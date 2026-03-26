Acces gratuit la soluții profesionale de finanțare pentru 30 de studenți cu idei de afaceri, printr-un parteneriat SeedBlink și EA – The Entrepreneurship Academy

Platforma românească SeedBlink, prin care antreprenorii pot obține finanțări de la investitori individuali, anunță joi, printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că 30 de studenți cu idei de afaceri vor putea obține acces gratuit la soluții profesionale de finanțare.

Astfel, timp de șase luni, 30 de studenți ai EA - The Entrepreneurship Academy vor avea acces gratuit la CORE, un produs de pregătire pentru finanțare, în urma parteneriatului încheiat de academia de business cu SeedBlink. Scopul inițiativei este de a oferi sprijin fondatorilor care nu sunt încă familiarizați cu procesul de atragere a investitorilor.

„Gândim pe termen lung. Unii dintre acești studenți își pot atrage prima finanțare în acest semestru. Alții poate abia peste un an. Dar cu toții învață cum funcționează procesul profesional de atragere a investițiilor, formându-și reflexe pentru ceva ce de obicei le ia fondatorilor ani să înțeleagă. Dacă platforma pe care am construit-o poate ajuta și un tânăr antreprenor de 20 de ani din București să atragă capital cu încredere și claritate, atunci nu este o abatere de la misiunea noastră - ci exact motivul pentru care construim. Aceștia sunt fondatorii care vor da forma ecosistemului de startup-uri din România în următorii cinci sau zece ani. Vrem să fim parte din această poveste de la început”, a declarat Andrei Dudoiu, CEO SeedBlink.

Studenții vor beneficia de:

Profil Startup Spotlight: profilul companiei lor pregătit să fie prezentat către investitori.

Matching cu investitori: recomandări personalizate de investitori din România și Europa, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Feedback în timp real: analiză completă a pitch deck-ului, recomandări pentru structurarea rundei și pentru alte materiale de finanțare.

Gestionarea rundei de finanțare: urmărirea performanței rundei, a investitorilor interesați, în timp ce SeedBlink se ocupă complet de semnături, documente și transferuri.

peste 150 de oferte de la AWS, Nvidia și alte soluții software.

„Acest parteneriat cu SeedBlink consolidează puntea dintre educație și ecosistemul de startup. Le oferă studenților acces la o infrastructură profesionistă de fundraising încă din fazele incipiente; nu ca o scurtătură către capital, ci ca un mod structurat de a înțelege cum funcționează finanțarea creșterii în lumea reală. Dacă ne dorim o schimbare culturală autentică spre o mentalitate antreprenorială, trebuie să normalizăm încă de la început educația financiară, transparența și formarea etică a capitalului. Împreună cu SeedBlink, nu susținem doar fondatori individuali; contribuim la construirea unui ecosistem antreprenorial mai matur, mai accesibil și mai responsabil, în România și dincolo de granițele ei”, a declarat Ioana Ceaușu, COO EA - The Entrepreneurship Academy.

Prin intermediul platformei CORE, studenții pot atrage investiții de la familie, prieteni, rețeaua EA și business angels. Această tehnologie le oferă posibilitatea de a-și transforma proiectele universitare în afaceri expuse unui public mult mai larg decât cel academic, conform SeedBlink.

„Același profil care impresionează un profesor devine instrumentul prin care sunt descoperiți de un investitor din Cluj sau Berlin. Primesc feedback real de la investitori, intră în legătură cu consultanți și învață să gestioneze capitalul social corect - obiceiuri care le vor fi utile până la Seria A și dincolo”, se mai arată în comunicat.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu