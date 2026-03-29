Alternativa euopeană la Microsoft Office: Euro-Office, un proiect care vrea să păstreze în UE datele firmelor și instituțiilor

Un grup de firme IT europene a luat inițiativa creării Euro-Office, o suită de instrumente digitale de redactare și calcul pentru birou, care să devină o alternativă viabilă la produsul american Microsoft Office, care domină piața globală de 35 de ani.

Pe scurt, vorbim despre aplicații open source pentru documente, tabele și prezentări, cum sunt Word, Excel și PowerPoint, dar dezvoltate în Europa și cu accent pe controlul datelor la nivel european.

Grupul de inițiere este format din: IONOS, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Proton, Soverin, Abilian și BTactic.

Proiectul Euro-Office a fost lansat, sub sloganul „Office-ul tău suveran”, pe GitHub (platformă care aparține tot de Microsoft).

„Cu Euro-Office poți vizualiza, edita și colabora cu alții la foi de calcul, documente, prezentări și chiar fișiere PDF. Are o interfață web plăcută și lucrăm, de asemenea, la aplicații pentru mobil și desktop. Lucrează cu DOCX, PPTX, XLSX, PDF, ODT, ODS, ODP, TXT și multe alte formate de fișiere. Editează documente, foi de calcul și prezentări împreună cu alții în timp real. Salvează documentul înapoi în aplicația pe care ai folosit-o pentru a-l deschide sau descarcă-l în diverse formate de fișiere” - este descris proiectul pe platforma GitHub.

Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe instituții și firme europene devin dependente de servicii digitale din afara Uniunii Europene. Asta ridică semne de întrebare legate de unde ajung datele și cine are acces la ele.

Prin Euro-Office, europenii încearcă să păstreze informațiile sensibile în UE și să reducă riscurile legate de legislația sau deciziile luate în afara Uniunii Europene.

Există deja alternative serioase la Microsoft Office, precum Apache OpenOffice, LibreOffice sau suita online de la Google (Docs, Sheets, Slides), care sunt folosite la scară largă în locul MS Office.

Dar proiectul Euro-Office pune accent pe controlul datelor, integrare la nivel de stat și instituții și pe standardizare și interoperabilitate.