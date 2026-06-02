Vrei să investești în Anthropic, OpenAI sau SpaceX? Ce trebuie să știe investitorii români înaintea marilor IPO-uri din AI și tehnologie

Anthropic a făcut deja primul pas oficial către bursă prin depunerea confidențială a documentelor pentru IPO în SUA. OpenAI este urmărită atent de investitori din întreaga lume, iar SpaceX este considerată de mulți analiști drept candidată la una dintre cele mai mari listări din istoria piețelor financiare.

Pentru investitorii români, tentația este evidentă. Sunt companii aflate în centrul unor transformări majore, de la inteligența artificială până la industria spațială.

Însă înainte de întrebarea „merită să investesc?”, apare una mai simplă și mai importantă: „pot investi efectiv și ce ar trebui să analizez înainte să o fac?”

Discuția este relevantă inclusiv pentru antreprenori și fondatori de startup-uri. Evaluările acestor companii influențează întreg ecosistemul de tehnologie, iar tot mai mulți oameni din industrie investesc prin brokeri internaționali și ETF-uri globale.

Primul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă un investitor: IPO-ul nu este același lucru cu prima zi de tranzacționare

Mulți investitori retail folosesc termenul IPO pentru orice cumpărare realizată în primele zile după listare. În realitate, lucrurile sunt mai complicate.

În cazul marilor listări din SUA, accesul direct la oferta publică inițială este adesea limitat către fonduri de investiții, investitori instituționali și clienți importanți ai unor brokeri.

Pentru mulți investitori români, prima oportunitate reală apare abia după debutul tranzacționării.

Iar aici apare primul risc.

Prețul la care compania este oferită în IPO și prețul din prima zi de tranzacționare pot fi foarte diferite. Istoria ultimelor decenii este plină de exemple în care entuziasmul inițial a împins cotațiile mult peste nivelurile estimate inițial.

Cu alte cuvinte, faptul că o companie are un IPO foarte mediatizat nu înseamnă automat că orice preț este justificat.

Buffett a avertizat asupra acestui lucru încă din 1999

Într-o analiză realizată de antreprenorul și investitorul Cristian Logofătu, apare o observație formulată de Warren Buffett în urmă cu peste două decenii.

La conferința Sun Valley din 1999, Buffett explica faptul că unele dintre cele mai revoluționare industrii din istorie au produs rezultate dezamăgitoare pentru investitori.

„Faptul că o tehnologie este revoluționară nu înseamnă automat că este și o investiție bună la orice preț”, spunea Buffett.

Este, probabil, cea mai importantă idee pe care un investitor ar trebui să o aibă în minte atunci când analizează companii precum Anthropic, OpenAI sau SpaceX.

De fapt, întrebarea nu este dacă inteligența artificială va schimba economia. Ci dacă evaluarea la care intri în companie îți mai lasă suficient loc pentru randamente viitoare.

Ce urmăresc investitorii profesioniști înainte de un IPO

În perioadele dominate de entuziasm pentru tehnologie, mulți investitori se concentrează pe produs și pe povestea din jurul companiei.

Brokerii consultați de StartupCafe spun însă că analiza trebuie să meargă mult mai departe.

Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, spune că investitorii experimentați încearcă să estimeze veniturile și profitabilitatea pe mai mulți ani înainte.

„Poziția în piață, nivelul veniturilor dar și al profitabilității, sau, dacă e vorba încă de pierderi, orizontul de așteptare pentru a intra pe profit sunt relevante”, afirmă acesta.

În plus, investitorii urmăresc predictibilitatea veniturilor, structura de capital, eventualele finanțări viitoare care pot dilua acționarii existenți, gradul de îndatorare și contextul economic general.

Cristian Meștereagă, director general Goldring, atrage atenția și asupra unor aspecte pe care investitorii retail le ignoră frecvent.

„Mai întâi, calitatea veniturilor: sunt recurente (abonamente, contracte enterprise) sau punctuale? Apoi, calea spre profitabilitate; există un calendar clar sau compania arde cash fără un orizont definit? Al treilea punct e guvernanța: cine controlează voturile, cât de multă influență reală au acționarii minoritari?” spune acesta.

La acestea se adaugă și perioadele de lock-up, care pot genera presiuni suplimentare la vânzare după expirarea restricțiilor aplicate investitorilor existenți.

În cazul companiilor AI, există un indicator care devine tot mai important

Mulți investitori sunt obișnuiți cu modelul software tradițional.

Compania dezvoltă produsul, iar după atingerea unei anumite dimensiuni costul marginal pentru fiecare utilizator suplimentar devine foarte redus.

În AI, situația este diferită.

Modelele necesită permanent putere de calcul, infrastructură cloud, GPU-uri și energie.

Din acest motiv, o companie poate avea o creștere spectaculoasă a veniturilor și, în același timp, să consume sume enorme de bani.

Potrivit analizei realizate de Cristian Logofătu, unele companii AI au ajuns să înregistreze costuri operaționale fără precedent pentru industrie.

„Companiile AI au o structură de costuri fundamental diferită de software-ul tradițional. Fiecare cerere procesată, fiecare re-antrenare de model și fiecare upgrade de capacitate costă bani”, spune Cristian Meștereagă.

El recomandă investitorilor să urmărească raportul dintre costul unei cereri și venitul generat de utilizator, concentrarea veniturilor, dependența de furnizori majori de cloud, rezerva de numerar și intensitatea competiției din industrie.

Nu toate companiile care pierd bani devin următorul Amazon

Una dintre tentațiile investitorilor este să justifice orice pierdere prin comparația cu Amazon.

Compania fondată de Jeff Bezos a petrecut ani întregi fără profit, înainte să devină unul dintre cei mai mari câștigători ai ultimelor decenii.

Claudiu Cazacu avertizează însă că această comparație este adesea folosită prea ușor.

„Amazon a fost între companiile aflate multă vreme pe pierdere care a dovedit și oferit ulterior randamente majore acționarilor, însă nu orice companie neprofitabilă poate deveni un nou Amazon”, afirmă reprezentantul XTB.

În opinia sa, capacitatea de a câștiga cotă de piață, eficiența utilizării capitalului, avantajele competitive și adaptarea rapidă la schimbările din industrie sunt elemente esențiale pentru succesul pe termen lung.

Riscul despre care se vorbește mai puțin: s-ar putea să investești oricum în ele

Chiar și investitorii care nu au intenția să participe la IPO-uri ar trebui să fie atenți la evoluția acestor companii.

Motivul este simplu.

Odată ce companii precum Anthropic, OpenAI sau SpaceX vor deveni eligibile pentru indicii bursieri majori, ETF-urile și fondurile pasive care urmăresc acești indici vor fi obligate să cumpere acțiunile respective. Astfel, milioane de investitori pot ajunge să fie expuși indirect la aceste companii fără să fi luat vreodată o decizie explicită de investiție.

Pentru cei care investesc prin ETF-uri pe S&P 500, Nasdaq-100 sau MSCI World, întrebarea nu mai este doar dacă vor cumpăra aceste companii.

Întrebarea este când și cu ce pondere vor ajunge acestea în portofoliu.

ETF-urile sunt diversificate. Dar nu întotdeauna atât de mult pe cât cred investitorii

Una dintre concluziile importante ale analizei este că ETF-urile clasice au devenit tot mai dependente de un număr redus de companii foarte mari.

„Mulți investitori cred că, deținând un ETF pe S&P 500, sunt diversificați. În realitate, într-un fond ponderat după capitalizare, câteva companii mega-cap tech domină portofoliul”, spune Cristian Meștereagă.

Acesta este și motivul pentru care investitorii ar trebui să înțeleagă diferența dintre ETF-urile clasice market-cap weighted și variantele equal-weight sau alte forme de diversificare.

Ce ar trebui să rețină un investitor român

Dacă Anthropic, OpenAI sau SpaceX se vor lista în următorii ani, interesul va fi uriaș.

Însă înainte de orice decizie, investitorii ar trebui să răspundă la câteva întrebări simple:

Înțeleg modelul de business al companiei?

Înțeleg cât costă creșterea acesteia?

Înțeleg la ce evaluare cumpăr?

Știu cine controlează compania și ce drepturi au acționarii minoritari?

Și, poate cea mai puțin intuitivă întrebare dintre toate:

Dacă aleg să nu cumpăr aceste acțiuni, sunt sigur că nu le voi deține oricum prin ETF-urile din portofoliu?

Aceasta este probabil întrebarea care va deveni tot mai relevantă pe măsură ce marile IPO-uri din AI și tehnologie se apropie de bursă.















































































