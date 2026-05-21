ANAF iBon: În primele trei zile au fost trimise zeci de sesizări despre probleme întâlnite la comercianți

Sursă: © Zavgsg | Dreamstime.com

Peste 2.200 de utilizatori și-au creat cont în iBon, aplicația ANAF de verificare a bonurilor fiscale, în doar trei zile de la lansarea acesteia, a anunțat joi ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare.

Până acum au fost realizate peste 2.000 de scanări de bonuri fiscale și au fost trimise zeci de sesizări privind situații întâlnite în relația cu comercianții – inclusiv cazuri în care nu a fost emis bon fiscal sau au existat probleme la plata cu cardul.

„iBon este prima aplicație ANAF dedicată direct cetățenilor și funcționează foarte simplu şi intuitiv. Astfel de instrumente sunt deja folosite în multe state europene, iar în România am făcut un pas foarte important, odată cu lansarea acestei aplicații, spre o relație mai modernă între cetățean și stat: mai puțină birocrație, mai multă transparență și tehnologie care chiar ajută oamenii”, a spus ministrul Nazare.

Aplicația este disponibilă gratuit și va fi îmbunătățită constant pe baza feedbackului primit de la utilizatori, mai precizează ministrul Finanțelor.

