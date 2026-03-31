AI, pretext pentru concedieri în tech: giganții dau oameni afară și îi reangajează mai ieftin

Valul de concedieri din marile companii tech este tot mai des pus pe seama inteligenței artificiale. În realitate, AI nu înlocuiește (încă) masiv angajații, ci devine un argument pentru reducerea costurilor și schimbarea regulilor jocului pe piața muncii, scrie Business Insider.

Meta a concediat sute de angajați, Oracle analizează mii de disponibilizări, Atlassian a redus 10% din personal, iar Block a tăiat aproximativ 4.000 de joburi. În total, circa 92.000 de concedieri din SUA, din 2023 până în prezent, au fost justificate prin AI, notează sursa citată.

„Majoritatea concedierilor de acum nu se întâmplă de fapt din cauza AI”, spune Kathy Ross, analist la Gartner.

„AI poate că a jucat un rol, dar nu sunt rezultatul unor succese reale. Mai degrabă, concedierile fac parte dintr-o strategie de a reinvesti fonduri în AI.”

Aceleași joburi, dar mai ieftine și fără beneficii

În multe cazuri, rolurile eliminate nu dispar, ci reapar sub alte forme. Companiile readuc oameni pe contracte temporare sau freelancing, evitând costurile cu salariile mari și beneficiile oferite angajaților full-time.

Uneori, aceiași oameni sunt reangajați pe poziții inferioare și cu salarii mai mici.

Un fost angajat Microsoft povestește că, după concediere, i s-a propus să revină printr-un contractor pe același tip de rol. După un an de căutări, a acceptat un job full-time în companie, dar pe un post mai slab plătit, cu aproximativ o treime mai puțin.

„Nu aveam prea multe opțiuni. Moralul meu a fost puternic afectat”, spune acesta.

Tendința este susținută și de date:

29% dintre companii au redeschis roluri după implementarea AI

55% plănuiesc să crească numărul de colaboratori în 2026

până la 40% din forța de muncă lucrează deja în regim independent

40% dintre angajații care și-au schimbat jobul au acceptat salarii mai mici



Mai puține joburi stabile, mai multă flexibilitate pentru companii

Schimbarea nu este doar despre concedieri, ci despre un nou model de muncă. Companiile reduc relațiile pe termen lung cu angajații și se orientează spre colaboratori, unde costurile și obligațiile sunt mai mici.

„Organizațiile foarte profitabile vor să împartă cât mai puțin din valoarea creată”, explică economistul David Weil.



În paralel, companiile investesc agresiv în AI și în specialiști de top, unde pachetele salariale ajung la niveluri foarte ridicate, în timp ce restul forței de muncă devine tot mai ușor de înlocuit.

Pentru colaboratori, însă, „flexibilitatea” vine fără siguranță: lipsesc beneficiile, stabilitatea și protecțiile oferite de un job clasic.

„Companiile încearcă să ne convingă cât de minunată este munca flexibilă”, spune Maureen Wiley Clough. „Realitatea este că angajează mai puțini oameni full-time pentru că este mai profitabil.”



În același timp, această schimbare erodează relația dintre angajați și angajatori. Pe fondul concedierilor frecvente și al trecerii către contracte temporare, încrederea reciprocă scade, iar loialitatea — deja fragilă — devine tot mai rară.