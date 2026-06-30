AI nu i-a putut înlocui. Ford a readus 350 de ingineri veterani după ce inteligența artificială a ratat verificările de calitate

După valul de entuziasm pentru AI, unul dintre cei mai mari producători auto din lume transmite un mesaj: experiența nu poate fi automatizată complet.

În timp ce companii din întreaga lume accelerează implementarea inteligenței artificiale pentru a reduce costurile și a crește productivitatea, gigantul auto Ford face un pas în direcția opusă într-o zonă critică a afacerii. Constructorul american a readus aproximativ 350 de ingineri cu experiență, după ce sistemele bazate pe AI și automatizare nu au reușit să asigure nivelul de calitate dorit în dezvoltarea automobilelor, informează BBC. Mișcarea vine într-un moment în care tot mai multe companii încearcă să găsească echilibrul dintre automatizare și expertiza umană.

Ford: „Am crezut, în mod greșit, că AI va produce un produs de înaltă calitate”

Potrivit conducerii Ford, compania a mizat în ultimii ani pe sisteme automate și instrumente de inteligență artificială pentru verificarea calității și analiza proiectelor tehnice.

Rezultatele nu au fost însă cele așteptate.

„În mod greșit, am crezut că simpla introducere a inteligenței artificiale și încărcarea cerințelor de proiectare vor produce un produs de înaltă calitate”, a declarat Charles Poon, vicepreședinte Ford pentru ingineria componentelor hardware ale vehiculelor.

Executivul a explicat că AI este „un instrument extraordinar”, însă performanța sa depinde de calitatea informațiilor cu care este antrenată. În opinia sa, compania nu a valorificat suficient experiența acumulată de inginerii care au trecut prin numeroase cicluri de dezvoltare a produselor, iar această expertiză nu a fost transferată eficient către sistemele AI.

Readuși pentru a găsi problemele înainte să ajungă în fabrică

Ford spune că a recrutat aproximativ 350 de specialiști foarte experimentați - unii foști angajați, alții proveniți de la furnizori - pentru a identifica din timp punctele vulnerabile ale proiectelor și pentru a conduce revizuiri tehnice săptămânale.

Rolul lor nu este doar să corecteze greșelile, ci și să transmită experiența către inginerii mai tineri și să contribuie la îmbunătățirea modelelor AI utilizate de companie.

Potrivit Ford, schimbarea începe deja să producă rezultate. Constructorul afirmă că și-a redus costurile cu garanțiile și rechemările în service, iar în studiul JD Power privind calitatea inițială a automobilelor din 2026 a ocupat primul loc în rândul mărcilor de volum, cea mai bună performanță din ultimii peste 15 ani.

Lecția pentru antreprenori: AI nu elimină expertiza, ci îi schimbă rolul

Cazul Ford transmite un mesaj important pentru antreprenorii care implementează inteligența artificială în companii.

Problema nu pare să fie AI în sine, ci presupunerea că aceasta poate înlocui integral experiența acumulată în ani de lucru.

În activitățile repetitive, în generarea de variante de lucru sau în automatizarea unor procese, AI poate aduce câștiguri importante de productivitate. În schimb, acolo unde sunt necesare judecăți complexe, experiență practică și înțelegerea unor situații atipice, expertiza umană continuă să rămână esențială.

Ford nu renunță la AI. Dimpotrivă, compania spune că va continua să o folosească inclusiv pentru testarea software-ului și detectarea defectelor, însă într-un model hibrid, în care oamenii și inteligența artificială lucrează împreună.

Ford nu este singurul exemplu

Recalibrarea așteptărilor privind AI nu apare doar în industria auto.

Platforma suedeză de plăți Klarna, una dintre companiile care au promovat cel mai agresiv utilizarea inteligenței artificiale în relația cu clienții, și-a schimbat strategia în 2025. CEO-ul Sebastian Siemiatkowski a recunoscut că reducerea costurilor a cântărit prea mult în deciziile privind automatizarea, ceea ce a dus la scăderea calității serviciilor. Compania a reluat recrutările pentru serviciul de relații cu clienții și susține acum un model în care inteligența artificială completează, nu înlocuiește, intervenția umană.

Mesajul care începe să se contureze în mediul de afaceri este că avantajul competitiv nu vine din înlocuirea completă a oamenilor cu AI, ci din combinarea vitezei de procesare a algoritmilor cu experiența, creativitatea și capacitatea de decizie a specialiștilor.



