Firma care salubrizează Sectorul 4 aprobă un credit de 24 milioane EUR de la Exim. Împrumutul este garantat inclusiv cu contractul public și active imobiliare

Blue Planet Services, una dintre companiile implicate în salubrizarea Sectorului 4 al Capitalei, a aprobat contractarea unui credit de 130 milioane lei, aproximativ 24 milioane EUR, de la Exim Banca Românească.

Decizia a fost luată de acționari în 2 iunie 2026 și a fost publicată în Monitorul Oficial la începutul lunii octombrie. Creditul a fost aprobat pentru o perioadă de 48 de luni și este susținut printr-un pachet amplu de garanții.

Printre acestea se află creanțele rezultate din contractul de salubrizare al Sectorului 4, ipoteci asupra unor proprietăți imobiliare din Voluntari, situate pe strada Matei Basarab, conturi bancare, participații în companii și un depozit colateral de până la 27,17 milioane lei.

Firma nu a anunțat public până acum dacă a și accesat efectiv finanțarea și nici pentru ce urmează să folosească fondurile.

Contractul din Sectorul 4, pus în garanție

Una dintre garanțiile importante aprobate în favoarea Exim Banca Românească este cesiunea creanțelor rezultate din contractul nr. 667 din 6 noiembrie 2024 pentru serviciile de salubrizare din Sectorul 4.

Contractul este derulat de asocierea Bin Go Solutions - Blue Planet Services, cu Bin Go în rol de lider. Bin Go Solutions este actuala denumire a companiei care s-a numit anterior United Waste Solutions și, înainte de aceasta, Rosal Grup.

În structura de garanții apar și Bin Go Solutions și Solid Waste Operation, două companii legate operațional de Blue Planet.

Solid Waste Operation derulează, la rândul său, activități de sortare a unor categorii de deșeuri din Sectorul 4.

Astfel, finanțarea pune în aceeași ecuație mai multe firme din același ecosistem de business din zona de salubrizare.

Un credit mai mare decât activele imobilizate ale companiei

La finalul anului 2025, Blue Planet Services avea active imobilizate de aproximativ 59,35 milioane lei, adică în jur de 11 milioane EUR.

Prin comparație, creditul aprobat în iunie 2026, de 130 milioane lei, este de peste două ori mai mare decât valoarea activelor imobilizate raportate de companie la sfârșitul anului precedent.

Blue Planet a încheiat 2025 cu afaceri de aproximativ 255 milioane lei și un profit net de peste 44 milioane lei, în timp ce datoriile totale ajunseseră la peste 412 milioane lei.

O altă finanțare de 250 milioane lei fusese aprobată în 2025

Noua decizie vine după ce, în 2025, acționarii Blue Planet aprobaseră și o finanțare de 250 milioane lei de la Exim Banca Românească, pe o perioadă de 60 de luni.

Cele două finanțări aprobate de acționari ajung astfel la un total de 380 milioane lei, echivalentul a aproximativ 71 milioane EUR.

Nici în acest caz compania nu a anunțat public ce sumă a fost efectiv accesată din facilitățile aprobate.

Cine este Blue Planet și legătura cu fostul Rosal

Blue Planet Services are un acționariat format din Alexandru Cristache - 70%, Imperial Master Invest - 20% și Promoter Invest - 10%. Pachetul majoritar este deținut de Cristache în calitate de acționar fiduciar.

Imperial Master Invest este controlată de Călin Ioan Mihalache și Cristian Mihalache, iar în structurile firmelor din jurul Blue Planet apare și Dumitru Mihalache.

Acesta este unul dintre oamenii vechi din industria de salubrizare și a fost în trecut acționar al Rosal Grup, compania controlată de familia Prigoană.

În perioada în care Silviu Prigoană deținea 67% din Rosal Grup, Dumitru Mihalache avea 22%, iar Gheorghe Minea 11%.

Rosal Grup și-a schimbat ulterior denumirea în United Waste Solutions, iar compania funcționează astăzi sub numele Bin Go Solutions.

Legătura dintre vechiul Rosal și actualul ecosistem Blue Planet – Bin Go nu este, așadar, doar una de nume. Ea trece prin oameni, participații și contracte comune de salubrizare.

Blue Planet a ajuns între timp la afaceri de peste 50 milioane EUR anual și este implicată în contracte publice importante din zona serviciilor de salubrizare.

Pentru creditul de 130 milioane lei aprobat în acest an, compania nu a făcut publică destinația fondurilor. Cert este că împrumutul este susținut inclusiv prin creanțele rezultate din contractul public al Sectorului 4, prin active imobiliare și prin garanții oferite de firme din același ecosistem de business.