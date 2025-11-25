Achiziție în business-ul românesc de resurse umane: O firmă IT românească preia o platformă HR folosită de companii ca Banca Transilvania și Regina Maria

Firma românească de software pentru afaceri Wizrom Software cumpără compania Co-Factor, care dezvoltă platforme HR pentru performanța organizațională, comunicarea și implicarea angajaților, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Tranzacția, „în valoare de câteva milioane de euro”, extinde portofoliul de servicii al Wizrom cu o soluție HR, care o va completa pe cea deja existentă a firmei românești.

„Pentru noi, această achiziție marchează un moment definitoriu: odată cu integrarea Co-Factor, Wizrom oferă prima soluție HR completă dezvoltată în România, care acoperă atât componenta operațională - administrare, salarizare, pontaj, selfservice, cât și zona strategică, esențială pentru cultura organizațională, engagement și performanță. Co-Factor completează perfect ecosistemul WizOne HR, integrăm un produs matur, validat deja în piață și construit pe o înțelegere profundă a nevoilor reale din organizații. A fost o potrivire naturală, nu doar la nivel tehnologic, ci și de viziune și valori comune, centrate pe oameni, agilitate și inovație”, a declarat Zemy Apfelbaum, Managing Director Wizrom Software (foto-dreapta).

Platforma Co-Factor este folosită de companii din domenii ca medicina, retailul și sănătatea, printre care se numără Banca Transilvania, Regina Maria, Nepi Rockcastle, Sergiana Grup și Secom Healthcare.

„Vrem ca performanța să fie accesibilă tuturor, prin implicare și feedback continuu, nu doar prin KPI. Ne bucură parteneriatul cu Wizrom Software, pentru a ajunge la și mai multe organizații care valorizează oamenii dincolo de fișa postului”, a declarat Adela Grigoriu, cofondator și CEO Co-Factor (foto-stânga).

Platforma Co-Factor oferă funcții avansate pentru managementul performanței (OKR, evaluări 360, feedback continuu), precum și module de engagement, comunicare internă și colaborare gamificată. În plus, firma dezvoltă în prezent funcții bazate pe AI, menite să optimizeze procesele de creștere a engagement-ului si performantei.

Wizrom Software dezvoltă și furnizează soluții software de tip ERP, HR, Business Intelligence (BI), precum și aplicații pentru automatizarea și optimizarea proceselor operaționale.