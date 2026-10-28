Colosul chinez SHEIN aduce în România un serviciu pentru brandurile și comercianții de pe platformă

Colosul chinez de modă SHEIN a anunțat, miercuri, într-un comunicat pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, că extinde în România un serviciu pentru brandurile și comercianții de pe platformă.

Platforma online de fashion spune că a lansat recent serviciul Cooperative Logistics, „pentru a le facilita și mai mult mărcilor și retailerilor europeni de pe platforma SHEIN Marketplace accesul la clienți noi din întreaga regiune”.

Serviciul este deja pe deplin operațional în Spania, iar în Franța, Germania, Italia și România au fost lansate acum programe-pilot, urmând ca și alte piețe să se alăture.

Prin Cooperative Logistics, mărcile și retailerii de pe SHEIN Marketplace au acces la o rețea de operatori logistici consacrați, care oferă servicii de transport pe principalele rute europene, ceea ce le simplifică organizarea livrărilor către clienții din alte piețe -susține colosul asiatic.

Pentru a deservi clienți din piețe noi, vânzătorii pot alege dintre opțiunile de livrare disponibile și pot organiza expedierile prin intermediul furnizorilor logistici participanți, fără a fi nevoiți să stabilească aranjamente logistice separate în fiecare piață.

Printre principalii operatori logistici parteneri ai SHEIN în cadrul acestui serviciu se numără GLS, FedEx și CTT, alături de alții.

Până în prezent, aproape 50% dintre vânzătorii de pe SHEIN Marketplace din cele cinci piețe folosesc deja Cooperative Logistics. În Spania, unde serviciul a fost lansat la începutul acestui an, rata de adopție este de aproape 80% dintre vânzători. Noile rute GLS, care conectează mărcile și vânzătorii din Spania cu clienți din Franța, Germania și Italia, le oferă vânzătorilor mai multe opțiuni de creștere pe aceste piețe.

Gigantul de comerț online susține că acest suport logistic „s-a dovedit deosebit de apreciat de vânzătorii care doresc să crească dincolo de piața de origine”.

De exemplu, a permis companiei spaniole Klack, vânzător de electronice de consum și accesorii care activează pe SHEIN Marketplace, să își extindă prezența în Europa.

„În prezent, SHEIN este principalul nostru canal de vânzări”, a declarat Ivo Marquez, CEO al Klack. „Datorită soluțiilor sale de logistică pentru ultima milă, ne-am putut extinde afacerea, într-un mod simplu și competitiv, în opt piețe din UE – Austria, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia, România și Suedia – în care nu eram prezenți anterior. Astăzi, peste 60% dintre vânzările noastre prin SHEIN provin din afara Spaniei.”

„Ne dorim să ajutăm fiecare companie europeană de pe Marketplace-ul nostru să ajungă la clienți noi și să crească dincolo de piețele sale de origine”, a declarat Christina Fontana, Senior Director, Brand Operations în cadrul SHEIN. „Una dintre cele mai frecvente provocări despre care auzim din partea mărcilor și retailerilor este complexitatea gestionării logisticii transfrontaliere. Prin Cooperative Logistics, abordăm această provocare, facilitând gestionarea expedierilor în Europa de către vânzători, astfel încât aceștia să se poată concentra asupra a ceea ce știu cel mai bine: dezvoltarea produselor și creșterea afacerilor lor.”

„Atunci când o companie intră pe piețe noi, are nevoie de o soluție logistică care să îi susțină creșterea și să se adapteze specificului fiecărei destinații”, a declarat Carmen Hidalgo, International Sales Manager la GLS Spania. „Colaborarea noastră cu SHEIN, împreună cu creșterea numărului de rute pe care le operăm din Spania către Franța, Germania și Italia, extinde opțiunile disponibile vânzătorilor de pe Marketplace și le permite să se bazeze pe rețeaua internațională GLS pe măsură ce își dezvoltă afacerile în Europa.”

Peste 10.000 de vânzători fac parte din SHEIN Marketplace în regiunea EMEA (Europa-Orientul Mijlociu-Africa), care operează în 11 piețe europene și în Orientul Mijlociu și sprijină companiile să ajungă la clienți noi și să se extindă pe piețe noi. Seller-ii „păstrează controlul asupra sortimentului de produse, a prețurilor și a identității mărcii, beneficiind de suport dedicat pentru dezvoltarea afacerii pe platformă”, susține platforma.

Cooperative Logistics vine în completarea acestei oferte, „ajutând vânzătorii să gestioneze cerințele practice ale expedierilor transfrontaliere.”.

SHEIN este un retailer global online de modă și lifestyle. În regiunea Europa-Orientul Mijlociu-Africa, SHEIN Marketplace este activ în prezent în Austria, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Regatul Unit și Orientul Mijlociu. Marketplace-ul spune că permite mărcilor să ajungă la clienți atât în Europa, cât și la nivel global. Aproape 10.000 de mărci și retaileri europeni folosesc deja sprijinul rețelei de parteneri logistici, de plăți și tehnologici a SHEIN Marketplace, cu o rată de retenție de 99% în rândul vânzătorilor europeni, conform companiei.

Prin aderarea la platformă, vânzătorii pot accesa rețeaua internațională de clienți a SHEIN și pot beneficia de informații în timp real despre performanța produselor. Aceștia vor primi sprijin din partea unei echipe dedicate, care colaborează îndeaproape cu mărcile și retailerii pentru a-și adapta oferta la cererea clienților, păstrând în același timp identitatea și poziționarea mărcii. În plus, vânzătorii vor beneficia de un proces simplificat de livrare a produselor, precum și de vizibilitate prin campaniile globale de marketing și canalele de social media ale SHEIN, potrivit comunicatului.