Importantă firmă românească de securitate și sănătate în muncă, preluată majoritar de un investitor croat care a luat bani și din PNRR-ul României

Fondul de investiții croat Provectus Capital Partners, care a obținut capital și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că preia majoritar firma românească Seatbelt Consulting, liderul pieței locale a serviciilor de securitate și sănătate în muncă (SSM).

Aceasta este prima investiție făcută de firma de private equity originară din Croația, după lansarea celui de-al doilea fond al său și consolidarea prezenței regionale prin deschiderea birourilor din România și Bulgaria.

Fondată în anul 2011, de antreprenorul român Bogdan Neagu (foto), Seatbelt a devenit liderul segmentului securității și sănătății în muncă din România, dezvoltând o platformă integrată de servicii care combină expertiza tehnică, acoperirea națională și tehnologia proprie pentru a oferi soluții complete în zona de securitate și conformitate companiilor la nivel național.

Bogdan Neagu și echipa de management a Seatbelt vor rămâne implicați în companie și „vor susține împreună următoarea etapă de dezvoltare”, a precizat investitorul.

Compania de SSM deservește peste 1.300 de clienți și este în continuă dezvoltare pe baza reputației solide în piață, recunoscută prin profesionalism, calitatea serviciilor și relațiile de lungă durată cu partenerii săi. În anul 2025, firma românească a obținut venituri totale de 36,4 milioane de lei și profit de 11 milioane de lei, cu un număr mediu de 109 angajați proprii, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.

Provectus consideră că „cerințele de reglementare tot mai complexe, atenția sporită către siguranța și sănătatea angajaților și digitalizarea accelerată vor continua să susțină creșterea pe termen lung” a sectorului securității și sănătății în muncă.

Piața serviciilor de SSM din România rămâne puternic fragmentată, oferind oportunități atractive de consolidare și dezvoltare a unei platforme integrate cu acoperire națională.

În perioada următoare, Seatbelt și Provectus vor urmări extinderea portofoliului de servicii, dezvoltarea continuă a platformei tehnologice, investiții în digitalizare și infrastructura organizațională, precum și realizarea unor achiziții selective care să consolideze poziția companiei în piață și să contribuie la dezvoltarea celei mai importante platforme integrate de servicii SSM din România.

„În ultimii cincisprezece ani am construit Seatbelt într-un partener de încredere pentru companiile din România, combinând expertiza tehnică, servicii de înaltă calitate și o preocupare constantă pentru inovare. În Provectus am găsit un partener care împărtășește aceeași viziune și care aduce experiența necesară pentru a accelera dezvoltarea companiei, păstrând în același timp cultura antreprenorială și orientarea către client care au definit Seatbelt încă de la început.Împreună, ne propunem să ne extindem capabilitățile și să continuăm să stabilim noi standarde pentru industria SSM din România”, a declarat Bogdan Neagu, fondatorul Seatbelt Consulting.

„Seatbelt reprezintă genul de parteneriat pe care îl căutăm la Provectus: o afacere antreprenorială cu o poziție clară de lider în piață, o echipă de management experimentată, avantaje competitive și un potențial semnificativ de dezvoltare. Suntem deosebit de încântați că prima noastră investiție în România este un parteneriat cu o companie fondată și dezvoltată într-un stil antreprenorial excelent și într-un sector în care putem sprijini următoarea etapă de dezvoltare prin expertiză operațională, digitalizare și consolidare. Suntem foarte încântați de viitoarea colaborare cu Bogdan Neagu și echipa Seatbelt pentru a construi cea mai importantă platformă integrată de servicii de securitate și sănătate în muncă din România”, a declarat Cosmin Comșa, director în cadrul Provectus Capital Partners.

„Intrarea pe piața din România reprezintă un moment strategic important pentru Provectus și o continuare firească a evoluției noastre ca platformă regională de investiții în Europa de Sud-Est. România beneficiază de fundamente economice solide, de o comunitate antreprenorială puternică și de oportunități atractive de consolidare în numeroase sectoare.Investiția în Seatbelt reflectă încrederea noastră în potențialul pe termen lung al pieței românești și dorința de a construi parteneriate solide cu antreprenori și echipe de management care își propun să dezvolte lideri de piață”, a adăugat Ivan Dujmović, partener în cadrul Provectus Capital Partners.

Tranzacția urmează să fie finalizată după îndeplinirea condițiilor obișnuite pentru astfel de operațiuni.

Provectus Capital Partners este un fond regional de private equity activ în Europa de Sud-Est, specializat în parteneriate cu antreprenori și echipe de management ambițioase pentru dezvoltarea de campioni regionali.

Prin fondurile administrate, Provectus investește în companii cu potențial ridicat de dezvoltare prin îmbunătățiri operaționale, inițiative strategice și M&A.

Odată cu lansarea celui de-al doilea fond de investiții, Provectus și-a consolidat prezența regională prin dezvoltarea unor echipe locale dedicate în România și Bulgaria, reafirmându-și angajamentul de a susține dezvoltarea companiilor de top din Europa de Sud-Est.