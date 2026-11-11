Anunț al șefului Fiscului: După aderarea României la Schengen, „ANAF a pierdut cea mai importantă sursă de informare” / „N-am pus nimic în loc, o să punem acum”

„Am luat harta tuturor drumurilor din România, peste ea punem harta tuturor depozitelor din România, apoi firmele cu risc și cui aparțin depozitele”, a declarat, miercuri, Adrian Nica (foto stânga), președintele ANAF.

Prezent la evenimentul Tax & Technology Summit 2026, Nica a vorbit despre unul dintre planurile ANAF.

„O să mergem inclusiv cu cunoașterea în teren. Am luat toate camerele de video și cântarele din România de la colegii de la Poliție și de la CNAIR. Unde o să ne lipsească camere și cântare, o să punem noi senzori”, a declarat șeful Fiscului.

El a mai spus că după aderarea României la Schengen, „ANAF a pierdut cea mai importantă sursă de informare: citirea CMR-urilor (n.r. scrisoarea de transport) în vamă. N-am pus nimic în loc, o să punem acum. Și structurile de Antifraudă care fac control pe e-Transport vor fi și mai mulți ca număr, și mai prezenți în stradă și sperăm ca anul viitor să aibă și bodycam”, a spus el.

ANAF trece la controale filmate: Când vor folosi inspectorii Antifraudă camere tip bodycam

Amintim că în iulie 2026, ANAF a publicat în Monitorul Oficial procedura care stabilește condițiile în care inspectorii Antifraudă vor utiliza camere video portabile de tip bodycam în timpul controalelor fiscale.

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, este vorba despre controalele făcute în cel puțin trei zone de operare: controlul mărfurilor, transport și HoReCa/comerț cu amănuntul.

Inspectorii antifraudă vor folosi camere video portabile de tip bodycam în timpul activităților de control pentru;

a) prevenirea și combaterea corupției în activitatea antifraudă;

b) protecția inspectorilor antifraudă împotriva faptelor de ultraj și a acuzațiilor neîntemeiate cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu;

c) constituirea de mijloace de probă privind faptele constatate în cadrul acțiunilor de control fiscal, inclusiv documentarea infracțiunilor de evaziune fiscală și fraudă fiscală;

d) descurajarea săvârșirii unor fapte ilegale, prin conștientizarea faptului că acțiunile inspectorilor antifraudă sunt înregistrate;

e) asigurarea transparenței și responsabilității în desfășurarea acțiunilor de control antifraudă;

f) verificarea modului de acțiune a personalului propriu.

Când vor folosi inspectorii Antifraudă camere tip bodycam

Utilizarea înregistratoarelor audio-video portabile de tip bodycam vizează înregistrarea următoarelor categorii de acțiuni:

a) control antifraudă desfășurat la sediul organului fiscal ori la sediul social, domiciliul fiscal și la sediile secundare ale tuturor categoriilor de contribuabili, în toate formele de organizare, precum și în orice loc, indiferent de forma sub care se desfășoară activități economice generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;

b) legitimarea și stabilirea identității administratorilor entităților controlate, precum și a oricăror persoane implicate în activitățile și/sau operațiunile investigate și solicitarea de explicații scrise;

c) constatarea împrejurărilor privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal;

d) investigații, supravegheri și verificări fiscale necesare prevenirii și descoperirii faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală;

e) ridicare de documente, bunuri sau valori în cadrul controalelor antifraudă;

f) monitorizarea, oprirea și controlul transporturilor de bunuri și persoane, inclusiv acțiunile de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri prin sistemul RO e-Transport;

g) însoțirea mijloacelor de transport la sediul Direcției generale antifraudă fiscală sau al structurilor teritoriale sau în locații unde se poate desfășura controlul antifraudă;

h) constatarea și sancționarea contravențiilor;

i) orice altă acțiune în care utilizarea înregistrării audio-video este considerată necesară pentru documentarea probatorie, cu acordul conducerii ierarhice.

Înregistrarea pornește atunci când inspectorii antifraudă ajung la locul unde urmează să desfășoare controlul, înainte de începerea verificărilor, indiferent de modalitatea de deplasare.

Înregistrarea se oprește după încheierea controlului, adică în momentul în care inspectorii antifraudă părăsesc locul unde au efectuat verificările, indiferent de modalitatea de deplasare.