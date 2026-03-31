310 MW pentru AI: Nebius construiește în Finlanda un centru de date uriaș, printre cele mai mari din Europa

Nebius, companie de cloud specializată în inteligență artificială, listată pe Nasdaq și cu sediul la Amsterdam, anunță construcția în Finlanda a unei „fabrici AI” cu o capacitate de până la 310 MW.

Compania dezvoltă infrastructură pentru startup-uri și mari companii care construiesc produse și servicii bazate pe AI, iar noul proiect ar urma să devină unul dintre cele mai mari centre dedicate din Europa, cu primele livrări estimate pentru 2027.

Europa intră tot mai puternic în cursa globală pentru infrastructura de inteligență artificială, iar Finlanda devine un punct-cheie pe hartă. Noua facilitate va fi construită în orașul Lappeenranta și va susține cererea în creștere pentru antrenarea și rularea modelelor AI.

Planuri de miliarde și expansiune globală

Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă a Nebius, care vizează construirea uneia dintre cele mai mari infrastructuri dedicate inteligenței artificiale din lume. Compania țintește să depășească 3 GW de energie contractată până la finalul lui 2026, mizând pe investiții simultane în Europa și SUA.

Finlanda joacă deja un rol important în această expansiune. Nebius a extins recent centrul de date din Mäntsälä până la 75 MW și continuă să investească în regiune. În paralel, compania dezvoltă o fabrică AI de 240 MW în Franța și a obținut aprobări pentru un proiect de nivel gigawatt în Statele Unite.

Pentru a susține aceste investiții, Nebius integrează cele mai noi tehnologii hardware dedicate AI, inclusiv platforme NVIDIA din generațiile Blackwell și Rubin, concepute pentru antrenarea și rularea modelelor avansate.

Pe plan local, investiția din Lappeenranta vine și cu un impact economic semnificativ. În faza de construcție ar putea fi create până la 700 de locuri de muncă, majoritatea ocupate local, iar după finalizare sunt estimate aproximativ 100 de posturi permanente, alături de alte oportunități indirecte în operare și mentenanță.

Autoritățile locale spun că proiectul va contribui la poziționarea orașului drept un hub emergent pentru inteligența artificială în Europa, într-un moment în care competiția pentru capacitate de calcul devine tot mai intensă.

Un element central al proiectului este sustenabilitatea. Centrul va funcționa în principal pe energie cu emisii reduse de carbon și va folosi un sistem de răcire cu lichid în circuit închis, care reduce consumul de apă. În plus, căldura generată de servere va putea fi reutilizată în rețeaua locală de termoficare — un model deja aplicat de companie în Finlanda, unde a contribuit la scăderea costurilor de încălzire pentru populație.

În paralel, Nebius analizează parteneriate cu universități locale pentru formarea de specialiști în AI, într-un efort de a susține dezvoltarea pe termen lung a ecosistemului tehnologic din regiune.


















