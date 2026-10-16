ANAF a dat în 2026 startul unei bătălii fiscale cu unele firme: Fiscul emite decizii de impunere deși e contrazis inclusiv de instanțe

ANAF a dat în 2026 startul unei bătălii fiscale cu firmele care au aplicat corect o facilitate, deși Ministerul Finanțelor și justiția contrazic inspectorii, după cum semnalează unii consultanți fiscali. Este vorba despre facilitatea ce vizează reducerea impozitului pe profit pentru investițiile efectuate cu sursă de finanțare din fonduri nerambursabile.

Deși firmele au aplicat facilitatea legal existentă în mod deosebit de la pandemie până în prezent, din decembrie 2025 s-au trezit cu verificări de la ANAF, inspectorii anulând-o și stabilind diferențe substanțiale de impozit pe profit, majorări și penalități.

Consultanții susțin că există răspunsuri date firmelor de către Ministerul Finanțelor care spune explicit că facilitatea se aplică și pentru investiții cu finanțare nerambursabilă, contrar operațiunilor declanșate de ANAF.

Și Camera Consultantilor Fiscali a solicitat punct de vedere Comisiei fiscale în februarie 2026. Chiar Ministerul Finanțelor a reconfirmat acest lucru în favoarea contribuabililor la cursurile susținute în octombrie 2026 la CCF.

În iulie 2026 s-a întrunit Comisia fiscală la Ministerul Finanțelor. Rezultatul: firmele beneficiază de facilitate și atunci când sursa de finanțare este dată de fonduri nerambursabile, dar ANAF mai vrea o reconfirmare scrisă în acest sens de la MF. Momentan reconfirmarea MF nu a sosit pentru că se așteaptă pronunțarea instanțelor pe fond.

„ANAF continuă să emită, în prezent, decizii de impunere pe bandă pentru diferențe de impozit pe profit stabilite prin anularea facilității fiscale pentru investiții cu finanțare din fonduri nerambursabile. Firme cu activitate de productie de confecții, încălțăminte, firme din industria alimentară etc. sunt în această situație. Sunt firme care și-au plătit impozitele la timp, au sute de angajati, au respectat legea. Dar, cu legea respectată, cu răspunsuri de confirmare de la MF, sunt îngenuncheate de ANAF. Ce trebuie făcut? În ce țară trăim? Se dă amnistie fiscală pentru cei ce nu respectă legea și sunt sancționați cei care respectă legea. Dacă respectând legea ești sancționat, mai bine închidem totul”, a declarat Iulia David, consultant fiscal.

Mai nou, au sosit hotărârile din justiție ale instantelor de suspendare a impozitelor stabilite ca efect al anularii facilitatii fiscale privind impozitul pe profit.

Tribunalul București a admis suspendarea executării unei decizii de impunere emise în urma unei verificări documentare pentru o situație de excludere a finanțărilor nerambursabile din calculul facilității.

Tribunalul a constatat, în analiza sumară proprie suspendării, că articolele respective nu instituie condiția finanțării exclusive din contribuții proprii și că neîncadrarea granturilor în categoria surselor atrase reprezintă o interpretare administrativă fără corespondent expres în dispozițiile invocate.

Instanța a arătat că relevanța sursei de finanțare nu rezultă, la nivelul aparenței, din textul legal.

În cadrul unei alte cereri de suspendare instanța a concluzionat că excluderea contribuției nerambursabile de la calculul scutirii creează o îndoială serioasă cu privire la legalitatea deciziei de impunere.

„Ambele hotărâri au fost pronunțate în proceduri de suspendare a executării și nu soluționează definitiv fondul legalității impunerii. Totuși, identitatea problemei juridice și motivările instanțelor sunt relevante pentru obligația organului fiscal de a examina riguros interpretarea normelor invocate”, a mai afirmat Iulia David.

Acțiunile derulate de ANAF în acest moment privind anularea facilităților fiscale privind impozitul pe profit pentru investiții cu finanțare din fonduri nerambursabile sunt abuzive, susțin consultanții. Deși există aceste hotărâri din justiție și Ministerul Finanțelor a transmis opinii contrare interpretării inspectorilor, ANAF continuă să emită decizii de impunere.