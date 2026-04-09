Amazon va înceta suportul pentru dispozitivele de cărți electronice Kindle mai vechi

Sursă: © Simon Thomas | Dreamstime.com

Amazon se pregătește să înceteze suportul pentru dispozitivele Kindle lansate înainte de anul 2012, care nu vor mai putea să acceseze Kindle Store și să încarce conținut nou, potrivit TechCrunch.

Amazon a trimis un e-mail clienților săptămâna aceasta în care a spus că va înceta suportul pentru aceste dispozitive, conform unor utilizatori de X/Twitter și Reddit care au postat capturi de ecran cu anunțul.

Dispozitivele de citit cărți online și tabletele lansate înainte de 2012 vor pierde accesul la funcțiile din Kindle Store în curând. Asta înseamnă că dispozitivele afectate nu vor mai putea cumpăra, împrumuta sau descărca cărți noi direct.

După 20 mai 2026, utilizatorii vor putea folosi dispozitivele doar pentru a citi conținutul deja descărcat. Odată ce un dispozitiv mai vechi este deînregistrat sau resetat la setările din fabrică, nu mai poate fi reînregistrat după 20 mai.

Lista modelelor afectate de schimbare include Kindle (generația 1 și 2), Kindle DX și DX Graphite, Kindle Keyboard, Kindle 4 și 5, Kindle Touch și prima generație de Kindle Paperwhite.

Aceste modele au fost susținute de cel puțin 14 ani - unele chiar de 18 ani - dar tehnologia a evoluat mult în acest timp, iar aceste dispozitive nu vor mai fi suportate pe viitor. Îi anunțăm pe cei care încă le folosesc activ și oferim promoții pentru a ajuta la tranziția către dispozitive mai noi”, a declarat un reprezentant Amazon pentru sursa citată.

Utilizatorii pot continua să acceseze bibliotecile lor prin dispozitive mai noi, aplicația mobilă Kindle sau Kindle for Web.

120 de eleve din Cluj și Sălaj au participat la un program pilot dedicat fetelor interesate de tehnologie, derulat de ADR Nord-Vest

Startup-ul românesc LIVRESQ lansează un asistent cu inteligență artificială pentru educație, dezvoltat cu sprijinul Google

Voicu Oprean-fondator AROBS

Antreprenorul clujean Voicu Oprean a finalizat achiziția unor companii

Matei Zaharia - ACM

Miliardarul de origine română Matei Zaharia a câștigat prestigiosul premiu internațional ACM pentru Informatică, în valoare de 250.000 dolari

Cristi Movilă, fondator OptiComm.AI

„Valoarea pe care o are AI-ul fără a merge mai departe și a face o acțiune este zero”. Un fondator român de startup mizează pe agenți pentru comerț online

Anthropic pe un ecran de laptop

Anthropic (Claude) lansează un proiect de AI pentru securitate cibernetică, alături de giganți din zona tech

Inteligența artificială Google Gemini răspunde mai atent la situații legate de sănătate mintală