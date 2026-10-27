ANAF a urmărit platformele auto și a prins un samsar care a vândut 75 de mașini pe persoană fizică

Antifrauda ANAF a controlat o persoană fizică din județul Argeș care a vândut 75 de mașini, în valoare de peste 1,3 milioane EUR, fără să-și înregistreze activitatea economică și fără să declare și să plătească taxele aferente.

În urma verificărilor, inspectorii Antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei adus bugetului de stat, reprezentând TVA sustrasă de la plată aferentă unor livrări de autoturisme în valoare totală de 7.258.790 de lei (peste 1,3 milioane EUR)

Persoana verificată a desfășurat activități de comercializare a autoturismelor second-hand în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără să declare obligațiile fiscale aferente activității economice desfășurate.

Cum au descoperit inspectorii Antifraudă schema

În cadrul verificărilor, inspectorii Antifraudă au analizat activitatea desfășurată pe platformele de vânzare a mașini second-hand, unde persoana fizică publicase anunțuri de vânzare pentru 75 de autoturisme, achiziționate atât din România, cât și din alte state.

Verificările au arătat că mașinile erau comercializate ulterior către persoane fizice, fără respectarea obligațiilor fiscale aplicabile tranzacțiilor efectuate. Astfel, vloarea totală a livrărilor identificate a depășit 7,2 milioane de lei.

Deși tranzacțiile erau realizate efectiv de persoana fizică verificată, pentru o parte dintre autoturismele comercializate erau furnizate cumpăratorilor documente care indicau drept vânzători firme din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv societăți de tip „missing trader”.

În alte cazuri, erau utilizate documente completate olograf, în care erau însrise datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, pentru a îngreuna identificarea persoanei care efectua în fapt vânzarea și stabilirea obligațiilor fiscale aferente.

Deși documentele indicau alte persoane sau entități în calitate de vânzători, operațiunile de comercializare erau realizate efectiv pe teritoriul României de persoana fizică verificată.

În cazul autoturismelor provenite din România, inspectorii antifraudă au identificat tranzacții în care persoana verificată prelua un autoturism de la proprietar, oferind în schimb un alt autoturism și o sumă de bani.

Pentru a evita scoaterea din evidență a autoturismului primit, persoana verificată solicita proprietarului inițial ca acesta să rămână înregistrat pe numele său până la revânzare. În situația în care proprietarii nu acceptau, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice, cunoscute ale persoanei verificate.

ANAF precizează că aceste elemente au arătat riscuri privind identificarea vânzătorului real, trasabilitatea operațiunilor comerciale și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente livrărilor.

Având în vedere prejudiciul identificat, reprezentând TVA sustrasă de la plată, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente.

Antifrauda ANAF a demarat în octombrie acțiunea ATOM: Controale la firmele care vând mașini second-hand

Prin acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată la 1 octombrie 2026, Antifrauda ANAF vrea să identifice riscurile fiscale asociate comerțului cu autoturisme second-hand, inclusiv verificarea provenienței acestora, a circuitului comercial și a modului de îndeplinire a obligațiilor fiscale privind TVA.

Verificările urmăresc identificarea operațiunilor nedeclarate și a situațiilor în care documentele utilizate nu reflectă realitatea economică a tranzacțiilor.