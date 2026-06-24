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Grupul eMAG mai vinde o afacere

Rareș Bănescu, fondator theMarketer
Rareș Bănescu, fondator theMarketer
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Compania românească theMarketer cumpără platforma de email marketing Conectoo de la compania Conversion Marketing SRL, parte din Grupul eMAG, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Firma spune că își propune accelerarea creșterii cotei de piață prin integrarea portofoliului de clienți al Conectoo și extinderea capacităților comerciale și operaționale.

Tranzacția este condiționată de îndeplinirea unor condiții agreate de părți, finalizarea urmând sa aibă loc ulterior îndeplinirii acestora. Se estimează un proces de integrare a clienților Conectoo în theMarketer care va dura aproximativ 6 luni.

Clienții Conectoo se potrivesc profilului de client theMarketer, având un segment bine definit în zona de banking și enterprise retail, inclusiv eMAG, spune firma care a cumpărat platforma de email marketing.

În perioada următoare, theMarketer are în vedere diversificarea portofoliului și extinderea operațiunilor prin noi achiziții la nivel local și internațional. Compania se află deja în discuții avansate privind potențiale tranzacții care susțin strategia de creștere accelerată.

„Această achiziție marchează un pas important în strategia noastră de extindere a portofoliului și de consolidare a poziției pe segmentul enterprise”, spune Rareș Bănescu, fondatorul theMarketer.

theMarketer este o platformă de date de clienți (Customer Data Platform) care combină e-mail marketingul cu programele de loialitate pentru a transforma cumpărătorii ocazionali în clienți fideli și pentru a susține creșterea sănătoasă și durabilă a afacerilor.

Platforma theMarketer a fost lansată în 2023, iar în prezent spune că este folosită de peste 5.000 branduri din 16 țări. 

În 2024, Grupul eMag a vândut și aplicația de livrări Tazz, către Wolt.

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