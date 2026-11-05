Uniunea Europeană investeşte 525 milioane EUR în startup-uri din industria semiconductorilor

Uniunea Europeană va investi 525 milioane EUR în startup-uri specializate în proiectarea semiconductorilor, pentru a accelera dezvoltarea acestora şi a reduce decalajul tehnologic faţă de Statele Unite şi China, a anunţat miercuri Henna Virkkunen, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene, transmite Reuters, citată de News.ro.

Din suma totală, Comisia Europeană şi statele membre vor aloca 440 milioane EUR sub formă de granturi, pentru a sprijini companiile emergente să acopere costurile dezvoltării cipurilor destinate utilizării comerciale. Alte 85 milioane EUR vor finanţa o platformă europeană pentru proiectarea semiconductorilor.

„Ştim că Europa nu îşi poate consolida poziţia în industria mondială a semiconductorilor dacă nu reuşeşte să se impună în domeniul proiectării cipurilor”, a declarat Virkkunen, responsabilă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, la lansarea platformei. „Dezvoltarea unui ecosistem dinamic de proiectare va genera, la rândul său, cerere pentru unităţi de producţie şi va consolida întregul lanţ valoric din Europa”, a adăugat oficialul european.

Potrivit Comisiei Europene, companiile europene specializate în proiectarea cipurilor generează în prezent mai puţin de 1% din veniturile mondiale ale acestui segment, ceea ce evidenţiază dependenţa continentului de furnizorii externi.

Noua platformă va oferi startup-urilor acces la instrumente şi servicii specializate de proiectare, componente de proprietate intelectuală reutilizabile şi capacităţi de producţie, facilitând transformarea proiectelor tehnologice în produse comerciale.

Iniţiativa intervine într-un moment de expansiune accelerată a industriei semiconductorilor, alimentată de cererea tot mai mare de cipuri pentru inteligenţa artificială. Prin noile investiţii, UE urmăreşte să îşi consolideze competitivitatea şi autonomia tehnologică într-un sector strategic dominat de companiile americane şi asiatice.