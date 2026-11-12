Platforma WorkInRomania, prin care se aduc lucrători străini din afara UE, este complet funcțională. Patronii din recrutare vor să importe mai multă forță de muncă

Platforma WorkInRomania prin care se aduc lucrători străini din afara UE, este complet funcțională, iar acum Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) cere Guvernului să majoreze contingentul anual de angajați care pot fi recrutați din statele terțe.

„Platforma WorkInRomania este complet funcțională, inclusiv fluxurile pentru înregistrarea angajatorului, autorizarea angajatorului și depunerea cererii unice pentru vizele de lungă ședere de tip D/AM2” - se arată într-un mesaj postat pe site-ul oficial.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) salută informarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTS) potrivit căreia platforma WorkInRomania este complet funcțională, inclusiv fluxurile pentru înregistrarea angajatorului, autorizarea angajatorului și depunerea cererii unice pentru vizele de lungă ședere de tip D/AM2.

„Sperăm ca acestea să fi fost ultimele probleme ale platformei și ca procesul să funcționeze de acum încolo stabil, simplu și previzibil pentru toți utilizatorii. PIFM rămâne disponibil să sprijine autoritățile prin feedback din teren, prin informarea angajatorilor privind procedurile și prin participarea la orice formă de consultare care contribuie la buna funcționare a sistemului. Reafirmăm angajamentul nostru pentru un dialog social deschis și pentru o migrație de muncă ordonată, transparentă și benefică atât pentru angajatori, cât și pentru lucrătorii străini și economia României” - spune patronatul firmelor de recrutare, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Se cer până la 115.000 de lucrători extracomunitari pe an, în România

Mai mult, PIFM solicită noului Guvern aprobarea în regim de urgență, până la sfârșitul anului, a unui nou contingent de 115.000 de lucrători din state terțe pentru 2027, în creștere de la 90.000, cât este actuala limită pe anul 2026.

Patronii din recrutare invocă „necesarul enorm de forță de muncă din domeniul logistic și al construcțiilor, dar și din zona capacităților de producție industrială”.

„Mulțumim MMFTS pentru deschiderea și dialogul social de care a dat dovadă. Semnalările transmise de angajatori și de membrii noștri au fost în cea mai mare parte preluate, iar remedierea problemelor tehnice arată că dialogul instituțional poate produce rezultate”, declară Romulus Badea, președintele PIFM.

De asemenea, extinderea listei meseriilor deficitare „schimbă un lucru esențial”, mai spun cei de la PIFM: „Angajatorii nu mai sunt la fel de limitați în alegerile lor și pot aduce mai ușor resursa umană de care economia românească are atâta nevoie. Problema a fost semnalată public, iar Ministerul Muncii a răspuns rapid, simplificând procedura”.

„Rezultatul este un proces mai puțin birocratic și vizibil mai rapid. Iar redeschiderea platformei până pe 15 noiembrie oferă muncitorilor șanse reale de a intra în legalitate”, a completat Romulus Badea, președintele PIFM.

Dintre îmbunătățirile obținute în urma consultărilor, una dintre cele mai importante este scurtarea la doar 10 zile a termenului în care o profesie nouă poate fi adăugată pe listă, la cerere.

Acum, însă, pentru că se apropie finalul anului 2026, patronii din recrutare insistă că „se impune stabilirea din timp a cadrului de planificare pentru 2027”. „Aprobarea contingentului într-un termen util permite angajatorilor să își programeze activitatea și să demareze, în condiții de predictibilitate, procedurile de recrutare”, consideră patronatul.

„Angajatorii au nevoie de predictibilitate pentru a-și putea planifica activitatea și investițiile. De aceea cerem aprobarea în regim de urgență a contingentului de 115.000 pentru 2027, înainte de sfârșitul anului. Avem încredere că, prin aceeași colaborare constructivă cu autoritățile, vom ajunge rapid la o soluție care răspunde nevoilor reale ale economiei”, a mai spus Romulus Badea.

PIFM susține că „își dorește un cadru legislativ corect, echitabil și funcțional, care să protejeze atât angajatorii de bună-credință, cât și lucrătorii”.