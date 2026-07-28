TOP domenii cu cele mai mari și cele mai mici salarii în prima jumătate a anului 2026

IT-ul, petrol / gaze și cercetare / dezvoltare au fost domeniile cel mai bine plătite din prima jumătate a anului 2026, pe când cele mai mici salarii medii din piață au fost oferite angajaților din au pair / babysitting / curățenie, saloanele și clinicile de înfrumusețare și din comerț, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

IT-ul a rămas și în prima jumătate a anului 2026 domeniul cu cele mai mari salarii din piață, în ciuda faptului că s-a contractat volumul de angajări și au existat chiar disponibilizări în companiile de profil. Media salarială netă înregistrată în primele 6 luni ale anului pentru IT a fost de 8.000 lei, în creștere cu aproximativ 5% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Salario comparatorul salarial marca eJobs.

Al doilea cel mai bine plătit sector din piață a fost petrol / gaze, cu o medie netă de 7.000 lei, urmat de cercetare / dezvoltare – 6.800 lei. Toate acestea sunt sectoare care se regăseau și anul trecut în clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine. Următoarele industrii sunt construcții / instalații (6.500 lei), inginerie, telecomunicații, audit / consultanță și naval / aeronautic, fiecare cu 6.000 lei net pe lună.

„Chiar dacă în majoritatea domeniilor vorbim despre creșteri salariale comparativ cu anul trecut, în termeni reali puterea de cumpărarea a angajaților a scăzut, inclusiv acolo unde salariile au crescut cel mai mult, pentru că majorările au fost, în cele mai multe cazuri, chiar și la jumătate din nivelul inflației. În luna iunie, rata inflației a fost de 10,4%”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Tocmai în acest context, datele arată că așteptările angajaților depășesc, în medie, cu 30% salariile încasate. Cele mai mari diferențe apar chiar în cazul IT-ului, unde așteptările salariale exprimate de candidați sunt cu 50% mai mari decât cele oferite de angajatori, media netă a așteptărilor fiind de 11.993 de lei. Asigurările au diferențe de 42%, iar industria auto, juridic și sectorul bancar de 40%.

Unul dintre cel mai bine plătite domenii apare și în clasamentul cu cele mai mici diferențe între realitate și așteptări. Este vorba despre petrol / gaze, unde media salarială încasată este 7.000 de lei, iar așteptările sunt cu 29% mai mari, adică 9.000 de lei. În medicină alternativă, diferența este de doar 14%, în instalații sanitare de 20% și în relații clienți de 25%.

TOP Domenii cu cele mai mici salarii

În topul domeniilor cu salariile cele mai mici se află industriile care scot în piață cele mai multe locuri de muncă. Este vorba despre comerț, servicii, industria alimentară sau turism. Mediile salariale nete pentru aceste sectoare sunt de 4.300 lei pentru comerț, 4.500 lei pentru industria alimentară, 4.400 lei pentru call-center / BPO, 5.000 lei pentru transport / logistică și 5.500 lei pentru servicii.

Tot aici se află și saloanele și clinicile de înfrumusețare cu o medie netă de 4.000 lei. Domeniul cu cele mai mici salarii este însă au pair / babysitting / curățenie – 3.300 lei pe lună.

„Asta se întâmplă pentru că majoritatea joburilor din aceste industrii sunt entry level, iar salariile aferente acestui nivel de carieră trag în jos media pentru întreg domeniul. Sunt sectoare în care tinerii obișnuiesc să își înceapă cariera, dar și în care candidații care au peste 45 – 50 de ani își pot găsi mai ușor un loc de muncă”, explică Roxana Drăghici.

De la începutul anului și până acum, angajatorii din comerț au postat 27.000 locuri de muncă, cei din servicii 17.000, industria alimentară – 14.000 și call-center / BPO - 12.000 joburi.

Potrivit datelor oficiale, în luna mai, salariul mediu pe economie a ajuns la 5.684 lei, în creștere cu 3,2% față de luna mai 2025. Aceasta este cea mai mică evoluție, de la an, pentru salariul mediu net în valoare nominală.

În acest moment, 15.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 8.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.