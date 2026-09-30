561 milioane EUR pentru un parc fotovoltaic uriaș în România. Proiectul de 1,3 GWp de la Arad intră în construcție și ar urma să fie cel mai mare proiect regenerabil onshore din UE

Rezolv Energy, companie de energie regenerabilă susținută de investitorul Actis, a obținut o finanțare de până la 561 milioane EUR pentru construirea Dama Solar, un parc fotovoltaic de aproximativ 1,3 GWp din județul Arad, care ar urma să devină, după punerea în funcțiune, cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din Uniunea Europeană, potrivit dezvoltatorului.

Finanțarea este asigurată de un consorțiu de 14 bănci, iar proiectul urmează să intre direct în etapa de construcție. Dama Solar se va întinde pe mai mult de 1.000 de hectare, în zona comunelor Grăniceri și Pilu, și ar urma să intre în operare comercială în a doua jumătate a anului 2028.

Compania estimează o producție de aproximativ 1.800 GWh de energie electrică pe an, echivalentă cu peste o treime din întreaga producție de energie solară realizată de România în 2025. Conform calculelor incluse în comunicatul companiei, România a produs anul trecut 4,96 TWh de electricitate din surse solare, iar producția estimată pentru Dama Solar ar reprezenta circa 36,3% din această cantitate.

14 bănci și instituții financiare intră în proiectul din Arad

Pachetul de finanțare este susținut de o investiție-ancoră a Băncii Europene de Investiții (BEI), care beneficiază de o garanție InvestEU.

Printre finanțatori se numără Erste Group Bank, UniCredit Bank, Intesa Sanpaolo Romania, Société Générale, OTP Bank, ČSOB, Raiffeisen Bank, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Piraeus Bank și Siemens Bank, alături de instituții financiare internaționale precum BERD, IFC și Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre.

Finanțarea are la bază și două contracte pentru diferență (CfD) obținute de Dama Solar în cea de-a doua licitație organizată în România, pentru o capacitate totală de 520 MW, precum și un contract separat de achiziție a energiei electrice pe termen lung - PPA - încheiat cu un partener pe care compania nu îl nominalizează în comunicat.

Cele două CfD-uri reprezintă numai o parte din capacitatea totală a proiectului. Documentele IFC arată că restul producției ar urma să fie expus pieței concurențiale de electricitate.

Finanțarea de 561 milioane EUR este cea mai mare obținută până acum de Rezolv Energy pentru un singur proiect. Prin comparație, compania a atras anterior 291 milioane EUR pentru prima fază a parcului eolian VIFOR și încă 331 milioane EUR pentru faza a doua.

Creditul pentru Dama Solar a fost structurat ca green loan, iar Moody’s a acordat finanțării calificativul SQS1 - nivelul maxim în evaluarea sa privind calitatea sustenabilității.

Un parc fotovoltaic pe peste 1.000 de hectare

Dama Solar va fi construit în nordul județului Arad, în apropierea graniței cu Ungaria și a liniei de transport de 400 kV Nădab-Békéscsaba.

Documentația tehnică a proiectului indică o putere instalată de aproximativ 1,25-1,3 GWp în curent continuu, cu o capacitate maximă de evacuare în rețea de aproximativ 1.044 MW.

Dimensiunea proiectului a crescut față de configurația anunțată în momentul în care Rezolv Energy a intrat în proiect. În 2022, compania anunța achiziția drepturilor pentru dezvoltarea unui parc de 1.044 MW, în timp ce proiectul actual ajunge la aproximativ 1,3 GWp în configurația sa fotovoltaică.

BERD descrie proiectul ca pe o centrală solară de peste 1,2 GWp, deținută prin compania de proiect West Power Investments SRL, controlată de Rezolv Energy.

În perioada de vârf a construcției, Rezolv estimează că șantierul va avea nevoie de aproximativ 1.500 de oameni. În cadrul proiectului este prevăzută și amenajarea unei rezervații naturale de 82 de hectare.

Cum a ajuns Rezolv Energy la proiectul de la Arad

Rezolv Energy nu a pornit de la zero dezvoltarea parcului Dama Solar.

Compania a intrat în proiect în 2022, când a cumpărat de la grupul românesc Monsson drepturile pentru dezvoltarea parcului fotovoltaic din Arad, anunțat atunci la o capacitate de 1.044 MW.

Tranzacția a presupus preluarea pachetului majoritar al West Power Investments, societatea prin care era dezvoltat proiectul.

Era una dintre primele mari tranzacții ale Rezolv Energy în România. Compania fusese lansată în același an de Actis, investitor internațional specializat inclusiv în infrastructură energetică, cu obiectivul construirii unui portofoliu mare de regenerabile în Europa Centrală și de Sud-Est.

În prezent, Rezolv Energy spune că are un portofoliu total de aproximativ 2,8 GW în România și Bulgaria.

Ce alte proiecte are Rezolv Energy în România

Cea mai avansată investiție a companiei pe piața românească este, în afară de Dama Solar, parcul eolian VIFOR, din județul Buzău.

Proiectul are o capacitate planificată de 461 MW și este construit în două etape. Prima etapă are 192 MW, iar a doua va adăuga încă 269 MW. Pentru faza a doua, Rezolv Energy a obținut în 2025 o finanțare de până la 331 milioane EUR.

VIFOR își are originea într-un alt proiect cumpărat de Rezolv Energy în anul intrării sale pe piața românească. În 2022, compania a preluat o participație de 51% în proiectul eolian Vis Viva din Buzău de la investitorul britanic Low Carbon. Proiectul a evoluat ulterior în actualul VIFOR.

Al treilea mare pariu al Rezolv Energy în România este complexul eolian Dunărea East & West, din județul Constanța, cu o capacitate cumulată de până la 600 MW.

Cele două parcuri sunt amplasate în zona comunelor Adamclisi și Deleni și se află în prezent într-un stadiu avansat de dezvoltare.

Și aceste proiecte provin din tranzacțiile făcute de Rezolv la intrarea pe piața locală. În decembrie 2022, compania a cumpărat o participație de 51% în proiectele eoliene Adamclisi și Deleni, dezvoltate anterior de Low Carbon împreună cu dezvoltatori locali și Nero Renewables.

Prin urmare, portofoliul românesc actual al Rezolv Energy a fost construit în mare măsură prin trei tranzacții realizate într-un interval de câteva luni în 2022: proiectul solar din Arad de la Monsson, proiectul eolian Vis Viva din Buzău și participația în proiectele eoliene Adamclisi-Deleni.

De la achiziția unor proiecte la investiții de miliarde de euro

Rezolv Energy a fost lansată în 2022 de Actis ca producător independent de energie regenerabilă, concentrat pe proiecte solare și eoliene de mari dimensiuni în Europa Centrală și de Sud-Est.

Între timp, structura acționariatului s-a extins. În 2025, Comisia Europeană a autorizat operațiunea prin care fondul suveran Mubadala Investment Company, din Abu Dhabi, și Actis urmau să dobândească controlul comun asupra Rezolv Energy. Actis este, la rândul său, controlată de grupul american General Atlantic.

Compania estimează că portofoliul său de proiecte din Europa de Sud-Est va necesita investiții totale de ordinul miliardelor de euro, cea mai mare parte a capitalului urmând să fie atrasă de proiectele din România.

Pentru Dama Solar, obținerea finanțării de 561 milioane EUR înseamnă trecerea de la etapa de dezvoltare și autorizare la construcția efectivă a unuia dintre cele mai mari proiecte energetice private pregătite în România în ultimii ani.

Potrivit calendarului actual al companiei, centrala din Arad ar trebui să înceapă producția comercială în a doua jumătate a anului 2028.