A apărut în Monitorul Oficial ordinul ANAF care stabilește modul în care instituția recalculează din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și prin care se aprobă modelul și conținutul unor formulare.

Este vorba despre Ordinul nr. 603/2026 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Procedura se aplică, începând cu recalcularea contribuției de asigurări de sănătate datorate pentru anul 2025, următoarelor persoane fizice:

a) persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b)-d) din Codul fiscal, care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS):

persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c) - h), respectiv persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125; venituri din cedarea folosinței bunurilor; venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură; venituri din investiții; venituri din alte surse.

persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1);

persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 sau alte venituri, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

b) persoanele aflate în întreținere pentru care contribuabilul a optat pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 1821 din Codul fiscal, care au decedat în perioada pentru care sunt asigurate potrivit legii.

„Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.128/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi măsuri specifice pentru digitalizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și prin Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.183 din Codul fiscal referitoare la încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de unele persoane fizice au fost modificate, în corelare cu noile dispoziții ale art.180 și art.182^1 cu privire la categoriile de persoane care pot opta în cursul anului pentru plata contribuţiei”, conform referatului pentru aprobarea ordinului.

Recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează din oficiu. În acest context, a fost necesară adoptarea unei proceduri de recalculare din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Totodată, prin acest ordin se:

- aprobă a modelul și conținutul formularelor:

„Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”;

„Decizie de recalculare din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate”;

- abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.493/2022 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.460 din 9 mai 2022.

Accesează și descarcă Ordinul nr. 603/2026 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

