Airbnb începe să elimine apartamente de pe platformă în România. Proprietarii din clădirile cu risc seismic I au 14 zile să răspundă

Airbnb a început să trimită notificări proprietarilor din România care au locuințe listate pe platformă în clădiri încadrate în clasa de risc seismic RsI, potrivit Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP). Gazdele vizate au la dispoziție 14 zile pentru a demonstra că imobilul nu se află în această categorie sau că situația clădirii s-a schimbat. În caz contrar, anunțul urmează să fie eliminat de pe platformă.

Măsura pune în practică o interdicție existentă în legislația românească din 2024, dar care până acum a fost aplicată limitat în cazul platformelor de închirieri pe termen scurt.

Legea nr. 212/2022 privind reducerea riscului seismic prevede expres că este interzisă închirierea sau cedarea în folosință a locuințelor din clădirile încadrate prin expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI. Interdicția se aplică de la momentul încadrării clădirii și până la recepția lucrărilor prin care nivelul de siguranță seismică este îmbunătățit. Prevederea a intrat în vigoare în ianuarie 2024.

Clasa RsI este cea mai severă dintre cele patru clase prevăzute de legislație și include clădirile susceptibile de prăbușire totală sau parțială la cutremurul de proiectare.

Ce le cere Airbnb proprietarilor

Potrivit informațiilor transmise StartupCafe.ro de Asociația pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP), Airbnb le comunică proprietarilor identificați că legislația din România nu permite închirierea locuințelor aflate în clădiri RsI.

Gazdele care primesc notificarea au 14 zile pentru a transmite documente care să arate că proprietatea nu se află, în realitate, într-o clădire încadrată în această clasă sau că statutul imobilului s-a modificat între timp.

Printre documentele pe care Airbnb le-ar accepta pentru verificare se numără:

extrasul de carte funciară;

raportul de expertiză tehnică realizat de un expert autorizat;

documente care atestă finalizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirii;

o confirmare din partea autorităților locale referitoare la situația imobilului.

Dacă proprietarul nu răspunde în termen sau nu poate prezenta documentele necesare, Airbnb îl informează că anunțul va fi eliminat de pe platformă, potrivit ATIP.

„Recomandăm proprietarilor și operatorilor care primesc astfel de notificări să verifice cât mai repede situația imobilului și să răspundă în termenul indicat de Airbnb”, spune Elena Georgiana Alexandru, președinta Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți.

Certificatul de clasificare turistică nu dovedește că blocul este sigur seismic

Un element important semnalat de ATIP este că certificatul de clasificare turistică nu este suficient pentru verificarea cerută de Airbnb.

Procedura pentru clasificarea apartamentelor și camerelor închiriate de persoane fizice presupune depunerea unor documente precum cererea de clasificare, actul de identitate, documentul care atestă proprietatea și, în anumite situații, acordul asociației de proprietari sau al vecinilor.

Documentația prevăzută de normele de clasificare nu transformă însă certificatul turistic într-o expertiză tehnică privind vulnerabilitatea seismică a întregii clădiri.

Prin urmare, existența unui certificat de clasificare nu înlătură automat interdicția prevăzută de Legea 212/2022 în cazul în care imobilul este încadrat oficial în RsI.

Proprietarii riscă și amenzi de până la 10.000 de lei

Delistarea de pe Airbnb nu este singurul risc pentru proprietari.

Legea prevede că nerespectarea interdicției de închiriere a locuințelor din clădirile RsI constituie contravenție. Proprietarii care nu respectă prevederea pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Așadar, măsura anunțată acum de Airbnb nu introduce o interdicție nouă, ci adaugă un mecanism privat de control peste o obligație legală care exista deja.

Pentru proprietarii care obțin venituri din închirieri turistice, consecința poate fi directă: dacă locuința se află efectiv într-un imobil RsI, simpla prezentare a autorizațiilor sau certificatelor necesare activității turistice nu permite continuarea legală a închirierii.

Peste 200 de cazări turistice în clădiri RsI au fost identificate în București

Decizia Airbnb vine la aproximativ o lună după publicarea unei investigații internaționale privind amploarea fenomenului în București.

Pe 16 iulie 2026, publicația britanică The Guardian a prezentat o analiză realizată pe baza datelor colectate de organizația românească Re:Rise.

Au fost identificate cel puțin 207 proprietăți oferite turiștilor în clădiri RsI din București, cu o capacitate cumulată de peste 1.000 de persoane pe noapte.

Dintre acestea:

116 erau listate pe Booking.com;

47 erau listate pe Airbnb;

alte 44 apăreau pe ambele platforme.

Asta înseamnă că cel puțin 91 dintre proprietățile identificate apăreau pe Airbnb la momentul analizei.

Investigația arăta și că numărul real ar putea fi mai mare, deoarece au fost luate în calcul numai proprietățile pentru care adresa a putut fi identificată cu suficientă certitudine.

În București existau cel puțin 404 clădiri încadrate RsI, potrivit datelor citate de publicația britanică.

Airbnb spunea încă din iulie că a început verificările

Noua acțiune semnalată de ATIP pare să reprezinte o extindere a unor verificări pe care Airbnb le începuse deja.

În răspunsul transmis The Guardian în iulie, compania spunea că investighează problema și că siguranța reprezintă o prioritate pentru platformă.

Mai important, Airbnb confirma atunci că solicitase deja proprietarilor a două apartamente identificate în investigație să demonstreze că imobilele respective nu sunt încadrate RsI și preciza că le va elimina de pe platformă dacă aceștia nu pot face dovada.

Prin urmare, notificările semnalate acum de ATIP indică faptul că procedura ar putea fi aplicată unui număr mai mare de proprietăți.

Este o schimbare importantă față de situația descrisă cu numai o lună în urmă, când Re:Rise reclama că platformele lăsau în mare măsură responsabilitatea verificării respectării legislației în sarcina proprietarilor.

Primăria Capitalei spunea atunci că trimisese aproximativ 3.000 de notificări proprietarilor și deținătorilor de spații din clădiri RsI și că informase Ministerul Turismului asupra necesității ca interdicția să fie luată în calcul în procesul de autorizare.

Pentru piața închirierilor în regim hotelier, miza este semnificativă mai ales în centrul Bucureștiului, unde o parte importantă a fondului construit este vechi, iar unele dintre cele mai atractive zone pentru turiști se suprapun cu zone în care există numeroase imobile expertizate și încadrate în categorii de risc seismic.