Tinerii vor tot mai mult să lucreze înainte de vârsta majoratului: Cele mai căutate joburi în 2026

Tot mai mulți tineri aleg să intre pe piața muncii înainte de vârsta majoratului: de la începutul anului 2026: 50.000 de candidați cu vârste de 16 și 17 ani au aplicat pentru un loc de muncă, arată datele furnizate de o platformă online de joburi.

Astfel, numărul aplicărilor este cu 25% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 27.800 de aplicări au venit din partea candidaților de 17 ani și 22.200 de la cei care au vârsta minimă legală pentru a munci, respectiv 16 ani, conform eJobs.

„Chiar și cu această evoluție, candidații care au mai puțin de 18 ani rămân categoria care înregistrează cel mai mic număr de aplicări, ceea ce este firesc având în vedere că vorbim despre o grupă de vârstă foarte restrânsă. Însă, dincolo de acest aspect, faptul că asistăm la această creștere ne arată o schimbare de comportament fără precedent pe piața muncii - scade semnificativ vârsta primei angajări și crește numărul tinerilor care vor să înceapă să lucreze cât mai devreme. Pe de o parte, își doresc să nu mai depindă financiar de părinți, pe de altă parte au înțeles că experiența acumulată timpuriu le va fi utilă pe termen lung”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Domeniile care atrag cei mai mulți candidați sub 18 ani

Cele mai multe aplicări sunt înregistrate pentru locurile de muncă din comerț. Următoarele domenii care atrag interesul candidaților foarte tineri sunt turismul și industria alimentară, două domenii care au fost întotdeauna deschise să angajeze inclusiv candidați foarte tineri, în special în vârfurile de sezon, adică în lunile de vară și în cele de iarnă.

Alte sectoare care scot în piață un număr mare de locuri de muncă entry level (0-2 ani de experiență) sau care nu cer deloc experiență și pentru care au aplicat cei cu vârste de 16 și 17 ani sunt serviciile, producția, sport / beauty / spa, entertainment și call-center/ BPO.

Deși nu sunt încă majori și nu au terminat liceul, cei mai mulți caută job-uri full time. 36% dintre aplicări merg către pozițiile part-time și mai puțin de 5% către job-urile sezoniere sau pe bază de proiect.

„Nu au întotdeauna un comportament de aplicare țintit, iar asta se întâmplă din cauza lipsei de experiență, însă sunt dispuși să încerce aproape orice domeniu de activitate pentru a vedea care sunt joburile sau sectoarele cu care se potrivesc”, explică Roxana Drăghici.

Bucureștiul conduce clasamentul aplicărilor la joburi în rândul adolescenților

Candidații din București au fost cei mai activi, urmați de cei din Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Iași, Sibiu și Bacău. Spre deosebire de alte segmente de vârstă, pe nișa 16-17 ani, ponderea aplicărilor pentru joburile remote este de 5,3% din total - cel mai scăzut nivel comparativ cu alte grupe de vârstă.

„Asta se întâmplă în primul rând pentru ca ei sunt eligibili, în cea mai mare parte a cazurilor, pentru joburi care presupun muncă fizică, ceea ce înseamnă că prezența la locul de muncă este obligatorie. În plus, la aceste vârste, nu au încă maturitatea și experiența necesare gestionării eficiente a timpului astfel încât să poată lucra de acasă. Tot vârsta scăzută este motivul pentru care și aplicările pentru străinătate sunt aproape de zero”, mai spune Roxana Drăghici.

Codul Muncii reglementează strict programul de lucru pentru minorii de 16 și 17 ani, astfel: durata maximă de muncă este de cel mult 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână, nu au voie să lucreze noaptea, în intervalul 20.00 - 06.00 și nici să facă ore suplimentare.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariile la care se pot aștepta acești candidați variază între 2.600 și 3.500 de lei net, pe lună, în cazul job-urilor full-time, însă pot coborî sub pragul de 2.500 de lei dacă pozițiile vizate sunt cu jumătate de normă.