TikTok lansează soluții și actualizări bazate pe agenți AI pentru oamenii din publicitate

Platforma socială TikTok a prezentat soluții bazate pe agenți AI pentru industria de publicitate, printre care Agentic Commerce și actualizările Search Ads, GMV Max și noua funcționalitate Smart+ Creative Selection, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

O cercetare independentă realizată de Public First a arătat că afacerile care fac publicitate pe TikTok au generat anul trecut o valoare economică de 31 miliarde EUR la nivelul Uniunii Europene.

Această evoluție se reflectă și în cele mai recente concluzii ale raportului Kantar Media Reactions 2026, care plasează platforma pe primul loc în topul platformelor pe care specialiștii în marketing intenționează să își majoreze investițiile în publicitate în 2027, 84% dintre aceștia desfășurând campanii publicitare pe TikTok.

„Inteligența artificială transformă modul în care conținutul publicitar este creat și scalat. Prin suita noastră de soluții, combinăm inteligența artificială, automatizarea și creativitatea pentru a ajuta advertiserii să își îmbunătățească performanța, reducând în același timp efortul necesar. Astfel, le oferim advertiserilor instrumentele necesare pentru a crea conținut care este relevant, ține pasul cu ritmul culturii și generează un impact real asupra rezultatelor de business”, spune David Kaufman, Global Head of Monetization Product Partnerships la TikTok.

TikTok dezvoltă noi experiențe de cumpărare prin Agentic Commerce, care facilitează descoperirea produselor și oferă tranzacții fără fricțiuni pe platformă. Astfel, compania a introdus Shopping Assistant, un agent conversațional bazat pe AI care îi ghidează pe utilizatori pe parcursul întregii experiențe de cumpărare. Acesta înțelege contextul, ține cont de preferințele și nevoile utilizatorilor și îi ajută să descopere mai rapid produsele potrivite. Integrat în mai multe experiențe din aplicație, Shopping Assistant oferă recomandări și asistență la cumpărături în timp real, bazate pe AI, de la detalii despre produse, livrare, mărimi și disponibilitate, până la finalizarea achiziției, totul într-o singură conversație.

Compania spune că dezvoltă instrumente împreună cu partenerii pentru ca brandurile să își poată planifica, crea și gestiona campaniile publicitare pe TikTok în fluxul de lucru pe care îl preferă. TikTok for Business Model Context Protocol (MCP), dezvoltat pe baza standardului deschis Model Context Protocol, le permite dezvoltatorilor să construiască agenți și instrumente bazate pe inteligență artificială direct în ecosistemul TikTok Ads, pentru planificarea, lansarea și gestionarea campaniilor publicitare cu mai puțini pași manuali. De la lansare, numărul advertiserilor care utilizează TikTok for Business MCP pentru activarea și administrarea campaniilor a crescut cu peste 200%.

Acum, soluția devine disponibilă în cadrul mai multor platforme și registre AI, inclusiv Claude, Kimi, Manus, Perplexity, Replit, Snowflake, Tencent WorkBuddy, și IAB Tech Lab Agent Registry.

Platforma facilitează implementarea campaniilor TikTok Search Ads prin integrarea unor capabilități avansate de automatizare în procesul de achiziție a reclamelor în rezultatele de căutare, cu ajutorul Smart+. Search Ads Campaign, powered by Smart+ le oferă advertiserilor flexibilitatea de a automatiza campaniile de publicitate în căutare, inclusiv gestionarea cuvintelor-cheie și a materialelor creative, pentru a afișa reclama potrivită persoanei potrivite și a genera performanțe mai bune. Prin capabilități avansate de targetare pe baza cuvintelor-cheie, opțiuni de licitare și gestionarea bugetelor pentru campaniile din căutare, advertiserii pot răspunde unei game variate de intenții exprimate de utilizatori prin căutări și pot ajunge la aceștia exact în momentul în care caută informații relevante.

Compania a introdus, de asemenea, Smart+ Creative Selection, o nouă funcționalitate Smart+ care reunește într-un singur flux de aprobare toate sursele de conținut creativ, de la materialele proprii ale advertiserilor, la conținutul generat cu ajutorul AI prin Symphony și până la conținutul realizat de creatori. Astfel, advertiserii pot aproba și activa mai ușor materialele creative care susțin campaniile lor de performanță. Soluția recomandă grupuri de materiale creative adaptate obiectivelor de business și ale campaniei și le oferă advertiserilor control deplin asupra conținutului care este publicat.

În plus, platforma a extins și capabilitățile GMV Max, soluția automatizată de publicitate pentru TikTok Shop, care îi ajută pe comercianți să își crească valoarea totală a vânzărilor prin automatizarea procesului de creare a campaniilor și prin alocarea automată a investițiilor către conținutul cu cele mai bune performanțe. Noua funcționalitate va contribui la îmbunătățirea profitabilității advertiserilor prin luarea în considerare a unor costuri de business esențiale, precum comisioanele afiliaților, cupoanele și taxele de recomandare, permițând astfel optimizarea pe baza randamentului real al investiției.

Prin soluțiile de descoperire bazate pe agenți AI, TikTok Ad Network, Smart+, GMV Max și posibilitatea de a integra agenții deja utilizați în fluxurile de lucru existente, compania susține că le oferă specialiștilor în marketing instrumentele necesare pentru a identifica audiențele potrivite, a transforma interesul în acțiune și a genera rezultate de business măsurabile.