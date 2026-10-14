6 licee din Sectorul 1 al Capitalei sunt incluse într-un program de inteligență artificială și antreprenoriat

Elevii din 6 licee din București, Sectorul 1 vor participa la un laborator de inteligență artificială și antreprenoriat, printr-un program realizat de un ONG de educație și finanțat de primăria de sector, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

AIprenor urmărește să transforme utilizarea informală a instrumentelor de inteligență artificială de către elevi într-o competență aplicată și orientată spre inițiativă antreprenorială. Prin ateliere practice, programul încurajează explorarea și utilizarea inovativă a noilor tehnologii, dezvoltând în rândul elevilor din învățământul preuniversitar competențe de rezolvare a problemelor, creativitate și spirit antreprenorial.

În proiect sunt implicate șase unități de învățământ din Sectorul 1:

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”;

Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu”;

Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”;

Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”;

Liceul „Dimitrie Paciurea”;

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”.

Aproximativ 250 elevi vor parcurge cele 7 module educaționale online dedicate literației AI și antreprenoriatului, în timp ce 150 elevi vor aprofunda competențele prin activități de tip project-based learning, dezvoltând soluții pornind de la probleme identificate în școală sau în comunitate.

Componenta practică a programului include 48 de ateliere desfășurate în unitățile de învățământ participante, respectiv câte 8 ateliere pentru fiecare dintre cele 6 clase înscrise în program. În cadrul acestora, elevii vor lucra în echipe pentru dezvoltarea a minimum 30 de mini-proiecte sau prototipuri, iar cele mai bune proiecte vor fi selectate pentru prezentare publică în cadrul evenimentului de premiere, Gala AIprenor.

Fiecare echipă își va prezenta soluția în fața unui juriu și va avea ocazia să demonstreze atât competențele dobândite în utilizarea inteligenței artificiale, cât și capacitatea de a transforma o idee într-o soluție viabilă pentru comunitate.

„AIprenor a pornit de la nevoia de a-i ajuta pe elevi să utilizeze instrumentele de inteligență artificială într-un mod creativ și responsabil. Prin acest program, ne dorim să le oferim repere și suport educațional prin care să poată identifica probleme, să genereze idei și să le transforme în soluții aplicabile. În acest fel, tehnologia devine un instrument prin care elevii își pot dezvolta creativitatea și pot ajuta comunitatea.”, spune Alexandra Bălșeanu, Președinte al Asociației GO-AHEAD, cu peste 20 de ani de experiență în proiecte IT, educaționale și 10 ani de experiență în antreprenoriat.

Asociația GO-AHEAD este o organizație neguvernamentală care dezvoltă și implementează proiecte educaționale și de incluziune socială, cu focus pe dezvoltarea competențelor și crearea de oportunități pentru copii, tineri și comunități.