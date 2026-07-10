6 orașe din România intră în Top 1000 mondial al startupurilor. Cea mai mare surpriză vine din provincie (Raport)

România începe să apară pe harta mondială a startupurilor cu mai mult decât un singur punct. Dacă Bucureștiul rămâne principalul centru al ecosistemului local, noul raport Global Startup Ecosystem Index 2026, realizat de StartupBlink, arată că alte cinci orașe românești sunt acum prezente în Top 1000 mondial. Mai mult, două dintre ele au avut unele dintre cele mai spectaculoase ascensiuni din acest an, iar cea mai mare surpriză vine din provincie.

România a urcat patru poziții în clasamentul mondial al ecosistemelor de startupuri, până pe locul 44, și a înregistrat o creștere anuală de 32,9%, al doilea cel mai rapid ritm din Uniunea Europeană, după Cipru.

În același timp, raportul plasează România pe primul loc în Balcani la indicatorul Funding & Capital, care evaluează accesul la finanțare și infrastructura investițională.

Bucureștiul rămâne lider, dar nu mai este singur

Capitala își păstrează statutul de principal hub de startupuri al României și ocupă locul 112 la nivel mondial, urcând două poziții față de ediția precedentă.

În urma Bucureștiului se află Cluj-Napoca, pe locul 336 mondial, după un avans de 49 de poziții, confirmându-și rolul de al doilea ecosistem de startupuri din țară.

Pe locul al treilea la nivel național se află Oradea, care ajunge pe poziția 592 mondială, după un salt spectaculos de 137 de locuri într-un singur an.

StartupBlink descrie Oradea drept ecosistemul de startupuri cu cea mai rapidă creștere din România și evidențiază dezvoltarea inițiativei Make IT in Oradea, lansată în 2020, precum și programele prin care au fost sprijiniți peste 100 de fondatori din Europa.

Timișoara ocupă locul 650 mondial și urcă 44 de poziții. Raportul remarcă dezvoltarea ecosistemului local și lansarea fondului Vest Ventures, precum și pregătirea unui al doilea fond de investiții dedicat startupurilor tehnologice.

Iași se menține în Top 1000 mondial, ocupând locul 738, confirmând că ecosistemul local continuă să fie prezent în elita regională a startupurilor.

Brașovul produce cea mai mare surpriză

Cea mai spectaculoasă evoluție aparține însă Brașovului.

Orașul ocupă locul 817 în clasamentul mondial, dar ceea ce atrage atenția este ritmul de creștere: 160 de poziții câștigate într-un singur an, cea mai mare ascensiune dintre toate orașele românești incluse în Top 1000.

Raportul nu explică în detaliu motivele acestui salt, însă evoluția arată că harta startupurilor din România începe să se extindă și dincolo de centrele consacrate.







