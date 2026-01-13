Amendă GDPR de mii de EUR pentru unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante fast-food din România

Firma care operează în România lanțul de restaurante McDonald's a fost sancționată cu amendă în valoare de 8.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în baza Regulamentului GDPR.

ANSPDCP a anunțat marți că a finalizat, în anul 2025, o investigație desfășurată la compania Premier Restaurants Romania SRL. Potrivit instituției, verificările au fost demarate în urma unei notificări transmise de operator privind o încălcare a securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile articolului 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

Investigația a relevat că, în urma unui atac informatic asupra aplicației deținute de companie, au fost accesate date cu caracter personal ale unor persoane vizate.

„Totodată, în cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prezentat de prelucrare, generat în special de accesul neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare”, spune Autoritatea pentru protecția datelor.

Autoritatea a constatat că firma nu s-a asigurat că apelează exclusiv la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente privind implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, așa cum prevede articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

„Această situație a condus la accesarea neautorizată la datele cu caracter personal ce aparțineau unui număr semnificativ de persoane vizate (salariați ai operatorului), precum: nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail, funcția”, se arată într-un comunicat al ANSPDCP.

Ca atare, firma a fost sancționată cu amendă în cuantum de 40.736 lei (echivalentul sumei de 8.000 euro), sumă pe care a și achitat-o între timp.

În prezent, McDonald’s este cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume, cu peste 43.000 de restaurante care servesc zilnic peste 63 de milioane de oameni în peste 100 de țări.

McDonald’s a intrat pe piața din România în urmă cu 31 de ani, odată cu deschiderea primului restaurant la parterul magazinului Unirea Shopping Center din București, potrivit Termene.ro. Astăzi, rețeaua companiei cuprinde 114 restaurante în 34 de orașe din România. Dintre acestea, 65 dispun de McDrive, iar 73 includ cafenele McCafé.

În 2016, McDonald’s România și-a schimbat acționarul, vânzând operațiunile locale către un francizat din Malta, grupul maltez Premier Capital, conform HotNews.ro. Compania Premier Capital este controlată de frații Hili, Marin, Melo și Beppe, din Marsa, Malta. Aceștia derulează afaceri în industria maritimă, în IT&C și în sectorul restaurantelor de tip fast-food.

Conform celor mai recente date disponibile la Ministerul Finanțelor, în 2024, Premier Restaurants Romania SRL a înregistrat afaceri de2,015 miliarde lei și un profit de aproape 174 milioane lei. Compania a avut un număr mediu de 5.084 de angajați pe parcursul anului.