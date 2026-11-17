Sky, creatorul român de conținut din spatele canalului Jocuri Horror, și-a lansat propriul brand de băuturi, PAM PAM, și a vândut aproximativ 60.000 de sucuri în weekend-ul de lansare, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Sky are peste 1,6 milioane urmăritori: 1,5 milioane pe cele trei canale de YouTube, 100.000 pe TikTok și 25.000 pe Instagram. Ideea brandului a pornit de la pasiunea lui pentru băuturi răcoritoare și de la dorința de a crea ceva de care să se bucure împreună cu comunitatea care îl urmărește.

PAM PAM este o băutură necarbogazoasă cu suc de fructe, în sticle de 500 ml cu dop sport. Brandul se lansează cu două arome:

Mango, portocale și piersică , cu mango ca aromă dominantă;

, cu mango ca aromă dominantă; Zmeură, căpșuni și mere, cu zmeură ca aromă dominantă.

„PAM PAM este o extensie a tot ce înseamnă universul Jocuri Horror. Este o parte din mine pe care vreau să o duc la un succes imens și vreau să dezvoltăm acest univers mai departe, cu un catalog plin de arome și, cine știe, poate chiar și cu alte produse”, a declarat Sky.

Interesul pentru PAM PAM a depășit granițele României: de la anunțul lansării, comunitatea a întrebat insistent dacă produsul va ajunge și în Republica Moldova.

Peste 3.000 de fani au venit vineri, 13 noiembrie, la meet & greet-ul de lansare de la Kaufland Barbu Văcărescu, iar produsul se găsește acum în toate magazinele Kaufland din țară.

„Ne bucurăm să aducem PAM PAM în toate magazinele noastre din țară și să le oferim clienților un nou brand de descoperit la raft. Susținem ideile inovatoare și colaborările care răspund intereselor și așteptărilor noilor generații. Astfel de parteneriate duc mai departe legătura creată în mediul digital și aduc oamenii împreună în magazin, în jurul produselor pe care sunt curioși să le încerce”, a declarat Valer Hancaș, Director Comunicare & Corporate Affairs, Kaufland România.

În spatele lansării se află un model de business în care fiecare partener are un rol clar. Sky deține brandul PAM PAM, înregistrat la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), și se ocupă de imaginea produsului și de relația cu comunitatea. Nexus gestionează strategia comercială, relația cu producătorul și negocierile cu magazinele. Băuturile sunt produse sub licență de un partener industrial, care asigură și distribuția în comerț. Investiția într-un astfel de proiect se ridică la câteva sute de mii de euro, cea mai mare parte mergând către cercetare-dezvoltare și către stocul inițial de marfă.

„Dacă am fi o corporație, Nexus ar fi departamentul comercial și operațional, iar Sky ar fi departamentul de marketing & CEO. Proiectul a pornit din nevoile tuturor: Sky voia să ofere ceva comunității lui, fabricile vor să producă și să își extindă distribuția, noi vrem să dezvoltăm economia creatorilor de conținut, iar retailerii vor să aducă clienți în magazine. Contextul ne-a adus pe toți împreună.”, a declarat Alexandru Ion, fondator Nexus.

PAM PAM se adaugă unui număr tot mai mare de produse de larg consum lansate de creatori de conținut din România, de la pizza, ceaiuri, sucuri naturale, bauturi energizante, mac & cheese și băuturi cu vitamine. Nexus spune că a mai fost implicat în astfel de lansări și lucrează în prezent la mai multe categorii de produse pentru mai mulți creatori. Obiectivul companiei este să facă parte dintr-un ecosistem de creatori care să poată oferi comunităților lor produse de calitate, cu care acestea interacționează zi de zi.

„Prima cumpărare vine din curiozitate și din dorința de a-l susține pe creator. Recumpărarea se întâmplă doar dacă produsul este de calitate. Economia creatorilor de conținut abia începe să prindă contur și intră într-o etapă de maturizare. Dacă ar fi să dau un procent, aș spune că suntem la 20% din potențialul real”, a adăugat Alexandru Ion.

Nexus Commercial Management este divizia grupului Nexus Gaming care dezvoltă și vinde produse împreună cu creatorii de conținut. Până acum, divizia a colaborat în lansarea a trei branduri împreună cu trei creatori diferiți. Grupul Nexus a fost fondat în 2015 de Alexandru Ion și este un ecosistem de gaming cu activități în esports, centre de gaming, producție de conținut video și management de creatori.