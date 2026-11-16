Control ANAF după ce o firmă a cerut rambursare de TVA. Cum funcționa schema descoperită de inspectorii fiscali

ANAF a anunțat luni că investighează un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, în care sunt implicate două firme din București, aflate sub controlul aceleiași persoane.

Inspectorii din cadrul structurii de inspecție fiscală Arad au identificat un mecanism de obținere necuvenită a unor sume de la bugetul de stat, prin exercitarea dreptului de deducere a TVA în baza unor facturi emise între două firme din București.

Verificările ANAF au pornit după ce o firmă din București a solicitat rambursarea soldului sumei negative de TVA aferent lunii august 2026, în valoare totală de 2.100.650 de lei.

Analiza de risc a arătat că suma de 1.744.402 de lei, reprezentând cea mai mare parte a TVA solicitate la rambursare, provine din 16 facturi emise de o altă firmă din București, având ca obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4100).

Astfel, ANAF a descoperit că există anumite elemente de control și conducere comună între cele două firme, respectiv:

același asociat unic și administrator;

utilizarea acelorași servicii de contabilitate;

neconcordanțe între TVA dedusă de societatea beneficiară și obligațiile declarative ale furnizorului, care nu a declarat TVA colectată aferentă celor 16 facturi.

Aceste elemente, analizate coroborat, au conturat un risc fiscal semnificativ cu privire la realitatea economică a operațiunilor facturate, precum și la caracterul justificat al exercitării dreptului de deducere a TVA, precizează ANAF.

Fiscul spune că mecanismul identificat presupune folosirea unor firme aflate sub același control pentru a genera TVA deductibilă la nivelul beneficiarului, fără ca furnizorul să declare corespunzător TVA colectată. Ulterior, beneficiarul solicită rambursarea sumelor respective de la bugetul de stat.

Ce verifică inspectorii ANAF

În acest context, inspectorii fiscali au în vedere în cadrul controlului verificarea realității lucrărilor de construcții facturate, a existenței resurselor materiale și umane necesare executării acestora, a documentelor justificative, a circuitului financiar al sumelor și a modului de înregistrare și declarare a operațiunilor în evidențele fiscale ale celor două societăți.

Totodată, sunt analizate informațiile disponibile prin sistemele informatice ale ANAF, inclusiv RO e-Factura, RO e-TVA și declarațiile fiscale și informative, în vederea identificării circuitelor tranzacționale care nu au corespondent în operațiuni economice reale.

Potrivit legislației fiscale și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul de deducere a TVA poate fi refuzat în situația în care se stabilește, pe baza unor elemente obiective, că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunile pentru care a exercitat acest drept erau implicate într-o fraudă fiscală.

De asemenea, în cadrul verificărilor și prin raportare la probele administrate, sunt analizate aspecte privind incidența prevederilor art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, referitoare la obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

ANAF, prin structurile de inspecție fiscală, continuă acțiunile de identificare și combatere a mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea unor circuite de facturare fără corespondent în operațiuni economice reale, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor între entități aflate în relații de afiliere sau sub control comun.