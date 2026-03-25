18 ani de Goodwill Consulting: de la un birou din Cluj la un ecosistem național de dezvoltare

Puține companii din România ajung la 18 ani păstrându-și, în același timp, oamenii, ritmul de creștere și relevanța în piață. Și mai puține reușesc să transforme o idee pornită într-un birou mic într-un ecosistem național de servicii, construit în jurul dezvoltării reale.

Povestea Goodwill Consulting România este despre exact acest tip de evoluție.

În 2008, totul a început la Cluj, cu o echipă mică, mult entuziasm și convingerea că proiectele bine făcute pot schimba nu doar afaceri, ci și comunități. Astăzi, la 18 ani de la înființare, Goodwill înseamnă un grup cu aproximativ 200 de oameni, peste 150 de consultanți de specialitate și business, 8 birouri la nivel național, peste 4.300 de proiecte de succes și mai mult de 1 miliard de euro atrași pentru clienți.

Dar dincolo de cifre, această aniversare vorbește despre altceva: despre încredere construită în timp, despre relații care au rezistat și despre un model de business care a crescut fără să piardă componenta umană.

De la un birou în Cluj la acoperire națională

Goodwill Consulting a pornit cu un singur birou în Cluj. În timp, compania a crescut treptat, iar astăzi are o prezență națională prin 8 birouri, situate în Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Iași, București, Craiova, Miercurea-Ciuc și Odorheiu Secuiesc.

Această extindere nu înseamnă doar prezență geografică. Înseamnă acces mai rapid la consultanță, proximitate față de clienți și capacitatea de a răspunde mai bine nevoilor din toate regiunile de dezvoltare ale României.

În același timp, maturizarea companiei s-a văzut și în investițiile făcute în propria infrastructură. La Cluj, Goodwill a făcut un pas simbolic prin achiziția unei clădiri de birouri, un semn clar al stabilității și al încrederii într-o dezvoltare pe termen lung.

De la consultanță la un ecosistem integrat

În primii ani, Goodwill Consulting era asociată în primul rând cu proiectele de finanțare. Însă, pe măsură ce nevoile clienților au devenit tot mai complexe, compania și-a extins rolul și a construit un model integrat de servicii.

Astăzi, Goodwill Consulting a rămas nucleul care identifică oportunități, structurează proiecte, pregătește documentația și susține clienții în procesul de accesare a finanțărilor. În jurul acestui nucleu, grupul s-a extins și include companii precum Goodwill Studio, Goodwill Energy și Goodroid.

Această transformare este importantă tocmai pentru că puține grupuri din România reușesc să ofere aproape întregul lanț de servicii într-un singur ecosistem.

Pentru client, diferența este esențială: proiectul nu rămâne doar o idee bună pe hârtie, ci primește toate resursele necesare pentru a deveni realitate.

Cu Goodwill Consulting, proiectul este pregătit și depus corect, cu șanse reale de reușită. Cu Goodwill Studio, beneficiarii au acces la proiectare și documentație tehnică pentru proiecte solide și fezabile. Cu Goodwill Energy, investițiile în sisteme fotovoltaice și soluții de stocare pot fi implementate complet, de la analiză și proiectare până la montaj și mentenanță. Iar prin Goodroid, grupul adaugă componenta de digitalizare și automatizare, prin soluții care cresc eficiența operațională și susțin transformarea companiilor.

Acest model integrat nu înseamnă doar diversificare. Înseamnă capacitatea de a însoți clientul de la idee la implementare, într-un mod coerent, rapid și conectat la realitatea din teren.

Rezultate care spun o poveste

În 18 ani, Goodwill Consulting a lucrat atât cu companii private, cât și cu instituții publice. În mediul de business, portofoliul include antreprenori și companii mari din industrii diverse, iar printre numele menționate public se regăsesc Vel Pitar, Boromir, Heineken, Continental, Michelin, Râureni, Holcim, Emerson și Autonet.

În paralel, compania a sprijinit numeroase instituții publice în proiecte de dezvoltare, modernizare și digitalizare. Printre colaborările reprezentative se numără Consiliile Județene Prahova, Botoșani și Covasna, Municipiile Suceava, Caransebeș, Târgu Mureș și Odorheiu Secuiesc, alături de alte sute de orașe și comune din toate regiunile țării.

Asta înseamnă, în practică, mai mult decât proiecte aprobate. Înseamnă investiții reale în afaceri, în comunități locale, în infrastructură, în digitalizare și în capacitatea unor organizații de a crește sustenabil.

Peste 4.300 de proiecte și peste 1 miliard de euro atrași pentru clienți nu sunt doar cifre de portofoliu. Sunt dovada unui impact construit în timp, prin muncă aplicată și prin relații de încredere dezvoltate de-a lungul anilor.

2025 – un an de referință

Dacă rezultatele publice aferente anului 2024 au confirmat direcția de creștere a companiei, anul 2025 a consolidat această evoluție și a arătat, încă o dată, capacitatea Goodwill de a performa constant într-un mediu competitiv și dinamic.

Numai în 2025, compania a depus 947 de proiecte și a avut în implementare 1.157 de proiecte aprobate în anii anteriori. Totodată, cifra de afaceri s-a situat în jurul valorii de 41 de milioane de lei, confirmând trendul ascendent din ultimii ani. Aceste rezultate nu vorbesc doar despre volum, ci și despre capacitatea unei organizații mature de a gestiona simultan proiecte complexe, surse diverse de finanțare și nevoi foarte diferite ale clienților.

Printre sesiunile de depunere de referință s-a numărat apelul Agrivoltaic 2, unde Goodwill a depus 84 de proiecte, dintre care 80 au fost aprobate, ceea ce înseamnă o rată de aprobare de 95,23%, semnificativ peste media pieței, de 67%.

Un alt exemplu relevant este apelul PTJ pentru microîntreprinderi, unde compania a depus 241 de proiecte. Până în prezent, au fost evaluate peste 120 dintre acestea, iar 115 au fost aprobate, rezultat care confirmă atât calitatea proiectelor pregătite, cât și expertiza echipei în gestionarea unor apeluri cu miză ridicată.

O voce de leadership care a însoțit creșterea

Orice companie care atinge pragul maturității, precum cei 18 ani de activitate, are nevoie de mai mult decât rezultate — are nevoie de o direcție clară și de o viziune care să-i ghideze pașii mai departe. În cazul Goodwill, evoluția nu a fost întâmplătoare, ci susținută de decizii strategice asumate, care au permis extinderea, diversificarea serviciilor și consolidarea unei poziții solide în piață.

Astăzi, povestea companiei este definită nu doar de ceea ce a realizat, ci și de felul în care leadershipul a reușit să conecteze experiența acumulată cu ambițiile viitoare. Este o perspectivă care pune în centru dezvoltarea sustenabilă și parteneriatele pe termen lung.

Această direcție este rezumată cel mai bine de Tussay Szilárd, directorul general al companiei: „Nu ne-am propus niciodată doar să scriem proiecte. Ne-am propus să construim un model prin care clienții să poată crește mai sigur, mai rapid și mai sustenabil. Privind înapoi, suntem mândri de parcursul nostru, dar cel mai important este că privim înainte cu aceeași energie și responsabilitate, convinși că cele mai bune rezultate se construiesc împreună.”

Oamenii din spatele cifrelor

Poate cea mai frumoasă măsură a unei companii care împlinește 18 ani nu este doar cifra de afaceri, numărul de birouri sau volumul proiectelor. Poate cea mai bună măsură este capacitatea ei de a păstra oameni.

Iar aici, poveștile colegelor Boróka Gyarmathy Bencze și Karola Izsák spun foarte mult despre identitatea Goodwill.

Boróka: despre începuturi, echipă și lucrurile care nu se schimbă

Boróka își amintește primele zile din companie ca pe o perioadă caldă, aproape familială, în care totul era mai mic, dar plin de entuziasm. Firma a pornit cu 5 persoane, iar fiecare contribuia acolo unde era nevoie.

Pentru ea, unul dintre cele mai importante lucruri care au rămas neschimbate este spiritul de echipă.

„Deși am crescut, acea scânteie de ajutor reciproc și respect nu s-a stins niciodată.”

În cei 18 ani, Boróka spune că cea mai frumoasă evoluție nu este doar cea profesională, ci și maturizarea culturii organizaționale. Goodwill a crescut fără să-și piardă valorile umane, iar acesta este unul dintre motivele pentru care a rămas parte din echipă atâția ani.

Tot ea vorbește și despre un „ingredient secret” mai puțin vizibil din exterior: empatia reală din spatele deciziilor și felul în care oamenii se susțin între ei în momentele dificile.

Karola: despre provocări, reconstrucție și încredere pe termen lung

Povestea Karolei aduce în articol o dimensiune foarte concretă a începuturilor. Primele săptămâni au însemnat punerea bazelor companiei, de la echipamente și organizare, până la căutarea unei baze de date pentru contactarea clienților.

Dar începuturile nu au fost simple. La doar câteva luni, compania s-a confruntat cu o situație dificilă: plecarea celor doi consultanți în redactarea proiectelor. Practic, firma a trebuit să meargă mai departe fără specialiști și fără clienți stabili.

Și totuși, exact aceste momente au consolidat cultura organizațională.

„Fiecare avea mai multe roluri, ne ajutam reciproc și creșteam împreună.”

Karola spune că, de-a lungul timpului, compania a crescut spectaculos, au apărut birouri noi, linii noi de business și o structură mai amplă. Dar ceea ce a rămas constant a fost dorința de excelență, grija pentru colegi și acea solidaritate reală care apare atunci când oamenii simt că succesul proiectelor este un interes comun.

Un grup construit nu doar pe performanță, ci și pe relații

Privită din exterior, evoluția Goodwill poate fi rezumată simplu: mai multe birouri, mai multe companii în grup, mai multe proiecte, mai multe rezultate. Dar în interior, povestea este mai profundă de atât.

Este povestea unui grup care a crescut fără să piardă complet apropierea umană de la început. A unui loc în care performanța și relațiile nu au mers în direcții opuse, ci s-au susținut reciproc.

Tocmai de aceea, Goodwill nu înseamnă doar consultanță pentru finanțări. Înseamnă un partener de creștere care a învățat, în 18 ani, să transforme experiența, structura și colaborarea într-un avantaj real pentru clienți.

Ce urmează pentru Goodwill?

La 18 ani, Goodwill privește spre viitor cu aceeași ambiție cu care și-a construit parcursul de până acum: consolidarea poziției de lider, deschiderea unor noi direcții de dezvoltare și pregătirea pentru următorul val de oportunități.

Această perspectivă este exprimată clar de Tussay Szilárd, directorul general al companiei: „Pentru noi, cei 18 ani înseamnă mai mult decât o simplă aniversare – reprezintă momentul în care putem spune că am ajuns la maturitate. Am crescut pas cu pas, ne-am consolidat și am construit o echipă puternică, capabilă să evolueze constant prin mici ajustări și îmbunătățiri continue.

Și totuși, credem că adevărata noastră poveste abia acum începe. Având în vedere forța echipei și oportunitățile care se conturează, privim cu deschidere și încredere spre provocările viitorului. Ne propunem să ne menținem poziția de lider – cea mai mare firmă de consultanță atât din perspectiva numărului de angajați, cât și a cifrei de afaceri.

În același timp, ne extindem orizonturile și deschidem noi direcții de dezvoltare, inclusiv prin implicarea directă în redactarea proiectelor europene la Bruxelles. Privim deja înainte, pregătindu-ne activ pentru un nou val de finanțări și oportunități în perioada 2028–2034.

Cu experiența acumulată și cu energia unei echipe unite, suntem pregătiți să transformăm fiecare provocare într-un nou pas înainte.”

18 ani construiți împreună

La finalul acestor 18 ani, poate cel mai important lucru care merită spus este acesta: succesul unei companii nu este niciodată doar meritul ei.

El se construiește împreună cu oamenii din interior, cu clienții care au încredere să pornească la drum, cu instituțiile care aleg să investească în dezvoltare și cu partenerii care contribuie, fiecare în felul său, la transformarea ideilor bune în rezultate concrete.

Goodwill nu înseamnă doar proiecte. Înseamnă dezvoltare construită împreună.

Articol susținut de Goodwill