12 greșeli pe care să le eviți când utilizezi OSB-ul în proiectele de construcții (P)

OSB-ul (Oriented Strand Board) este prezent în majoritatea proiectelor de construcții rezidențiale: pardoseli, pereți de compartimentare, închideri de fațadă sau astereală pentru acoperiș. Îl alegi pentru stabilitate dimensională, cost accesibil și montaj rapid. Totuși, rezultatul final depinde direct de modul în care selectezi și instalezi plăcile.

Indiferent dacă lucrezi pe șantier sau îți amenajezi singur casa, evită greșelile de mai jos. Te ajută să previi deformările, infiltrațiile și reparațiile costisitoare.

1. Alegi clasa nepotrivită de OSB

Plăcile OSB se împart în mai multe clase, definite prin standardul european EN 300. Cele mai utilizate sunt:

OSB/1 – pentru utilizare în spații uscate, fără solicitări structurale.

– pentru utilizare în spații uscate, fără solicitări structurale. OSB/2 – pentru aplicații structurale în mediu uscat.

– pentru aplicații structurale în mediu uscat. OSB/3 – pentru aplicații structurale în mediu cu umiditate moderată.

– pentru aplicații structurale în mediu cu umiditate moderată. OSB/4 – pentru solicitări mecanice ridicate și umiditate mai crescută.

În majoritatea proiectelor rezidențiale, OSB/3 oferă rezultate stabile: pardoseli, pereți de tip frame, acoperișuri. Dacă montezi OSB/2 într-o zonă cu variații de umiditate, cum este o bucătărie sau un pod insuficient ventilat, plăcile se pot umfla la margini.

Verifică întotdeauna marcajul de pe placă și fișa tehnică înainte de achiziție.

2. Alegi grosimea fără să ții cont de structură

Grosimea influențează direct rigiditatea. Dacă o subestimezi, pardoseala va flexa și va scârțâi.

Ca reper orientativ:

18 mm – pentru grinzi la 40 cm interax;

22 mm – pentru distanțe mai mari sau trafic intens;

8–10 mm – pentru placări ușoare, fără rol structural.

Dacă vrei panouri subțiri pentru închideri sau proiecte decorative, găsești OSB de 8 mm pe Mathaus, potrivit pentru aplicații fără încărcări mari.

Studiază schema de montaj și adaptează grosimea la distanța dintre elementele de susținere. Dacă ai dubii, cere opinia unui inginer de structură.

3. Montezi plăcile fără rost de dilatație

OSB-ul conține așchii de lemn orientate și presate cu rășini. Ca orice produs pe bază de lemn, reacționează la umiditate. Dacă îmbini plăcile lipit, fără spațiu între ele, apar umflături și denivelări.

Lasă:

3–5 mm între plăci;

10–12 mm la contactul cu pereții.

Chiar dacă folosești plăci cu nut și feder, păstrează spațiul recomandat de producător.

4. Fixezi incorect plăcile

Fixarea greșită reduce rigiditatea ansamblului. Folosește șuruburi pentru lemn sau cuie speciale, zincate.

Respectă câteva reguli simple:

fixează la 15 cm pe contur;

fixează la 30 cm în zona centrală;

păstrează minimum 10 mm față de marginea plăcii;

asigură o pătrundere de cel puțin 40 mm în suport.

Îngroapă capetele șuruburilor la nivelul suprafeței, fără să deteriorezi stratul superior.

5. Omiți adezivul la pardoseli

Pentru pardoselile pe structură din lemn, combină fixarea mecanică cu adeziv poliuretanic aplicat pe grinzi. În lipsa adezivului, în timp apar mișcări și zgomote la trafic.

Aplică adeziv continuu, montează placa și fixeaz-o imediat. Lucrează pe zone mici, ca să eviți întărirea prematură a adezivului.

6. Montezi OSB umed sau depozitat incorect

Pe șantier, plăcile ajung uneori expuse la ploaie. Dacă le montezi înainte să se usuce, blochezi umiditatea în structură. Ulterior apar deformări sau mucegai.

Depozitează-le:

pe suprafață plană;

pe distanțieri;

acoperite, dar ventilate lateral.

Dacă s-au udat, lasă-le să se stabilizeze înainte de montaj.

Pentru informații generale despre compoziție și procesul de fabricație, poți consulta pagina dedicată plăcilor OSB (Oriented Strand Board), care explică structura în straturi și orientarea așchiilor.

7. Orientezi greșit plăcile

Plăcile au o direcție principală de rezistență, de regulă pe lungime. Montează-le perpendicular pe grinzi sau căpriori. Astfel distribui uniform sarcinile.

Decalează îmbinările dintre rânduri și evită intersectarea a patru colțuri în același punct. Această regulă simplă crește rigiditatea întregii suprafețe.

8. Tai sau perforezi fără planificare

Pentru treceri de țevi sau cabluri, marchează exact pozițiile înainte de montaj. Evită decupajele mari aproape de margini.

Folosește un ferăstrău circular sau pendular cu lamă potrivită pentru lemn compozit. Taie controlat, fără smucituri, pentru a nu fisura placa.

9. Lași OSB-ul neprotejat la exterior

Chiar dacă utilizezi OSB/3 sau OSB/4, expunerea directă la ploaie și radiații UV duce la degradare în timp. Pentru fațade sau anexe, aplică o soluție de protecție: folie anticondens, barieră de vapori și placare finală (siding, tencuială pe plasă, panouri).

Nu folosi OSB ca finisaj final la exterior.

10. Neglijezi ventilația acoperișului

În cazul asterelei, lipsa spațiului de ventilare favorizează condensul. Montează contralați astfel încât să creezi un gol de minimum 4 cm între OSB și învelitoare.

Respectă ordinea straturilor:

barieră de vapori la interior;

izolație între căpriori;

OSB;

folie anticondens;

contralați și șipci;

învelitoare.

Această stratificație reduce riscul de umezeală acumulată.

11. Aplici finisaje grele direct pe placă

Tencuiala decorativă sau placările ceramice nu aderă corect direct pe OSB. Montează mai întâi un suport intermediar: gips-carton sau plasă de armare cu strat de bază compatibil.

Verifică greutatea totală și capacitatea portantă a structurii înainte de aplicare.

12. Sari peste verificările finale

Înainte să montezi parchet, membrană sau învelitoare, controlează suprafața:

verifică planeitatea cu dreptarul;

testează stabilitatea la mers;

controlează fiecare element de fixare.

Corectează imediat zonele cu joc sau denivelări. O ajustare minoră acum te scutește de intervenții ulterioare.

OSB-ul oferă performanță bună pentru utilizare uzuală dacă respecți indicațiile producătorului și standardele aplicabile. Pentru proiecte complexe sau structuri portante, consultă un specialist în construcții și adaptează soluția la cerințele reale ale clădirii.