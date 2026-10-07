O bancă din România și-a tăiat aproape 40% din rețeaua teritorială. Patru sucursale, închise dintr-un foc

TechVentures Bank, fosta Bancă Comercială Feroviară, și-a redus puternic rețeaua teritorială în ultimii doi ani, pe fondul unei perioade marcate de pierderi și măsuri de consolidare a capitalului. Banca a decis într-o singură ședință închiderea unităților din Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova și Sighișoara, iar rețeaua actuală mai cuprinde opt unități teritoriale, față de 13 raportate în 2024.

Acționarii TechVentures Bank au aprobat, în martie 2026, radierea sucursalelor din Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova, precum și a agenției din Sighișoara, potrivit unei hotărâri publicate în Monitorul Oficial din 7 octombrie 2026.

Închiderea celor patru unități a produs efecte de la finalul lunii mai. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea acționarilor prezenți, care reprezentau întreg capitalul social al băncii.

Mișcarea face parte dintr-o restrângere mai amplă a prezenței teritoriale a TechVentures Bank.

În 2024, banca raporta 13 sucursale și agenții. În prezent, rețeaua TechVentures Bank mai cuprinde opt unități teritoriale, în București, Cotroceni, Timișoara, Constanța, Brașov, Oradea, Iași și Horia, județul Arad.

Pe lângă cele patru unități închise prin decizia din martie 2026, și sucursala din Baia Mare a fost radiată.

Astfel, raportat la rețeaua declarată în 2024, TechVentures Bank a renunțat la cinci dintre cele 13 unități teritoriale, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 38,5%.

Banca a înregistrat pierderi de milioane de euro

Restrângerea rețelei vine după mai mulți ani dificili pentru una dintre cele mai mici bănci din România.

TechVentures Bank a încheiat anul 2024 cu o pierdere de circa 3,3 milioane EUR, după ce și în 2023 raportase rezultat negativ. La finalul lui 2024, pierderile reportate ajunseseră la aproximativ 10,7 milioane EUR.

În 2025, acționarii au aprobat un plan de conservare a capitalului, care prevedea măsuri pentru creșterea și consolidarea fondurilor proprii cu echivalentul a aproximativ 3 milioane EUR.

Banca a trecut ulterior și printr-o reducere a capitalului social, prin diminuarea valorii nominale a acțiunilor.

TechVentures Bank s-a numărat și în 2025 printre instituțiile de credit din România care au încheiat anul pe pierdere.

Închiderea unităților teritoriale se suprapune astfel peste un proces mai amplu de ajustare a dimensiunii băncii, în condițiile în care instituția încearcă să își consolideze poziția financiară.

De la banca lui Valer Blidar la TechVentures Bank

TechVentures Bank este fosta Bancă Comercială Feroviară, lansată în 2009 de omul de afaceri Valer Blidar, cunoscut pentru grupul industrial din jurul Astra Vagoane Călători.

La momentul lansării, Blidar și companiile din grupul său controlau aproape integral banca. Proiectul bancar a fost construit în jurul unor firme precum Astra Vagoane Călători, Tristar și Atelierele CFR Grivița.

Schimbarea majoră a venit în 2020, când antreprenorul IT Vasile Olimpiu Bălaș a preluat pachetul majoritar de la Valer Blidar.

Bălaș a ajuns atunci să dețină aproximativ 64,6% din bancă, iar instituția a trecut ulterior prin procesul de rebranding care a transformat Banca Comercială Feroviară în TechVentures Bank.

Noul acționar majoritar venea din industria IT și de software pentru sectorul financiar, fiind anterior implicat în compania New Business Dimensions.

În anii următori, structura acționariatului s-a diversificat, iar participația lui Bălaș s-a redus.

În prezent, acesta deține aproximativ 36,36% din TechVentures Bank, fiind în continuare cel mai mare acționar. În capitalul băncii mai apar companii precum Tristar, Ocean Credit IFN, Adivi Estate, BRK Financial Group, Netopia Ventures și Tech Ventures Capital.

Intrarea noilor investitori nu a eliminat însă presiunea financiară asupra băncii. TechVentures Bank a continuat să înregistreze pierderi, iar în ultimii doi ani a trecut atât prin operațiuni de capital, cât și printr-o reducere substanțială a rețelei fizice.

De la cele 13 unități teritoriale raportate în 2024, banca a ajuns astfel la o rețea actuală de opt unități, renunțând la prezența din Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova, Sighișoara și Baia Mare.