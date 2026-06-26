Următoarea generație de pionieri deep-tech din Europa se îndreaptă spre GITEX AI EUROPE 2026

Pavilionul EIC de la cea mai globală expoziție de tehnologie și startup-uri din Europa evidențiază următoarea eră a inovației pe continent, de la infrastructura suverană de inteligență artificială și calculul cuantic până la reziliența cibernetică.

15 companii susținute de Consiliul European pentru Inovare (EIC) vor expune la GITEX AI EUROPE 2026, care va avea loc săptămâna viitoare la Berlin, în cadrul unui pavilion dedicat care va reuni startup-uri și scaleup-uri europene deep-tech la a doua ediție a evenimentului.

GITEX AI EUROPE 2026 se desfășoară în perioada 30 iunie - 1 iulie la Messe Berlin, prezentând peste 950 de expozanți și startup-uri din domeniul tehnologiei enterprise pe parcursul a două zile. EIC, care administrează un program de 10,1 miliarde EUR care sprijină companiile europene cu potențial ridicat, participă prin intermediul International Trade Fairs Programme 3.0. Printre companiile expozante se numără Astrape Networks, CH-Bioforce, Classiq, Dronamics, Enersens, everox, Innatera, Invoyer, Oledcomm, OniO și SpiNNcloud, printre altele.

Pavilionul vine în urma unei recente runde de finanțare EIC Accelerator, în care 38 de startup-uri și IMM-uri europene au fost selectate pentru a primi sprijin, cu o finanțare totală propusă sub formă de grant de 90 milioane EUR.

Momchil Sabev, directorul EISMEA din cadrul EIC, a declarat: „Obiectivul EIC este de a conecta cele mai inovatoare companii din Europa cu piețele și investitorii globali. Suntem încântați să revenim la GITEX AI EUROPE pentru a face exact acest lucru, ca parte a parteneriatului nostru strategic de lungă durată. ”

De la ambițiile cuantice la inteligența artificială fizică

Printre expozanți se numără SemiQon, o companie finlandeză care dezvoltă electronică CMOS criooptimizată, care vizează una dintre principalele constrângeri tehnice ale calculului cuantic: scalabilitatea. Compania construiește electronică care funcționează în medii criogenice, ceea ce, spune ea, reduce complexitatea sistemului, consumul de energie și costul în comparație cu abordările convenționale.

„Calculatoarele cuantice au potențialul de a transforma lumea noastră, de la simularea de noi medicamente și modelarea sistemelor climatice până la optimizarea rețelelor energetice și securizarea comunicațiilor. Însă calculatoarele cuantice de astăzi nu sunt încă suficient de puternice pentru a îndeplini această promisiune, iar o barieră cheie este scalabilitatea”, a declarat Yukihisa Tsuruta, director de dezvoltare comercială la SemiQon.

VoxelSensors, cu sediul în Belgia, dezvoltă sisteme de percepție pentru robotică și aplicații de realitate extinsă. Platforma sa LyraCam/P integrează mai multe tehnologii de detectare într-o singură unitate multimodală, concepută pentru a îmbunătăți modul în care mașinile procesează și navighează în mediile fizice. Sistemul a ajuns la implementări pilot pentru clienți și este proiectat și fabricat în Europa.

„La GITEX AI EUROPE , demonstrăm că următoarea generație de IA fizică începe cu o achiziție superioară de date”, a declarat Andre Miodezky, director executiv și președinte al VoxelSensors. „Nu doar capturăm medii; oferim IA fizică vederea în timp real de care are nevoie pentru a naviga în siguranță în lumea fizică”.

Securitate cibernetică și infrastructură de inteligență artificială

Compania spaniolă Alias Robotics, care a expus la GITEX AI EUROPE 2025, va reveni pentru a prezenta tehnologii de securitate cibernetică pentru roboți și mașini autonome, un segment pe care compania îl susține din ce în ce mai relevant, pe măsură ce sistemele autonome devin tot mai integrate în infrastructura critică și operațiunile industriale.

Endika Gil-Uriarte , CEO al Alias Robotics, a declarat: „IA pentru securitatea cibernetică devine rapid o capacitate strategică și un factor tehnologic pentru echipele de securitate din sectoarele NIS2. Alias Robotics este «campionul european la IA suverană pentru securitatea cibernetică», conceput pentru a oferi organizațiilor un control, o reziliență și un avantaj tehnologic sporite împotriva unui peisaj de amenințări bazate pe IA”.

Compania franceză de semiconductori VSORA va prezenta Jotunn8, un procesor de inferență AI despre care compania susține că oferă performanțe îmbunătățite cu un consum de energie și un cost total de proprietate mai mici în comparație cu soluțiile existente.

Jan Pantzar, vicepreședinte vânzări și marketing la VSORA, a declarat: „Pe măsură ce Europa își consolidează poziția în infrastructura de deep tech și AI, VSORA contribuie prin construirea unei tehnologii de inferență AI scalabile și eficiente din punct de vedere energetic, concepute pentru următoarea generație de sarcini de lucru AI”.

Cupa Mondială a Inovării și Noaptea Europeană

EIC va organiza, de asemenea, competiția de pitch-uri Innovation World Cup, care va avea loc pe scena principală în prima zi a evenimentului (16:20-17:05), în cadrul căreia startup-urile europene deep-tech vor susține prezentări de 90 de secunde în fața unui public format din investitori și personalități din industrie. Separat, Noaptea Europeană, o recepție pe care o puteți primi doar pe bază de invitație, va reuni investitori, investitori de capital de risc și lideri de afaceri din întreaga Europă pentru a se conecta și a încheia tranzacții pe marginea evenimentului.

Ecosistemul de inovare al Europei

Pavilionul EIC de la GITEX AI EUROPE 2026 acoperă sectoare precum calculul cuantic, infrastructura de inteligență artificială, reziliența cibernetică și sistemele autonome, sectoare în care companiile europene concurează pentru o poziție pe o piață globală din ce în ce mai mult influențată de considerații tehnologice suverane.

GITEX AI EUROPE este organizat de inD, noua societate mixtă formată între Dubai World Trade Centre și Informa, și organizatorul global al GITEX, cea mai mare rețea de evenimente tehnologice și de inteligență artificială din lume. Evenimentul anual de două zile este susținut de Departamentul pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice al Senatului din Berlin și de Berlin Partner for Business and Technology.