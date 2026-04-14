AI, cybersecurity și burnout: temele centrale ale conferinței PeakIT de la Brașov

Brașovul devine, pentru două zile, locul în care se întâlnesc o parte dintre cei mai activi profesioniști din IT-ul românesc, într-un moment în care industria traversează schimbări accelerate, conform unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Pe 22 și 23 aprilie are loc o nouă ediție a PeakIT, eveniment care a crescut în ultimii ani ca punct de întâlnire pentru comunitatea tech din centrul țării.

De la tehnologie la modul de lucru în IT

Organizat de AgileHub, evenimentul adună peste 500 de participanți și propune o agendă care depășește zona strict tehnică. Tema din acest an - „The Way Forward in IT: Work · Mindset · Health · Energy” - indică o preocupare tot mai prezentă în industrie: nu doar ce tehnologii sunt folosite, ci și cum lucrează oamenii și cum își gestionează ritmul.

Programul este structurat în jurul a 10 paneluri tematice, care acoperă subiecte precum inteligența artificială, cybersecurity, arhitecturi software sau cloud computing. În paralel, apar și teme mai puțin discutate în mod tradițional la conferințele IT, cum ar fi sănătatea mintală a programatorilor sau așteptările actuale de la dezvoltatori în echipe.

Discuții despre AI, riscuri și antreprenoriat

Agenda include 49 de speakeri din industrie. Zoran Horvat va aborda mentenabilitatea codului, iar Horia Niculescu va discuta despre utilizarea datelor și a AI în business. În același timp, Tudor Damian aduce în prim-plan riscurile asociate deepfake-urilor, într-un context în care tehnologiile generative devin tot mai accesibile.

Pe lângă zona tehnică, evenimentul include și discuții despre antreprenoriat în tehnologie și dezvoltarea startup-urilor, cu accent pe provocările concrete întâlnite în construirea unui produs.

O diferență față de alte conferințe similare este introducerea unor momente de tip „pause & reflect”, dedicate mai degrabă reflecției decât conținutului tehnic, într-un context în care discuțiile despre burnout și echilibru în IT devin tot mai frecvente.

Ediția din acest an este susținută de companii din industrie, iar o parte din veniturile din bilete va fi direcționată către Fundația Bucuria Darului.