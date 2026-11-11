ANAF va ține în 2027 cursuri online gratuite pentru firme. „O să explicăm ce corelații facem și unde datele trebuie să fie corecte”

ANAF va organiza, începând din 2027, cursuri online gratuite, cel puțin o dată pe lună, în cadrul cărora va explica firmelor, contabililor și altor profesioniști ce corelații face și unde informațiile declarate de contribuabili trebuie să fie corecte.

„Începând de anul viitor, cel puțin în fiecare lună, colegii noștri de la ANAF, atât online cât și fizic, vor prezenta gratuit oamenilor de afaceri, profesiilor liberale ce corelații facem noi și unde ne uităm. De ce? Atâta vreme cât nu vă arătăm și nu vă spunem ce facem, n-o să înțelegeți niciodată de ce spunem că e risc”, a declarat, miercuri, președintele ANAF, Adrian Nica, la Tax & Technology Summit 2026.

„O să explicăm ce corelații facem și unde datele trebuie să fie corecte, spre exemplu”, a adăugat el.

Adrian Nica a mai explicat că ANAF și-a asumat prin proiectele internaționale clasificarea contribuabililor pe categorii de risc mare, mediu, mic.

Astfel, Fiscul a identificat 1.800 de contribuabili cu risc fiscal mare, care au fost introduși în planul de control al instituției și urmează să fie verificați pentru clarificarea neconcordanțelor din bazele de date ale Fiscului.

„Dintre contribuabili pe care îi administrăm, au fost identificați 1800 ca având risc mare. Acești 1800 de contribuabili au fost introduși în planul de control al ANAF și sunt notificați și pe procedura de control, vor fi controlați având ca scop clarificarea acestor neconcordanțe pe care le avem în bazele de date”, a spus Adrian Nica.

Președintele Fiscului a dat și un exemplu. El a spus că neconcordanțele dintre raportările SAF-T ale partenerilor comerciali pot duce la încadrarea unei firme într-o categorie de risc fiscal, chiar și atunci când contabilul își face treaba corect, dar nu primește la timp documentele de la administratorul firmei.

„În momentul în care vorbim despre SAF-T, dacă sunteți un contabil care ține contabilitatea ca la carte, dar patronul căruia îl țineți contabilitatea nu vă dă documentele la timp, iar el intră într-o relație comercială cu un alt patron care are un contabil la fel de serios ca dumneavoastră și îi dă documentele la timp, va rezulta în următoarea situație: ANAF astăzi are o aplicație care compară SAF-T. SAF-T de la partenerul X cu SAF-T de la partenerul Y. De ce le compară? Face teste de acuratețea datelor. Prin urmare, când dumneavoastră, contabilul care primiți cu întârziere actele de la unul dintre patroni, nu înregistrați documentul, dar partenerul lui le înregistrează, rezultă neconcordanță. Neconcordanța îl aruncă în risc”, a explicat Nica.

Adrian Nica a reamintit că ANAF vrea să adapteze o parte dintre indicatorii de risc la specificul fiecărei industrii. Astfel, din 2027, Fiscul va discuta cu reprezentanți din fiecare industrie pentru a „calibra indicatorii ANAF cu indicatorii industriei”. „Vom compara ce indicator folosim noi cu ce indicator folosește industria”, a precizat Nica.

„Am mers la o întâlnire cu oameni dintr-o anumită industrie. Am constatat că datele la care se uită în ceea ce privește împărțirea pe coduri CAEN, două, trei, patru, nu au nicio legătură cu datele la care ne uităm noi. Adică fac o clasificare pe două cifre de coduri CAEN, noi facem pe patru. Atâta vreme cât ne uităm la documente diferite și avem o culegere diferită a datelor, rezultatele vor fi întotdeauna diferite”, a mai spus el.