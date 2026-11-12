Un șef din ANAF promite că din 2027, notificările de conformare trimise firmelor vor fi mai clare. Ce spune despre noul SPV

Un șef din ANAF spune că una dintre noutățile pregătite pentru 2027 de Fisc este că notificările de conformare trimise contribuabililor vor indica mai clar motivele pentru care aceștia le primesc.

„Asta este una dintre noutățile anului viitor. Notificările de conformare vor fi clar targetate, care este cauza pentru care a primit contribuabilul notificare”, a spus Viorel Iliescu (foto), director general adjunct al Unității de Management al Informațiilor din cadrul ANAF, la Tax & Technology Summit 2026.

Dragoș Tănase, expert contabil, fondator & CEO al firmei de contabilitate ProfitUp, a punctat, la rândul său, că notificările de conformare sunt în prezent prea generale și că ar fi util ca acestea să indice concret zona de risc sau neconcordanțele identificate de ANAF.

„Notificările de conformare sunt la ordinul generic: „vezi că n-ai făcut” sau „ai o zonă de risc într-o anumită zonă”. Cred că ar fi foarte util ca acele note de conformare să fie specifice, pentru că în momentul în care intrăm în faza de precompletare și ne vine o notificare „nu ești conform într-o anumită”, noi, ca și firme de contabilitate și de consultanță, trebuie să începem noi să verificăm, să ne dăm seama ce nu e în ordine și avem zeci sute de tranzacții pe care trebuie să le verificăm. Cred că ar fi foarte util pentru acele notificări de neconformare să fie specifice pe ce identificați din baza dumneavoastră de date”, a spus Dragoș Tănase.

Printre altele, Viorel Iliescu, director general adjunct al Unității de Management al Informațiilor din cadrul ANAF, a mai reamintit că Fiscul lucrează în prezent la „un nou SPV și un nou portal”.

„Toți suntem nerăbdători să vedem 26 noiembrie. Va fi o imagine frumoasă, restilizată a portalului și a SPV-ului, urmând ca în timp să apară noi funcționalități în cele două”, a precizat el.

Întrebat dacă munca antreprenorilor și a contabililor se va simplifica odată cu lansarea noilor versiuni, Viorel Iliescu a spus „asta sperăm și asta ne dorim, să simplificăm și pentru noi și pentru mediul (n.r. de business)”.

„SPV-ul va avea mai multe versiuni, vor veni pe parcursul anului următor noi funcționalități, noi modalități de simplificare, să spunem așa, a relației, de a putea vedea cât mai multe informații în SPV. La fel, portalul se va schimba și va avea noi funcționalități și nu va mai fi atât de greoi. […] Vor fi și declarații precompletate, informațiile le avem, datele le avem. Sperăm și noi să scăpăm de tot ce înseamnă informații redundante, declarații, este dezideratul nostru”, a mai spus el.