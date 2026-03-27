11 noi restaurante KFC, Taco Bell și Hard Rock Cafe, planificate să se deschidă în România, în anul 2026

Operatorul HoReCa românesc Sphera Franchise Group a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că alocă 130 milioane lei pentru dezvoltare și urmează să deschidă 21 de restaurante noi, în România, Republica Moldova și Italia.

În România urmează să deschidă 11 restaurante, dintre care 8 KFC, 2 Taco Bell și 1 Hard Rock Cafe. Asta după ce în luna februarie 2026, grupul a anunțat închiderea a 7 localuri Pizza Hut în România, din cauza creșterii TVA, a liberalizării prețurilor la energie și a scăderii consumului populației.

De asemenea, Sphera vrea să deschidă 2 restaurante în Republica Moldova (KFC și Taco Bell) și 8 în Italia (3 KFC și 5 Cioccolatitaliani), în acest an.

Totodată, Grupul va continua investițiile în remodelarea restaurantelor existente și în digitalizare, prin implementarea soluțiilor de comandă de tip chioșcuri.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România și KFC în Chișinău, Republica Moldova și în anumite zone din Italia și, de asemenea, brandul Cioccolatitaliani în Italia.

Sphera Group a achiziționat și drepturile de franciză pentru deschiderea de restaurante Hard Rock Café în România și Republica Moldova.

Grupul deține deja peste 175 de restaurante pe cele trei piețe și are aproximativ 5.000 de angajați.

Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum și în indicii MSCI Frontier Markets.

Firma își propune încasări de 1,69 miliarde lei în 2026

Sphera Franchise Group vizează vânzări de peste 1,69 miliarde lei în restaurante, în creștere cu 7,6% față de anul anterior. Avansul este susținut atât de creșterea vânzărilor în restaurantele comparabile, cât și de contribuția unităților noi. În același timp, Grupul anticipează îmbunătățirea profitabilității, cu o EBITDA (excluzând impactul IFRS 16) estimată la 160 milioane lei (+8,2%) și un profit net de 72,7 milioane lei, în creștere cu 1,1%.

„Am construit bugetul pentru 2026 într-o manieră prudentă, ancorată în realitățile economice actuale și ținând cont de perspectivele acestui an, marcat de incertitudini generate de contextul geopolitic, presiuni inflaționiste și creșteri de costuri la energie, materii prime și combustibili. În același timp, rămânem încrezători în potențialul nostru de creștere, accelerăm investițiile față de anul trecut și ne menținem ambițiile de extindere a rețelei, precum și de dezvoltare a brandurilor recent achiziționate”, a declarat Călin Ionescu, CEO, Sphera Franchise Group.

Gestionarea costurilor rămâne o prioritate. Cheltuielile cu alimentele și materialele sunt estimate să crească odată cu vânzările, menținând, însă, o pondere stabilă de 31,2% din total, ceea ce reflectă disciplina Grupului într-un context în care costurile de achiziție rămân ridicate. Cheltuielile cu personalul vor fi ajustate în funcție de evoluția vânzărilor, urmând dinamica acestora pe parcursul anului. Per ansamblu, cheltuielile de exploatare în restaurante sunt așteptate să rămână stabile ca pondere în vânzări.

Bugetul firmei pentru 2026 a fost aprobat de Consiliul de Administrație și urmează să fie supus aprobării în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 29 aprilie 2026. Acesta are la bază un scenariu de funcționare în condiții normale de activitate și include o rată medie a inflației estimată la aproximativ 6% pentru anul viitor.

Vânzările și profitul restaurantelor operate de Sphera în anul 2025

Vânzările Sphera Franchise Group S.A. au crescut cu 1,5%, ajungând la 1.570,9 milioane RON în 2025, iar alte venituri din restaurante s-au ridicat la 6,1 milioane RON, comparativ cu 2,3 milioane RON în 2024.

Cea mai mare parte a veniturilor a fost generată în România - 1.346,2 milioane RON (85,7% din vânzările totale; +1,0% față de anul precedent), urmată de Italia - 196,4 milioane RON (12,5% din vânzările totale; +2,4% față de anul precedent) și Republica Moldova - 28,3 milioane RON (1,8% din vânzările totale; +19,7% față de anul precedent).

Analizând performanța la nivelul brandurilor, vânzările KFC s-au ridicat la 1.356,6 milioane RON (86,4% din vânzările totale; +0,6% față de anul precedent), Pizza Hut a generat 106,8 milioane RON (6,8% din vânzările totale; -1,5% față de anul precedent), iar Taco Bell a înregistrat vânzări de 106,7 milioane RON (6,8% din vânzările totale; +16,2% față de anul precedent). Totodată, Cioccolatitaliani, adăugat în portofoliul Grupului în 2025, a contribuit cu 0,8 milioane RON la vânzările anuale.

Cheltuielile în restaurante s-au ridicat la 1.425,3 milioane RON în 2025, reprezentând o creștere de 5,1% față de anul precedent, depășind ritmul de creștere al vânzărilor în restaurante. În consecință, ponderea cheltuielilor în restaurante în totalul vânzărilor a crescut cu 3,2 puncte procentuale, de la 87,6% în 2024 la 90,7% în 2025. Este important de menționat că cea mai mare parte a creșterilor de costuri a fost înregistrată în prima jumătate a anului, în timp ce a doua jumătate, în special T4 2025, a evidențiat o stabilizare și o ușoară revenire.

Profitul din exploatare în restaurante pentru KFC România („USFN România”) a ajuns la 131,4 milioane RON în 2025 (-18,6% față de anul precedent), urmat de KFC Italia („USFN Italia”), care a contribuit cu 9,4 milioane RON (-48,0% comparativ cu anul anterior), Taco Bell („CFF”), care a generat 9,3 milioane RON (-2,5% față de anul precedent), și KFC Moldova („USFN Moldova”), cu 4,4 milioane RON (+1,1% față de anul precedent). Pizza Hut („ARS”) a înregistrat o pierdere din exploatare în restaurante de 2,1 milioane RON.

Excluzând elementele de normalizare în valoare de 2,7 milioane RON, profitul din exploatare în restaurante a fost de 0,6 milioane RON, comparativ cu un profit de 1 milion RON înregistrat în anul anterior, ceea ce a susținut decizia managementului de a continua optimizarea rețelei, cu obiectivul de a restabili profitabilitatea.

Cioccolatitaliani („CHOCO”), care a inaugurat în 2025 prima și, până în prezent, singura locație, a înregistrat o pierdere din exploatare în restaurante de 1,5 milioane RON la nivelul întregului an 2025.

Cheltuielile generale și administrative (G&A) au crescut în 2025 cu 5,1% față de anul precedent și au rămas relativ stabile ca pondere în vânzări, la 4,3%, reprezentând o creștere de 0,1 puncte procentuale. Ca urmare, EBITDA normalizată la nivelul Grupului s-a situat la 147,8 milioane RON în anul 2025, reflectând o scădere de 16,4% față de anul 2024, determinată în principal de majorarea costurilor operaționale în restaurante, în special în prima jumătate a anului 2025, precum și de caracterul inflexibil al cheltuielilor generale și administrative.

Costurile financiare nete au scăzut cu 20% față de anul precedent, de la 9,8 milioane RON în 2024 la 7,9 milioane RON în 2025, reflectând în principal îmbunătățirea condițiilor de finanțare și reducerea cheltuielilor cu dobânzile. Profitul înainte de impozitare s-a ridicat la 76,3 milioane RON, reprezentând o scădere de 36,7% față de anul precedent, în timp ce cheltuiala cu impozitul pe profit s-a redus cu 38,4% față de anul precedent, la 14,4 milioane RON.

Scăderea de 36,3% a profitului net în 2025, până la 61,9 milioane RON, a fost determinată în principal de nivelul ridicat al cheltuielilor operaționale, în special în ceea ce privește cheltuielile cu personalul și alte cheltuieli de exploatare, și de tendințele slabe de consum din România în prima jumătate a anului, care au condus la diminuarea marjelor la nivelul restaurantelor. Deși a doua jumătate a anului a indicat o îmbunătățire graduală, iar trimestrul 4 din 2025 a generat o performanță vizibil mai bună, această revenire nu a fost suficientă pentru a compensa rezultatele mai slabe înregistrate în semestrul 1 din 2025.

Profitul net și EBITDA aferente anului 2025 au fost influențate și de elementele de normalizare nerecurente înregistrate pe parcursul anului, în valoare de 10,8 milioane RON la nivelul profitului și 3,5 milioane RON la nivelul EBITDA, aferente în principal măsurilor de restructurare și închiderii unor unități din Italia, închiderii unităților neprofitabile din rețeaua Pizza Hut, precum și ajustărilor de valoare a activelor asociate relocărilor. În consecință, excluzând impactul acestor elemente nerecurente, EBITDA normalizat a scăzut cu 16,4% față de anul precedent, la 147,8 milioane RON, iar profitul net normalizat s-a redus cu 25,2% față de anul precedent, la 72,7 milioane RON, a raportat grupul.