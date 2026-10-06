24Beauty de la începuturi până astăzi și etapele care au conturat evoluția brandului

Un magazin de beauty construit în jurul îngrijirii pielii nu crește doar prin adăugarea constantă de produse în portofoliu. În spatele evoluției sale se află alegeri de business, perioade de dezvoltare rapidă, ani mai dificili și, mai ales, o direcție care trebuie păstrată suficient de clar pentru ca publicul să înțeleagă identitatea brandului. Povestea 24Beauty poate fi urmărită și prin cifrele companiei, care arată un parcurs început în 2019 și ajuns, în numai câțiva ani, la afaceri de câteva milioane de lei anual. Dincolo de aceste date rămâne însă ideea în jurul căreia a fost construit magazinul: îngrijirea tenului este mai importantă decât acoperirea lui, iar frumusețea poate începe cu o piele îngrijită și cu o rutină adaptată nevoilor sale.

2019 și începutul unei afaceri construite pas cu pas

Datele financiare disponibile surprind practic începutul activității în 2019, când cifra de afaceri și profitul net erau încă zero, iar compania nu avea salariați. Un an mai târziu, imaginea se schimba considerabil. În 2020, cifra de afaceri ajungea la 2.945.564 de lei, cu un profit net de 812.513 lei și un angajat. Pentru un business aflat la început de drum, diferența față de anul anterior arată cât de repede a trecut proiectul de la etapa inițială la o activitate comercială propriu-zisă.

Această perioadă este relevantă și pentru felul în care avea să se contureze identitatea 24Beauty. Magazinul nu a fost construit doar ca un spațiu în care sunt reunite produse cosmetice, ci în jurul unei perspective în care skincare-ul ocupă un loc central. Hidratarea, curățarea, calmarea pielii și menținerea unui aspect natural au devenit repere în selecția produselor.

Ideea unei rutine de îngrijire privite ca un ritual personal a oferit brandului o direcție suficient de largă pentru dezvoltare, dar și suficient de clară pentru a nu transforma magazinul într-un catalog lipsit de personalitate. Pe măsură ce piața de skincare a început să devină mai diversă, această orientare a permis introducerea unor formule, texturi și concepte noi fără pierderea legăturii cu identitatea inițială.

Primii ani de creștere au confirmat potențialul magazinului

După rezultatele din 2020, anul 2021 a adus o nouă creștere importantă. Cifra de afaceri a urcat la 4.591.269 de lei, iar profitul net a ajuns la 1.102.365 de lei. Compania avea în acel moment doi salariați, ceea ce conturează imaginea unui business care reușea să genereze un volum semnificativ de activitate cu o echipă restrânsă.

Evoluția a continuat în 2022, când cifra de afaceri a depășit pentru prima dată pragul de cinci milioane de lei, ajungând la 5.121.794 de lei. Profitul net s-a menținut la un nivel ridicat, de 1.120.358 de lei. Tot atunci, activele circulante au ajuns la 1.704.696 de lei, cea mai mare valoare din perioada prezentată în date.

Acești ani coincid cu consolidarea unei piețe în care consumatorii au început să acorde mai multă atenție ingredientelor, texturilor și modului în care produsele sunt integrate într-o rutină. Pentru un magazin specializat, dezvoltarea nu mai putea fi legată doar de varietate. Selecția trebuia să rămână relevantă, iar produsele să răspundă unor nevoi concrete ale pielii.

24Beauty și-a construit oferta în această direcție, punând accent pe produse testate și atent selectate, de la formule pentru curățare și hidratare până la produse orientate către calmare și menținerea luminozității naturale a pielii.

2023 a devenit anul cu cea mai mare cifră de afaceri din perioada analizată

Traiectoria financiară a companiei atinge un punct important în 2023. Cifra de afaceri ajunge la 7.166.918 lei, cea mai ridicată valoare dintre anii prezentați. Față de cele aproximativ 2,95 milioane de lei raportate în 2020, vorbim despre o creștere de peste două ori a volumului afacerii în numai trei ani.

Profitul net pentru 2023 a fost de 888.057 de lei, iar numărul de salariați a crescut la patru. În același an, compania avea active circulante de 1.349.157 de lei și capitaluri proprii de 1.008.504 lei.

Dincolo de cifre, atingerea unui asemenea nivel al afacerii după doar câțiva ani indică o etapă diferită față de începuturi. Odată cu dezvoltarea magazinului, selecția produselor poate deveni mai amplă, iar identitatea trebuie păstrată într-un portofoliu tot mai divers.

Pe 24Beauty.ro au ajuns astfel branduri și produse asociate mai multor direcții moderne din skincare și beauty. Nume precum RNW, NUXE, THAT’SO, THESERA, MEDICUBE sau SKIN1004 contribuie la varietatea magazinului, în timp ce interesul pentru brandurile coreene a deschis o zonă care a devenit tot mai vizibilă în industria internațională de îngrijire a pielii.

După vârful din 2023, cifrele arată o perioadă diferită pentru companie

Evoluția unei afaceri rareori urmează o linie care urcă în fiecare an. Datele din 2024 și 2025 sunt relevante tocmai pentru că arată o schimbare de ritm după performanța financiară din 2023.

În 2024, cifra de afaceri a fost de 4.681.487 de lei, iar profitul net de 141.379 de lei. Pentru 2025, datele prezentate indică o cifră de afaceri de 3.736.966 de lei și un profit net de 199.536 de lei. Compania a rămas la patru salariați în ambii ani. Se observă astfel o scădere a veniturilor față de maximul din 2023, dar și o revenire a profitului net în 2025 comparativ cu anul precedent.

Și structura financiară s-a modificat. Datoriile totale au crescut de la 527.712 lei în 2024 la 890.462 de lei în 2025, în timp ce activele circulante au avansat de la 1.201.169 la 1.495.427 de lei. Capitalurile proprii raportate pentru 2025 sunt de 663.379 de lei.

Aceste cifre oferă o imagine mai nuanțată asupra evoluției 24Beauty. Perioada actuală nu repetă ritmul de creștere din primii ani, însă compania continuă să genereze o cifră de afaceri de ordinul milioanelor de lei și să încheie anul 2025 cu profit.

Identitatea 24Beauty continuă să se dezvolte odată cu portofoliul

După câțiva ani în care afacerea a trecut prin etape financiare foarte diferite, direcția de brand rămâne legată de experiența de îngrijire. 24Beauty urmărește formule și texturi noi și aduce în selecția magazinului branduri care pot completa rutinele moderne de skincare.

Această orientare se vede inclusiv în extinderea către zona K-Beauty, unde branduri precum SKIN1004, MEDICUBE, APERIRE sau Every Routine aduc abordări diferite asupra îngrijirii. Pentru public, diversificarea portofoliului înseamnă posibilitatea de a descoperi produse adaptate unor nevoi și preferințe diferite, fără ca magazinul să se îndepărteze de accentul pus pe îngrijirea pielii.

Privită din perspectiva datelor disponibile, povestea 24Beauty nu este una cu o creștere perfect liniară. Este traseul unei afaceri care a plecat de la zero în 2019, a ajuns la aproape trei milioane de lei cifră de afaceri în 2020, a depășit șapte milioane în anul de vârf 2023 și a continuat în 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 3,74 milioane de lei și un rezultat net pozitiv.

În paralel cu această evoluție financiară, brandul și-a dezvoltat portofoliul în jurul unei idei care îl însoțește de la început: frumusețea nu trebuie privită doar prin ceea ce aplicăm pentru a acoperi pielea, ci și prin atenția pe care i-o acordăm zi de zi. Pentru 24Beauty, această perspectivă continuă să lege produsele noi, descoperirea unor branduri internaționale și transformarea unei simple rutine de skincare într-un moment dedicat îngrijirii personale.

Articol susținut de 24Beauty