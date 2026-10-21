Wolt și Deliveroo Ads, set comun de instrumente de publicitate pentru branduri și comercianți

Wolt și Deliveroo Ads au prezentat un set de instrumente pentru reclame ce pot fi folosite de branduri și comercianți pe ambele platforme, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Instrumentele au fost lansate în cadrul unui summit de publicitate organizat de cele două companii, la Copenhaga.

Noutăți pentru oamenii din publicitate:

Spotlight : format imersiv, afișat în partea de sus a paginii principale. Acesta aduce brandurile și comercianții în atenția consumatorilor chiar de la începutul experienței de cumpărare;

: format imersiv, afișat în partea de sus a paginii principale. Acesta aduce brandurile și comercianții în atenția consumatorilor chiar de la începutul experienței de cumpărare; Sponsored Products : plasări publicitare care permit cumpărarea directă și aduc produse relevante în fața consumatorilor în timp ce aceștia caută și decid ce să cumpere;

: plasări publicitare care permit cumpărarea directă și aduc produse relevante în fața consumatorilor în timp ce aceștia caută și decid ce să cumpere; Ads Manager, în versiune îmbunătățită: un instrument mai simplu, prin care companiile de orice dimensiune pot să lanseze și să gestioneze singure campaniile, să măsoare rezultatele și să urmărească modul în care reclamele se transformă în achiziții.

Pentru brandurile care derulează campanii în mai multe țări, acest lucru va simplifica activitatea. Vor putea folosi aceleași instrumente și același mod de lucru pe fiecare piață, vor măsura rezultatele în mod unitar și vor putea aplica într-o țară ceea ce funcționează în alta, explică firmele.

„Pe platformele noastre vedem când și în ce contexte au oamenii nevoie de anumite produse. Ajutăm brandurile să fie prezente atunci, cu soluții relevante pentru consumatori. Acesta este și scopul noilor instrumente: să ajute advertiserii să ajungă la oameni în momentele care contează și să vadă ce achiziții generează reclamele lor. Pregătirile pentru întâlnirea de la Copenhaga, care reunește atât de multe branduri, agenții și comercianți, au fost o sursă de inspirație. Discuțiile cu aceștia despre planificarea campaniilor în funcție de nevoile de zi cu zi ale consumatorilor și despre derularea lor în mai multe țări ne vor ghida în dezvoltarea viitoare a instrumentelor”, a declarat Catalina Salazar, Global Head of Advertising la Wolt și Deliveroo.

În prima jumătate a anului 2026, pentru peste 80% dintre campaniile eligibile din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), afișarea unei reclame sau interacțiunea cu aceasta a putut fi asociată cu o achiziție realizată pe platformă în următoarele șapte zile.

În aceeași perioadă, numărul utilizatorilor Wolt și Deliveroo care au cumpărat de la un brand pe care nu îl mai încercaseră a fost cu aproape 60% mai mare față de prima jumătate a anului trecut. În categoria produselor pentru îngrijirea animalelor de companie, numărul cumpărătorilor din regiune care au încercat un produs nou pentru ei a crescut cu 62% de la un an la altul. Totodată, numărul celor care au descoperit un nou brand de sănătate și frumusețe a crescut cu peste 25%, arată datele unui studiu.

Marile evenimente generează vârfuri de cerere și schimbări în comportamentul de consum, pe care advertiserii le pot valorifica. În timpul turneului internațional de fotbal din această vară, în regiunea EMEA au fost livrate zilnic peste 340.000 de comenzi de pizza, burgeri și preparate din pui. Și momentele de zi cu zi contează: achizițiile zilnice de înghețată au fost cu 96% mai mari în perioada mai–iulie 2026 decât în ianuarie–martie 2026.