Amazon va înceta suportul pentru dispozitivele de cărți electronice Kindle mai vechi

Amazon se pregătește să înceteze suportul pentru dispozitivele Kindle lansate înainte de anul 2012, care nu vor mai putea să acceseze Kindle Store și să încarce conținut nou, potrivit TechCrunch.

Amazon a trimis un e-mail clienților săptămâna aceasta în care a spus că va înceta suportul pentru aceste dispozitive, conform unor utilizatori de X/Twitter și Reddit care au postat capturi de ecran cu anunțul.

Dispozitivele de citit cărți online și tabletele lansate înainte de 2012 vor pierde accesul la funcțiile din Kindle Store în curând. Asta înseamnă că dispozitivele afectate nu vor mai putea cumpăra, împrumuta sau descărca cărți noi direct.

După 20 mai 2026, utilizatorii vor putea folosi dispozitivele doar pentru a citi conținutul deja descărcat. Odată ce un dispozitiv mai vechi este deînregistrat sau resetat la setările din fabrică, nu mai poate fi reînregistrat după 20 mai.

Lista modelelor afectate de schimbare include Kindle (generația 1 și 2), Kindle DX și DX Graphite, Kindle Keyboard, Kindle 4 și 5, Kindle Touch și prima generație de Kindle Paperwhite.

„Aceste modele au fost susținute de cel puțin 14 ani - unele chiar de 18 ani - dar tehnologia a evoluat mult în acest timp, iar aceste dispozitive nu vor mai fi suportate pe viitor. Îi anunțăm pe cei care încă le folosesc activ și oferim promoții pentru a ajuta la tranziția către dispozitive mai noi”, a declarat un reprezentant Amazon pentru sursa citată.

Utilizatorii pot continua să acceseze bibliotecile lor prin dispozitive mai noi, aplicația mobilă Kindle sau Kindle for Web.