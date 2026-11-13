Amendă GDPR pentru o firmă din România care își supraveghea video angajații inclusiv în vestiare și la intrarea în toalete

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat o firmă din România, în urma unei investigații care a scos la iveală mai multe încălcări ale Regulamentului GDPR - UE 2016/679.

ANSPDCP a sancționat firma ASAM SA, producător de componente industriale din oțel și aliaje speciale cu o istorie de 100 de ani, cu două amenzi în valoare totală de 5.000 EUR.

Investigația, finalizată în octombrie 2026, a pornit de la sesizarea unei persoane care a reclamat că firma nu i-a răspuns corespunzător la solicitarea prin care și-a exercitat dreptul de acces la datele personale, inclusiv la înregistrările video și la alte informații prelucrate în legătură cu activitatea sa profesională.

În urma verificărilor, ANSPDCP a constatat că firma nu a transmis un răspuns complet și nu a comunicat toate informațiile la care persoana avea dreptul, potrivit Regulamentului GDPR.

„De asemenea, s-a constatat că operatorul nu avea adoptate măsuri interne adecvate de facilitare a exercitării drepturilor persoanelor vizate, în sensul art. 12 alin. (1) și (2) din Regulament, în ceea ce privește prelucrările de date prin intermediul sistemului de supraveghere video”, precizează ANSPDCP.

Autoritatea pentru protecția datelor personale susține că firma ASAM SA a utilizat un sistem de supraveghere video cu un număr semnificativ de camere, instalate inclusiv în spații în care trebuie protejată viața privată a angajaților, precum vestiarele, intrările la toalete, sălile de servit masa și birourile.

„Operatorul ASAM SA, în baza unor contracte succesive de modernizare și extindere a sistemului de supraveghere video, a prelucrat datele personale ale angajaților și ale altor persoane vizate în scopul monitorizării activității la locul de muncă, fără a demonstra respectarea tuturor condițiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. f), de art.12-13 din Regulament, coroborate cu art. 5 din Legea nr. 190/2018. Astfel, sistemul de supraveghere utilizat de acesta include un număr semnificativ de camere, iar o parte dintre acestea au fost instalate în spații în care trebuie garantat dreptul la viață privată al angajaților (vestiare, intrare la toaletă, săli de servit masa, birouri)”, conform ANSPDCP.

De asemenea, Autoritatea a constatat că imaginile video erau păstrate pentru perioade mai mari de 30 de zile, considerate excesive în raport cu scopurile prelucrării.

O altă problemă identificată, conform ANSPDCP, a fost lipsa unei evaluări de impact asupra protecției datelor, care trebuia realizată înainte de începerea prelucrării prin sistemul de supraveghere video modernizat. „Prelucrarea implica monitorizarea sistematică, pe scară largă, a angajaților prin mijloace video, inclusiv prin utilizarea unor funcții inteligente ale camerelor”, precizează ANSPDCP.

Firma a fost sancționată cu:

amendă în cuantum de 5.337 lei, echivalentul sumei de 1.000 Euro, pentru încălcarea dispozițiilor art. 15 coroborat cu art. 12 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul (UE) 2016/679;

amendă în cuantum de 21.348 lei, echivalentul sumei de 4.000 Euro, pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), c), e) și alin. (2), art. 6 alin. (1) lit. f) și art. 12-13 din Regulamentul (UE) 2016/679;

avertisment pentru încălcarea dispozițiilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Pe lângă amenzi și avertisment, ANSPDCP a impus firmei mai multe măsuri corective: