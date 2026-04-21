8 din 10 angajatori români cred că dezvoltarea AI-ului nu va influența numărul de angajări în următorii 2 ani (studiu)

80% din angajatorii prezenți pe o platformă de recrutări spun că dezvoltarea inteligenței artificiale nu va influența volumul de recrutare în următorii 2 ani, potrivit unui studiu transmis, marți, StartupCafe.ro, care mai arată că aproape jumătate din aceștia (47,4%) folosesc soluții AI sporadic și nu ca urmare a unei politici interne.

Doar în 5,2% din cazuri AI-ul este integrat strategic în majoritatea departamentelor, iar 15,5% au doar câteva procese clar definite care implică AI-ul. Un sfert dintre angajatori fie se află în faza de documentare și explorare, fie nu folosesc deloc și nici nu au în plan, conform celui mai recent sondaj derulat de platforma eJobs România.

„Acolo unde există implementări în această direcție, angajatorii au observat că mai mult de o treime dintre angajați le-au primit cu entuziasm și curiozitate, însă au fost și reacții de reticență și teamă pentru siguranța jobului sau chiar de indiferență, AI-ul fiind văzut drept încă un tool care trebuie bifat. Cu toate acestea, datele pe care le-au măsurat arată că, deși volumul de muncă a angajaților nu s-a schimbat de când folosesc AI-ul, calitatea muncii lor este mai bună”, a declarat Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs.

26% dintre angajatori susțin că volumul de muncă a scăzut între 10 și peste 20% din timp, iar 10% spun că a crescut întrucât este nevoie de timp pentru a învăța și verifica tool-urile folosite. Alți 10% declară că reducerea volumului de muncă este sesizabilă, dar s-a făcut cu un preț – rezultate mai slabe din punct de vedere calitativ.

De altfel, mai mult de jumătate dintre respondenți au spus că au o încredere moderată în acuratețea rezultatelor oferite de AI, acestea necesitând verificare amănunțită (fact-checking). 11,4% au încredere scăzută și folosesc tool-urile de profil doar pentru brainstorming, în timp ce 33% le învestesc cu un nivel ridicat de încredere și fac doar revizuiri rapide.

O evaluare a departamentelor în care consideră că AI-ul a avut cel mai mare impact pozitiv până acum poziționează pe primele trei locuri marketingul & comunicarea, operațional / administrativ și recrutare & HR.

„Se confirmă, practic, previziunile care se fac de ceva vreme deja în legătură cu domeniile cele mai „fragile” în fața inteligenței artificiale și cu cel mai mare risc de a-și găsi un substitut în soluțiile AI. Practic, marketingul, comunicarea, zona administrativă și cea de recrutare / HR au fost mereu primele despre care s-a vehiculat că vor resimți puternic impactul inteligenței artificiale. Pe de altă parte, mai impermeabile la acest impact au fost până acum, după cum spun angajatorii, departamentele de customer support, vânzări & business development și chiar IT & software development”, a explicat Raluca Dumitra.

În ceea ce privește nivelul la care AI-ul va influența, în următorii doi ani, nevoia de personal în companiile din care fac parte, 8 din 10 angajatori au răspuns că vor angaja același număr de oameni ca și până acum. Jumătate dintre aceștia adaugă însă că, deși nu va fi influențat numărul de candidați de care va fi nevoie în piață, se vor cere alte competențe decât cele care se caută acum. 16% cred că AI-ul va prelua din sarcini și, prin urmare, vor angaja mai puțin, iar 1,2% spun că, dimpotrivă nevoia de oameni va crește pentru a putea gestiona tehnologia.

În acest moment, în procesul de recrutare, nivelul de alfabetizare AI este mai degrabă un „nice to have”, nu un criteriu eliminatoriu. În plus, 39% dintre angajatori spun că acest criteriu nu este încă evaluat la interviurile de angajare, în timp ce pentru 17,1% dintre respondenți reprezintă un avantaj competitiv major.

Există, și o serie de preocupări și bariere legate de implementarea la nivel general în companii a soluțiilor de inteligență artificială. Principala este legată de securitatea și confidențialitatea datelor expuse în acest cadru, în timp ce o altă barieră de care se lovesc angajatorii ține de lipsa competențelor digitale ale angajaților, respectiv faptul că nu știu să dea prompturi. 17,2% menționează costurile ridicate ale licențelor și implementării și 12,6% rezistența culturală a echipei la nou.

„Cântărind, pe de altă parte, beneficiile pe care le-au observat după integrarea AI-ului, aproape 40% dintre angajatori menționează eliminarea task-urilor repetitive / plictisitoare. 30% văd un impact pozitiv în direcția creativității și generării de idei noi, iar 19,8% o viteză mai mare de răspuns în piață. 3,7% vorbesc despre reducerea costurilor cu recrutarea și salariile pentru că angajează mai puțin, iar 2,5% despre costuri operaționale reduse”, a mai spus Raluca Dumitra.

Sondajul a fost realizat în luna martie, pe un eșantion de 196 de companii reprezentate de manageri HR, specialiști HR, manageri de departament și antreprenori, din 19 domenii de activitate.