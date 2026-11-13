Nica, ANAF: E normal când unui contribuabil îi dai TVA cu control ulterior și, când te duci să verifici, să găsești că își vinde firma sau că nu mai e la sediu?

Președintele ANAF, Adrian Nica, spune că noile criterii de risc pentru rambursările de TVA nu au rolul de a bloca restituirea banilor către firme.

ANAF a aprobat prin Ordinul nr. 1123/2026 o serie de situații și procedura prin care sunt analizate și soluționare deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile aflate în aceste situații. Ulterior, Fiscul a făcut noi clarificări și completări prin Ordinul nr. 1.425/2026, oficializat pe 19 octombrie.

Noua procedură, spune șeful Fiscului, „nu face altceva decât să actualizeze procedura veche”.

Prezent la evenimentul Tax & Technology Summit 2026 ce a avut loc zilele trecute, Nica a spus că procedura veche era „depășită de analiza de risc de la DGMR (n.r. Direcția Generală de Management al Riscurilor din cadrul ANAF)”. „Doar le-am pus în concordanță”, a declarat el.

Mai departe, președintele ANAF a punctat că „era anormal ca un contribuabil care este în risc fiscal la analiza de risc de la control să primească TVA-ul din birou, adică cu control ulterior, în condiții în care la aplicație rezultă că este într-un lanț de fraudă carusel”.

Nica a mai a explicat cum folosește ANAF în prezent rezultatele analizei de risc.

„Era anormal și nu poți digitaliza, procesa, aduce informațiile și să nu le valorifici. Controalele astăzi, cele 1800 sunt țintite în funcție de rezultatele analizei de risc și da, aici putem discuta. Câtă acuratețe are astăzi analiza de risc? Cât are orice sistem pus pentru prima dată în funcțiune, care se va perfecta în timp. Dar pe de altă parte, eu vă răspund o întrebare. E normal ca atunci când unui contribuabil îi dai TVA cu control ulterior și, când te duci să verifici, că ai dat cu control ulterior, să găsești că își vinde firma sau că nu mai e la sediu?”, a afirmat el.

Șeful Fiscului a mai spus că reacțiile unor contribuabili la noul ordin ANAF privind procedura de rambursare a TVA au venit „ca urmare a informațiilor din sistem, nu că nu dăm bani”.

Adrian Nica a vorbit și despre situația rambursărilor de TVA din București.

„Acum un an, când am venit la dumneavoastră (n.r. la eveniment), nimeni nu a ridicat problema rambursărilor de TVA de la Capitală, care erau și ele cu analiză de risc, vechea analiză de risc, care ajungeau la control și care erau din cauza lipsei de personal la control cu lunile, ca să nu zic mai mult. Toată partea de rambursare de TVA, deconturi de la Capitală care erau nesoluționate, au fost repartizate în țară ca atunci când ai risc, controlul să vină repede și să soluționeze și să clarifice problema. Pentru că nu e normal să dăm rambursări de TVA unei entități care primește serviciu de la o altă entitate pe care n-a văzut-o nimeni, care s-a înființat ieri și în perioada următoare emite facturi mult peste media domeniului în care acționează”, a mai spus el.

Președintele ANAF: Avem o analiză de risc care funcționează doar pe datele din e-Factura. Când un contribuabil nou înființat e așezat într-o zonă rău famată, va fi chemat la sediu

„În perioada următoare o să auziți contribuabili care spun „eu am o problemă cu e-Factura, am fost invitat la Antifraudă”. Da, vor fi invitați la Antifraudă pentru că avem o analiză de risc care funcționează doar pe datele din e-Factura”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF, la evenimentul Tax & Technology Summit 2026.

Nica a dat și un exemplu.

Potrivit lui, „atunci când un contribuabil se înființează nou, e așezat într-o zonă rău famată, adică firme la aceeași adresă, are în SPV un reprezentant căruia l-am făcut plângere penală în alt caz, și începe să emită facturile în primele două zile cât 1% din PIB, el va fi chemat la sediu. Evident că nu-i convine, că până acum mergea așa”.

Rambursare TVA: Noile clarificări ANAF

În luna octombrie, ANAF a publicat în Monitorul Oficial ordinul cu noile clarificări privind procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Este vorba despre Ordinul nr. 1425/2026 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, Codul de procedură fiscală permite ANAF să stabilească, prin ordin, și alte situații în care contribuabilii pot prezenta un risc de rambursare necuvenită a TVA, pe lângă cele prevăzute deja de lege. În baza acestor prevederi, ANAF a aprobat recent, prin Ordinul nr. 1123/2026, o serie de situații și procedura prin care sunt analizate și soluționare deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile aflate în aceste situații.

Ordinul nr. 1123/2026 a modificat și completat Ordinul ANAF nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Ulterior, ANAF a elaborat un alt proiect de ordin pentru a aduce noi completări, care tocmai a fost oficializat și a devenit Ordinul nr. 1.425/2026.

Potrivit noii proceduri de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, persoanele impozabile care prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA întrucât se află într-una dintre situațiile prevăzute în anexa nr. 6 la ordin sunt înscrise în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA, iar solicitarea de rambursare se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate.

Pentru clarificarea sintagmei „se află într-una dintre situațiile prevăzute în anexa nr.6”, în sensul în care este suficientă identificarea cel puțin a unei situații de risc în care se găsește contribuabilul pentru ca decontul să fie transmis organelor de inspecție fiscală pentru efectuarea inspecției anticipate, nefiind necesară verificarea tuturor situațiilor prevăzute în anexă, ANAF a modificat prevederilor procedurale.

De asemenea, pentru clarificarea unor aspecte procedurale apărute în practica organelor fiscale implicate în analiza situaţiilor din care rezultă că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și pentru a asigura aplicarea unitară a prevederilor procedurale, de către organele fiscale, ANAF a clarificat anumite situații dintre cele prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.

Situațiile din care rezultă că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA

Iată cum arată lista cu noile modificări ANAF: