ANAF „a mărit” de 5 ori prejudiciul dintr-o investigație: Țeapă de peste 100 milioane lei prin facturări și refacturări fictive în construcții, operate de 12 afaceriști

Un grup de 12 afaceriști, cu 8 firme, a folosit un mecanism de facturare și refacturare a serviciilor și materialelor de construcții, între ei, pentru a obține rambursări ilegale de TVA, cauzând statului un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei, susține ANAF. Fiscul a constat astfel că dimensiunea prejudiciului este de peste 5 ori mai mare, față de suma identificată inițial, de 18 milioane de lei, anunțată în urmă cu 8 luni în aceeași investigație.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat investigațiile și verificările antifraudă derulate la entitățile implicate într-un dosar anunțat inițial pe 12 martie 2026.

Fiscul susține că 12 persoane care controlau 8 firme ar fi creat un „circuit economic fals cu scopul obținerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlu de rambursări de TVA”. Antifrauda ANAF afirmă că a identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei în urma finalizării tuturor verificărilor.

Mecanismul invocat de ANAF presupunea facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții fără corespondent în operațiuni economice reale, precum și obținerea unor rambursări și compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei.

În urma verificărilor efectuate, inspectorii antifraudă au identificat fapte susceptibile de a întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.

Din punct de vedere fiscal, prejudiciul identificat depășește 81 de milioane de lei, fiind reprezentat de obligații fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum și taxelor și contribuțiilor salariale cu reținere la sursă, mai spune ANAF.

Totodată, investigațiile au evidențiat un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat faptelor de delapidare și spălare a banilor.

Astfel, prejudiciul total identificat în cauză depășește 100 de milioane de lei, potrivit instituției.

Documentația și materialul probator au fost transmise procurorilor.

Mecanismul de fraudare identificat de ANAF

În urma investigațiilor, inspectorii antifraudă au identificat, suplimentar mecanismului de facturare și stornare a avansurilor, un circuit tranzacțional construit prin intermediul unor societăți coordonate de același grup de persoane.

Acesta presupunea facturarea și refacturarea unor prestări de servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu aveau corespondent în operațiuni economice reale.

Prin intermediul acestor operațiuni au fost generate implicații fiscale, în special în ceea ce privește exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA, fiind obținute de societatea beneficiară rambursări sau compensări de la bugetul de stat în valoare de peste 26 de milioane de lei.

De asemenea, verificările au evidențiat un mecanism de delapidare la nivelul grupului, care presupunea cesionarea unor creanțe artificiale, create între entitățile controlate, la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice și în detrimentul societăților comerciale și al partenerilor de bună-credință ai acestora.

Dimensiunea investigațiilor și măsurile întreprinse

În cauza investigată au fost vizate 8 persoane juridice și 12 persoane fizice.

Ca urmare a finalizării investigațiilor specifice, DGAF a transmis organelor de urmărire penală competente întreaga documentație și materialul probator rezultat din verificări, în vederea valorificării acestora potrivit competențelor legale.

Totodată, precizăm că aceleași entități fac obiectul cercetărilor efectuate de organele de urmărire penală și în legătură cu alte fapte.

ANAF anunțase inițial că încerca să recupereze prejudiciul prin măsuri asigurătorii asupra activelor identificate ca aparținând societății: 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan. Totodată, s-a constatat că una dintre firmele implicate, respectiv societatea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Bucureștiului.

Recomandările ANAF pentru contribuabili

ANAF Antifraudă evidențiază importanța respectării obligațiilor fiscale și atrage atenția asupra consecințelor legale ale utilizării unor operațiuni economice fără conținut economic real, în scopul obținerii unor avantaje fiscale necuvenite sau al prejudicierii bugetului de stat.

În același timp, DGAF atrage atenția persoanelor interesate de achiziționarea unor imobile asupra riscurilor asociate ofertelor care condiționează acordarea unor reduceri substanțiale de preț de plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare a imobilului.

În lipsa unor garanții corespunzătoare și a verificării prealabile a documentelor și a situației juridice a imobilului, astfel de tranzacții pot genera riscuri financiare semnificative și pot ascunde mecanisme frauduloase.

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, continuă acțiunile de identificare și documentare a mecanismelor de fraudare fiscală, în vederea protejării bugetului general consolidat al statului și asigurării unui mediu concurențial echitabil pentru toți contribuabilii.