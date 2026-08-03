[P] API de semnătură electronică: cinci domenii de integrare cu eSemneaza.ro

Un API de semnătură electronică permite unei aplicații să trimită documente spre semnare fără ca utilizatorul să iasă din produs. Cererea vine din domeniile unde documentul semnat este obligatoriu prin lege, iar volumul sau dispersia semnatarilor fac hârtia costisitoare.

Iată cinci domenii unde semnarea electronică aduce beneficii notabile companiilor.

API de semnătură electronică în aplicații SSM

În practică: platforma trimite fișa de instruire spre semnare către sute de lucrători simultan, dintr-un șablon și o listă. Semnează, în ordine, lucrătorul, persoana care a instruit și cea care a verificat. Fișa poate fi semnată electronic din martie 2022, iar Codul muncii obligă organele de control să accepte documentul electronic.

Beneficii pentru platformă

Trimiterea în masă transformă o zi de lucru în câteva minute.

Canalul SMS deschide accesul la clienți din producție, construcții și logistică.

Semnarea secvențială reproduce exact cronologia cerută de fișă.

Jurnalul de audit devine argument de vânzare în fața responsabilului SSM.

API de semnătură electronică în software medical

În practică: aplicația clinicii afișează acordul informat pe tabletă, în cabinet, prin flux embedded. Documentul sigilat se atașează automat la dosarul pacientului, împreună cu jurnalul de audit.

Beneficii pentru platformă

Fluxul embedded păstrează pacientul în aplicația clinicii, fără cont pe alt domeniu.

Jurnalul de audit consemnează cine a semnat și când — informație greu de reconstituit dintr-un formular scanat.

Certificarea ISO/IEC 27001 și criptarea datelor susțin cerințele pentru datele privind sănătatea, categorie specială în GDPR.

API de semnătură electronică în aplicații de turism

În practică: motorul de rezervări trimite contractul de pachet spre semnare imediat după confirmarea rezervării. Clientul semnează de pe telefon, fără cont. OG nr. 2/2018 cere suport durabil, care să permită reproducerea nemodificată a conținutului.

Beneficii pentru platformă

Rata de finalizare crește: dispar trei pași din fluxul clientului.

Costul urmează volumul: integrarea prin API se tarifează per document semnat.

Sigilarea criptografică susține cerința de reproducere nemodificată, fără dezvoltare proprie.

API de semnătură electronică în platforme imobiliare

În practică: aplicația de administrare trimite contractul de închiriere spre semnare către proprietar și chiriaș, aflați în orașe diferite, apoi generează actele adiționale la termen. Art. 1798 din Codul civil dă caracter de titlu executoriu contractelor de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată și înregistrate la organele fiscale.

Beneficii pentru platformă

Codul de procedură civilă definește înscrisul sub semnătură privată ca fiind cel care poartă semnătura părților, indiferent de suportul material.

Documentul semnat poate fi depus la organul fiscal, pas necesar pentru caracterul executoriu.

Automatizarea reînnoirilor devine funcție vandabilă, nu doar comoditate.

API de semnătură electronică în aplicații de creditare și IFN

În practică: aplicația de creditare trimite contractul spre semnare cu dublă autentificare: adresa de email a clientului plus cod OTP transmis prin SMS. Jurnalul de audit se preia programatic în sistemul intern.

Beneficii pentru platformă

Sigilarea susține prezumția de validitate din Codul de procedură civilă, care cere protecție împotriva alterărilor.

Codul OTP adaugă un al doilea factor de autentificare, pe lângă adresa de email.

Jurnalul de audit, accesibil programatic, intră direct în raportările clientului.

Ce este eSemneaza.ro

eSemneaza.ro este un sistem electronic de semnare la distanță, dezvoltat în România de INNOVORIS LABS IT. Documentul se trimite printr-un link securizat, pe email sau SMS, iar semnatarul îl deschide de pe orice dispozitiv. Documentele semnate au valoare juridică, conform Legii nr. 214/2024 și Regulamentului eIDAS. Integrarea în aplicații se face prin API de semnătură electronică, disponibil pe planul Pro.

Tehnologie

Sigilare PAdES și recunoaștere Adobe (AATL). Documentul apare automat ca valid în Adobe Acrobat, iar orice modificare ulterioară devine detectabilă.

Documentul apare automat ca valid în Adobe Acrobat, iar orice modificare ulterioară devine detectabilă. Dublă autentificare a semnatarului — adresă de email plus cod OTP transmis prin SMS.

— adresă de email plus cod OTP transmis prin SMS. Jurnal de audit electronic : cine a accesat documentul, de la ce adresă IP și la ce oră.

: cine a accesat documentul, de la ce adresă IP și la ce oră. Criptare AES-256, backup automat și certificare ISO/IEC 27001:2022 pentru securitatea informațiilor.

și certificare ISO/IEC 27001:2022 pentru securitatea informațiilor. Semnare în ordine, trimitere în masă din șablon , documente PDF, Word și Excel, câmpuri de text, bifă, ștampilă și fișier.

, documente PDF, Word și Excel, câmpuri de text, bifă, ștampilă și fișier. Fluxul de integrare are două endpoint-uri: unul încarcă documentul, altul creează cererea de semnare, cu semnatarii și ordinea lor. Procesul poate rula embedded, în interiorul aplicației tale. Documentația completă despre semnătura electronică prin API este publică.

Prețuri

Personal — gratuit , pentru 5 documente pe lună.

, pentru 5 documente pe lună. Business — 25 lei pe lună per utilizator , cu documente nelimitate.

, cu documente nelimitate. Pro — 50 lei pe lună per utilizator , cu toate funcțiile, inclusiv accesul API.

, cu toate funcțiile, inclusiv accesul API. Integrarea prin API se tarifează cu 1 leu per document semnat, peste abonamentul Pro.

se tarifează cu 1 leu per document semnat, peste abonamentul Pro. Reducere de 20% la plata anuală. Prețurile sunt exprimate fără TVA. Pentru volume mari există ofertă personalizată.

Clienți

Peste 1.000 de companii din România folosesc eSemneaza.ro pentru semnarea documentelor, inclusiv din domeniile acoperite mai sus: clinici și furnizori de software medical, agenții de turism, brokeraj, administrare imobiliară și platforme de securitate a muncii.