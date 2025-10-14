Skip to content

Agenție online de turism, amendată pentru cookie-urile de pe site. Ce lege a încălcat

Sursă: © Pressmaster | Dreamstime.com

O agenție de turism prezentă pe piața românească a fost sancționată cu amendă în valoare de 5000 lei de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Firma Coral Travel & Tourism Services SRL ar fi stocat informații, respectiv module cookies care nu erau necesare din punct de vedere tehnic în funcționarea site-ului deținut de aceasta fără obținerea acordului utilizatorului, spune ANSPDCP.

Ca atare, în urma investigației demarate din oficiu, firma a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5000 lei „pentru încălcarea dispozițiile art. 4 alin. (5) lit. a) din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, raportat la prevederile art. 13 alin. (1) lit. i) din același act normativ”. 

Firma va trebui să implementeze pe site-ul său un mecanism de consimțământ pentru cookie-uri, sub forma unui banner clar și vizibil, care să permită utilizatorului exprimarea unei opțiuni reale și informate, precum și configurarea sistemului astfel încât cookie-urile nenecesare să nu fie plasate înainte de obținerea consimțământului valabil.

