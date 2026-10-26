Black Friday 2026 pe platforma de telefoane SH Flip.ro: prețuri la iPhone

Flip.ro, platformă românească de telefoane și alte dispozitive second hand (SH), dă startul campaniei sale de Black Friday pe 30 octombrie 2026 și promite „reduceri de până la 1.000 de lei la dispozitive recondiționate, pentru cei care vor să facă upgrade la un preț mai avantajos”.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, Flip susține că produsele recondiționate disponibile pe platformă au prețuri cu până la 40% mai mici față de dispozitivele noi.

Platforma deținută de colosul eMAG, mai spune că „peste 30.000 de dispozitive recondiționate vor fi disponibile la prețuri speciale, cu reduceri suplimentare de până la 1.000 de lei”.

Printre produsele incluse în campanie se numără iPhone 15 de 128 GB, „aspect Foarte Bun”, la 2.149,99 lei, dar și iPhone 17 Pro de 256 GB, „aspect Foarte Bun”, la 4.899,99 lei.

„Observăm o schimbare în modul în care consumatorii privesc achiziția unui smartphone. Performanța și calitatea rămân importante, însă oamenii sunt tot mai atenți la valoarea pe care o obțin pentru bugetul investit. La Flip.ro, ne dorim să le oferim posibilitatea de a alege inteligent, fără să fie nevoie să investească în cel mai nou model pentru a se bucura de performanță de 100%, la un preț cu până la 40% mai avantajos”, a declarat George Moroianu, cofondator Flip.

Sfaturile Flip pentru cumpărători, de Black Friday 2026

Cei care vor să afle printre primii ofertele se pot abona înainte de startul campaniei. Utilizatorii pot debloca accesul la ofertele de Black Friday și au, în plus, șansa de a câștiga un iPhone 17.

Pentru o experiență cât mai rapidă în ziua lansării campaniei, Flip recomandă utilizatorilor „câțiva pași simpli înainte de 30 octombrie”: să își creeze cont pe Flip.ro, să adauge în coș device-ul pe care vor să îl cumpere și să își completeze adresa de livrare în cont.

Astfel, în momentul în care ofertele devin disponibile, procesul de achiziție poate fi mai simplu.

Firma susține că are „prețuri de până la 40% față de telefoanele noi de pe piață”. În ceea ce privește telefoanele, consumatorii pot alege dintre modele de la 4 producători: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi.

Flip afirmă că a acumulat peste 900.000 clienți, din 2019 până acum.

Platforma de e-commerce Flip a fost înființată la finalul anului 2019, de către 3 tineri antreprenori: Alin Luca, Alex Burghelia și George Moroianu.

În anul 2025, firma brăileană Flip Technologies SRL a avut venituri totale de circa 492 milioane lei, în creștere cu 24% față de 2024, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Cheltuielile au crescut și ele, iar firma a terminat anul 2025 cu pierderi de 23,6 milioane lei, în creștere cu 16,8% față de anul precedent.

Compania românească a raportat datorii de 51,6 milioane lei.

Flip a avut în anul 2025 un număr mediu de 301 angajați, cu 48 de oameni mai mulți decât în 2024. Între timp, echipa totală a companiei a ajuns la 333 de oameni, conform unui comunicat din luna mai 2026. Platforma românească operează în România și alte 3 țări: Bulgaria, Ungaria și Grecia.