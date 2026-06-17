Vara 2026 aduce un val de adolescenți pe piața muncii: aplicațiile tinerilor de 16-18 ani au crescut cu 45%, iar AI-ul a devenit primul intervievator (Analiză)

Vara lui 2026 începe cu un interes puternic al adolescenților pentru joburi. Numărul aplicațiilor venite din partea tinerilor cu vârste între 16 și 18 ani a crescut cu 45% în luna mai față de aprilie, iar în anumite industrii lunile iunie, iulie și prima parte a lui august aduc, de regulă, majorări de până la 70% ale numărului de candidaturi, potrivit unei analize realizate de platforma de recrutare BestJobs.

Datele indică o generație care intră mai devreme pe piața muncii, interesată atât de independența financiară, cât și de acumularea de experiență profesională încă din perioada liceului.

AI-ul a devenit primul intervievator pentru adolescenții care își caută un job

Potrivit BestJobs, tinerii între 16 și 18 ani sunt categoria de candidați care interacționează cel mai mult cu instrumentele de recrutare bazate pe inteligență artificială.

Bestie, asistentul virtual AI al platformei, înregistrează cu până la 25% mai multe interacțiuni și interviuri cu adolescenții comparativ cu orice alt segment de vârstă.

„Dacă generațiile anterioare au învățat să folosească tehnologia, adolescenții de astăzi s-au născut în ea. Pentru ei, dialogul cu un asistent AI este la fel de firesc precum un schimb de mesaje cu un coleg”, arată reprezentanții BestJobs.

WhatsApp-ul începe să ia locul formularelor clasice de aplicare

Analiza companiei evidențiază și o schimbare în modul în care tinerii comunică cu angajatorii.

Adolescenții preferă canalele rapide și informale, iar WhatsApp este folosit tot mai des pentru transmiterea mesajelor, răspunsurile la întrebări și etapele preliminare ale recrutării.

În locul formularelor complexe și al CV-urilor elaborate, mulți dintre cei care intră acum pe piața muncii aleg conversațiile directe, mesajele text și notele vocale.

„Vedem o schimbare semnificativă în comportamentul generației care intră acum pe piața muncii. Pentru mulți dintre acești tineri, primul job nu mai este doar o sursă de venit pe timpul verii, ci un pas strategic pentru dezvoltarea personală și profesională. Ei vor experiență, autonomie și acces rapid la oportunități”, a declarat Călin Fusu, fondator și CEO BestJobs.

HORECA, internshipurile și marketingul, printre domeniile preferate

Cele mai căutate oportunități de către adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani sunt cele din HORECA și turism, în special posturile care oferă relocare temporară în stațiuni și zone turistice.

De asemenea, tinerii sunt interesați de programele de internship și trainee, de pozițiile entry-level din marketing și comunicare, precum și de oportunitățile din domeniile financiar și juridic.

Potrivit BestJobs, interesul crescut pentru internshipuri arată că adolescenții nu urmăresc doar câștiguri pe termen scurt, ci și experiențe care să le ofere un avantaj la începutul carierei.

Angajatorii sunt nevoiți să își adapteze procesele de recrutare

Fenomenul angajării înainte de majorat capătă amploare în România, iar companiile care vor să atragă această categorie de candidați trebuie să își adapteze procesele de recrutare, să comunice în mediile preferate de tineri și să ofere experiențe rapide, flexibile și digitale.

Datele analizate de BestJobs arată că vara lui 2026 marchează consolidarea unei noi categorii de candidați, formată din adolescenți care intră pe piața muncii cu așteptări diferite și cu o relație naturală cu tehnologia și inteligența artificială.









