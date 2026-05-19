Reguli UE pentru verificarea investițiilor străine, în apărare, AI, cipuri și alte domenii sensibile

Parlamentul European a aprobat, marți, la Strasbourg, cu 508 voturi pentru, 64 împotrivă și 90 de abțineri, un regulament european privind verificarea obligatorie a investițiilor străine în sectoare sensibile precum apărarea, semiconductorii, inteligența artificială, materiile prime critice și serviciile financiare, în statele membre UE. 

E vorba despre regulamentul privind accelerarea industrială a UE (Industrial Accelerator Act - IAA). 

Europarlamentarii susțin verificarea obligatorie a investițiilor străine în sectoare sensibile, de către statele membre ale Uniunii Europene, pentru a identifica și aborda eventualele riscuri la adresa securității sau ordinii publice. 

În același timp, mecanismul de verificare (screening) a investițiilor străine de către statele membre va menține deschiderea față de fluxurile de capital străin în UE, potrivit unui comunicat al Parlamentului European. 

Procedurile aplicabile mecanismelor naționale de verificare vor fi simplificate pentru a reduce complexitatea și pentru a face UE un loc mai atractiv pentru investiții. Cooperarea dintre autoritățile naționale de verificare și Comisie va fi consolidată, facilitând coordonarea și acțiunea comună privind riscurile de securitate transfrontaliere. 

Noua lege va acoperi și tranzacțiile din interiorul UE în care investitorul este deținut în ultimă instanță de persoane sau entități dintr-o țară din afara UE.

S-a convenit, de asemenea, că este necesară o acțiune suplimentară la nivelul Uniunii pentru a aborda riscurile de securitate economică generate de investițiile străine. 

Actualul regulament privind verificarea investițiilor străine directe a intrat în aplicare la 11 octombrie 2020. În urma unei evaluări a modului său de funcționare, Comisia a propus o revizuire a legii în ianuarie 2024 pentru a remedia deficiențele identificate. Pandemia COVID-19, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și alte tensiuni geopolitice au evidențiat necesitatea de a putea identifica riscurile și de a face mai mult pentru protejarea activelor critice ale UE împotriva anumitor investiții.

Noul regulament trebuie acum să fie aprobat oficial și de Consiliul UE (miniștrii statelor membre) pentru ca, peste 18 luni, să intre în vigoare și să fie aplicat. 

Proiectul de regulament convenit în negocierile dintre parlamentul European și Consiliul UE:

