9 din 10 români susțin flexibilitatea muncii prin platforme digitale (studiu)

92% dintre români consideră că lucrătorii ar trebui să poată decide când și cât muncesc, arată un studiu realizat de Ipsos, care mai susține că 8 din 10 români (81%) sunt de acord că platformele sprijină restaurantele și magazinele locale.

Munca pe platforme nu mai este un fenomen de nișă, ci a devenit o componentă importantă a economiei moderne din România, sprijinind atât lucrătorii, cât și afacerile locale, conform datelor din cel mai recent studiu Ipsos, comandat de Wolt, în colaborare cu Deliveroo.

În timp ce România pregătește transpunerea Directivei europene privind munca pe platforme, datele arată că românii pun pe primul loc libertatea de a alege:

92% dintre respondenți consideră că lucrătorii ar trebui să poată decide când și cât muncesc ;

dintre respondenți ; 70% susțin păstrarea accesului la munca flexibilă prin platforme, în locul unor modele tradiționale de angajare care ar putea limita independența lucrătorilor.

„Românii văd în aceste platforme o sursă de oportunități economice, care completează piața tradițională a muncii. Reglementarea ar trebui să transforme această flexibilitate într-un cadru sigur, prin trecerea de la o economie informală la una bazată pe drepturi clare și tehnologie responsabilă”, a spus Alina Stepan, Country Manager Ipsos România.

45% dintre respondenți văd munca pe platforme digitale ca pe o soluție care răspunde unor nevoi neacoperite de piața tradițională a muncii.

Majoritatea respondenților sunt de acord că munca pe platforme ajută anumite grupuri să obțină venituri suplimentare și au identificat următoarele categorii ca fiind principalii beneficiari ai acestor oportunități: studenții (menționați de 86% dintre respondenți), părinții care încearcă să găsească un echilibru între îngrijirea copiilor și obținerea unui venit (73%), persoanele nou-intrate pe piața muncii (78%) și persoane în vârstă care doresc să-și suplimenteze pensiile (70%).

Sprijin pentru afacerile locale

Dincolo de impactul asupra lucrătorilor, studiul arată că platformele de livrare joacă un rol tot mai important pentru afacerile locale. Acestea au devenit parteneri relevanți pentru sectorul HoReCa și pentru comerțul local din România:

81% dintre români sunt de acord că platformele sprijină restaurantele și magazinele locale;

dintre români sunt de acord că platformele sprijină restaurantele și magazinele locale; 83% au descoperit afaceri locale noi prin intermediul acestor aplicații;

au descoperit afaceri locale noi prin intermediul acestor aplicații; 72% spun că aceste servicii le îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții de zi cu zi, prin economie de timp și confort.

Rezultatele studiului au fost prezentate pe 29 aprilie, în cadrul Romanian Future of Work Policy Lab.

„Aceste rezultate arată că munca pe platforme a devenit parte din realitatea economică de zi cu zi a României. Modul în care vor fi implementate noile reguli va determina dacă flexibilitatea apreciată de lucrători și de consumatori va fi păstrată în practică sau limitată de proceduri prea rigide”, a declarat Glen Hodgson, Secretary General, Freelance Movement.

82% dintre românii cu vârste între 18 și 34 de ani consideră platformele de livrare o parte firească a vieții de zi cu zi, iar orientarea pro-flexibilitate se regăsește și în Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, poziționând România ca unul dintre actorii relevanți în tranziția către munca digitală.

Cercetarea a fost comandată de Wolt, în colaborare cu Deliveroo, și realizată de Ipsos în perioada ianuarie–martie 2026, prin interviuri online derulate prin panelurile Ipsos. În România, studiul a inclus un eșantion reprezentativ de peste 1.000 adulți cu vârste între 18 și 75 de ani, cu cote aplicate în funcție de vârstă, gen și regiune. Rezultatele fac parte dintr-un studiu european mai amplu, desfășurat în alte 24 de țări, pe lângă România, cu un eșantion total de aproximativ 22.500 de respondenți. Studiul analizează percepțiile publicului privind munca pe platforme și viitoarele reglementări în domeniu.

