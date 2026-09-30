Producătorul avicol românesc Cocorico, vândut unui mare grup din industria alimentară. Peste 1.000 de angajați își păstrează locurile de muncă

Grupul agroalimentar românesc Carmistin, proprietarul brandului La Provincia, a semnat un acord pentru preluarea operării și controlului activelor avicole ale Aaylex One, compania din spatele brandului Cocorico, aflată de la începutul anului într-un proces de restructurare financiară. Tranzacția vizează una dintre cele mai mari platforme integrate de producție a cărnii de pasăre din România, iar peste 1.000 de angajați ar urma să își păstreze locurile de muncă.

Acordul a fost anunțat miercuri, 30 septembrie 2026, de Grupul Carmistin și intervine „în contextul dificultăților întâmpinate de Aaylex One în asigurarea continuității activității”, potrivit comunicatului companiei.

Preluarea vizează operarea și controlul activelor avicole ale Aaylex One, nu doar o fabrică sau brandul Cocorico. În tranzacție intră active care acoperă practic întregul lanț de producție: ferme de reproducție, stații de incubație, ferme de creștere a puilor de carne, fabrici de nutrețuri combinate, un abator, precum și capacități logistice și de depozitare.

Carmistin va asigura astfel funcționarea integrată a activităților, de la producerea furajelor până la produsul finit.

Peste 1.000 de angajați rămân în activitate

Una dintre mizele acordului este menținerea în funcțiune a platformei industriale Aaylex One.

Carmistin spune că cei peste 1.000 de angajați implicați în activitatea de producție își vor păstra locurile de muncă și veniturile. Grupul intenționează, de asemenea, să continue relațiile cu fermierii parteneri, furnizorii și clienții Aaylex One.

Procesul se află însă încă în etapa de tranziție. În perioada următoare trebuie parcurse procedurile necesare pentru obținerea aprobărilor și avizelor autorităților competente.

Ulterior, activitatea activelor preluate ar urma să fie aliniată gradual standardelor operaționale ale Grupului Carmistin.

Compania din spatele Cocorico intrase în restructurare la începutul anului

Tranzacția vine după o perioadă financiară dificilă pentru producătorul Cocorico.

În februarie 2026, Tribunalul a admis cererea Aaylex One pentru deschiderea procedurii de concordat preventiv, o formă de restructurare destinată companiilor aflate în dificultate financiară, prin care acestea încearcă să evite intrarea în insolvență și să negocieze un plan de plată a datoriilor cu creditorii.

StartupCafe.ro a scris atunci despre intrarea producătorului Cocorico în restructurare, alături de Casa de Insolvență Transilvania (CITR).

La momentul respectiv, Aaylex One spunea că a ales procedura pentru a continua „procesul de reoptimizare operațională și financiară” fără întreruperea activității.

„Am investit în ultimii ani peste 70 de milioane de euro - mai mult de 30% din cifra de afaceri anuală - în inovație și tehnologii de ultimă generație”, declara atunci Bogdan Stanca, fondatorul și administratorul companiei.

Situația financiară a companiei s-a deteriorat însă puternic.

La finalul anului 2024, Aaylex One avea datorii totale de aproximativ 976 milioane de lei, la o cifră de afaceri de circa 1,09 miliarde de lei, și înregistra o pierdere de aproximativ 46,4 milioane de lei, potrivit datelor citate de Profit.ro.

În 2025, cifra de afaceri a companiei a crescut la aproximativ 1,16 miliarde de lei, dar pierderea netă s-a majorat la aproape 111 milioane de lei. Compania avea atunci, în medie, 1.686 de angajați.

Ce preia, de fapt, Carmistin

Aaylex este un business avicol construit pe un model integrat vertical, cu activități care pornesc de la producția de furaje și reproducție și ajung până la abatorizare, procesare și vânzarea produsului finit.

Grupul, dezvoltat în jurul activităților începute în Buzău, operează brandul Cocorico și are capacități de producție de peste 100.000 de tone de carne anual.

Prin preluarea operării acestor active, Carmistin adaugă propriului lanț agroalimentar o platformă industrială de dimensiuni foarte mari, care completează capacitățile pe care grupul le are deja în sectorul avicol.

Cine este Carmistin și cine este antreprenorul Iustin Paraschiv

Grupul Carmistin a fost fondat de antreprenorul Iustin Paraschiv, originar din Mizil, județul Prahova, și a crescut în ultimele două decenii într-unul dintre cele mai mari businessuri agroalimentare cu capital românesc.

Iustin Paraschiv, Carmistin

Paraschiv a absolvit Academia de Studii Economice și Agronomia la București și a intrat în afaceri încă din perioada studenției, după ce acumulase experiență în industria alimentară în cadrul fabricii de mezeluri Ana și Cornel, deținută de familia sa.

Carmistin indică anul 2003 drept momentul fondării grupului. În prezent, Iustin Paraschiv este fondatorul și președintele Carmistin The Food Company.

Grupul funcționează după un model integrat de business, de la cultivarea cerealelor și producția de furaje până la creșterea animalelor, procesare și comercializarea produselor alimentare.

Carmistin reunește peste 50 de companii din producția de carne de pasăre și ouă, creșterea porcilor și bovinelor și agricultură și operează, printre altele, brandul La Provincia.

În 2025, grupul a raportat o cifră de afaceri consolidată de peste 2 miliarde de lei.

Compania spune că a ajuns la o producție de circa 120.000 de tone de carne de pui, cu o țintă de 150.000 de tone pentru anul 2026.

Totodată, după achizițiile din ultimii ani, Carmistin susține că a devenit cel mai mare producător de furaje din România, cu o capacitate anuală de peste 735.000 de tone.

Carmistin a cumpărat și businessul Cargill din România

Una dintre cele mai importante mutări recente ale grupului a fost achiziția diviziei de nutriție animală din România a gigantului american Cargill.

În vara anului 2025, Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Provimi România, producător de furaje care aparținea Cargill, precum și a companiei Vivendi Food.

StartupCafe.ro a scris despre tranzacția prin care Iustin Paraschiv a cumpărat businessul agricol al Cargill din România.

La momentul respectiv, Provimi România avea venituri anuale de aproape 176 milioane de lei și peste 100 de angajați.

Preluarea activelor Aaylex One continuă astfel strategia de integrare și consolidare a Carmistin într-un sector în care grupul era deja unul dintre cei mai mari jucători.

Dacă tranzacția va primi aprobările necesare, Carmistin va ajunge să controleze capacități de producție asociate atât brandului La Provincia, cât și Cocorico, două dintre cele mai cunoscute nume românești de pe piața cărnii de pasăre.